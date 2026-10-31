Pronostic Chelsea vs Manchester United 31/10/2026 : Les hôtes pour s'imposer

Notre pronostic Chelsea vs Manchester United mise sur un match riche en buts à Stamford Bridge.

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Les meilleurs paris pour Chelsea vs Manchester United

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1N2 - Chelsea à la cote de 1,77 sur Unibet

Buteur à tout moment - Morgan Rogers à la cote de 3,00 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 2-1 Manchester United

Pronostic des buteurs : Chelsea - Morgan Rogers, Pedro Neto ; Manchester United - Bryan Mbeumo

Juste au moment où l'on pense que Chelsea est en train de redresser la barre et d'entamer sa remontée au classement de Premier League, les Blues trébuchent. Un nouveau revers a freiné leur progression le week-end dernier. L'équipe de Xabi Alonso s'est inclinée face à son rival de toujours, Tottenham, le gardien remplaçant Mike Penders encaissant un but à la 77e minute en l'absence du portier titulaire du club.

Au final, les Blues ont subi leur troisième défaite en championnat cette saison, la première à Stamford Bridge. Ce résultat les laisse cinquièmes au classement, mais à huit points des deux premiers de la division. Chelsea aborde ce week-end avec un point de moins qu'à la même époque la saison dernière en championnat, et l'équipe aura donc à cœur de progresser.

Du côté adverse, la situation est bien plus préoccupante. Manchester United semble s'effondrer. Une réunion de crise s'est tenue lundi à Carrington, où Michael Carrick serait sur le point de perdre son poste. L'ancien milieu de terrain reste pourtant aux commandes pour ce déplacement à Stamford Bridge, qui mettra véritablement son leadership à l'épreuve.

Après avoir mis sur le banc son capitaine Bruno Fernandes pour avoir ouvertement critiqué le staff technique au lendemain de la défaite contre le Côme, United a connu un nouveau point bas. Bournemouth a balayé les Red Devils sur le score de 3-0 à Old Trafford, offrant un précieux regain de confiance aux Cherries. United espère réagir à Londres ouest ce samedi, même si ses supporters ont peu de raisons d'y croire.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Manchester United

Composition attendue de Chelsea : Penders, Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato, Caicedo, Henderson, Neto, Palmer, Estevao, Rogers

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Vers une avalanche de buts

Chelsea a été l'une des équipes les plus offensives de Premier League cette saison. Les Blues ont inscrit 17 buts en huit matchs, soit une moyenne de 2,13 buts par 90 minutes. À domicile, ils affichent une moyenne de 2,75 buts par rencontre, tout en encaissant en moyenne deux buts par match.

United n'a marqué que 10 buts en huit matchs, mais les statistiques avancées montrent une équipe offensivement impitoyable. Les Red Devils affichent un xG (buts attendus) de 12,79 contre 10,33 pour Chelsea. Les hommes de Carrick ont tenté 155 tirs, le total le plus élevé du championnat, et leurs 43 tirs cadrés ne sont qu'à un seul du leader en la matière, Manchester City.

Leur taux de conversion de 6,45% n'est meilleur que ceux de Nottingham Forest et de Sunderland. Cela pointe directement vers leur problème : la finition. Dans le même temps, Chelsea n'a pas encore gardé sa cage inviolée à Stamford Bridge cette saison, ce qui ouvre une brèche pour les visiteurs. Les hôtes ont vu une moyenne de 4,75 buts marqués à domicile, laissant présager une rencontre prolifique.

Pronostic 1 Chelsea vs Manchester United : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 1,74 sur Unibet

United en quête de revanche après le doublé de la saison dernière

Avec des buts qui devraient pleuvoir des deux côtés, cette rencontre pourrait se résumer à qui surclassera l'autre sur 90 minutes. La réalité est que les hommes d'Alonso paraissent plus aboutis que leurs visiteurs. Les Blues ont remporté deux de leurs trois dernières sorties, en excluant leur défaite en milieu de semaine face à Liverpool en Coupe de la Ligue anglaise.

United s'était imposé lors de cette confrontation la saison dernière, ce qui est certain d'alimenter un désir de revanche dans le vestiaire londonien. Le club d'Old Trafford avait remporté les deux rencontres la saison passée, un élément qui pourrait peser sur le choc de ce week-end. Avant cette victoire des visiteurs à Stamford Bridge, ils enchaînaient cinq matchs sans succès sur cette pelouse.

Par ailleurs, les hommes de Carrick manquent cruellement de confiance et n'ont plus gagné un match depuis leur victoire inaugurale en Ligue des Champions face à Sabah. Cela fait huit matchs consécutifs sans victoire, avec cinq défaites et trois nuls. Sur cette base, les hôtes devraient trouver la faille face à United lors de ce rendez-vous.

Pronostic 2 Chelsea vs Manchester United : 1N2 - Chelsea à la cote de 1,77 sur Unibet

Les Blues misent sur Morgan

Alonso doit gérer un petit casse-tête en matière de sélection, son attaquant titulaire étant blessé. Joao Pedro souffre d'une gêne à la cuisse et pourrait ne pas être disponible pour mener l'attaque face à United. Heureusement, Cole Palmer a purgé son match de suspension durant la semaine et devrait donc être de retour pour épauler l'attaque des siens.

Morgan Rogers pourrait mener la ligne offensive, offrant à l'équipe d'Alonso une solution créative supplémentaire dans le dernier tiers. L'ancien joueur de Villa s'est montré efficace devant le but pour les Blues, et cette tendance pourrait se poursuivre ce week-end. Ses quatre buts en championnat ne sont devancés que par les cinq de Pedro, mais ils représentent 24% du total de buts de Chelsea.

Rogers a marqué une fois lors de ses trois derniers matchs avec les Blues et semble mûr pour un nouveau but. Il a inscrit deux buts lors de confrontations directes face à United. S'il est titularisé en pointe, il pourrait à nouveau représenter une menace pour les visiteurs.

Ce pronostic Chelsea vs Manchester United clôt notre sélection de paris pour ce choc de Premier League.

Pronostic 3 Chelsea vs Manchester United : Buteur à tout moment - Morgan Rogers à la cote de 3,00 sur Unibet

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