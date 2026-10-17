Pronostic Brentford vs Liverpool 17/10/2026 : une occasion de profiter d'une surprise

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'une surprise se profile lors de ce match de Premier League, la forme de Brentford et la liste des blessés de Liverpool suggérant un résultat inattendu.

Nouveau sur le bookmaker ? Obtenez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue avec le code promo Unibet !

Comparez les meilleurs sites de paris sportifs en France avant de placer votre prono.

Comparez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Les meilleurs paris pour Brentford vs Liverpool

Première équipe à marquer - Brentford à la cote de 1,85 sur Unibet

Buteur à tout moment - Igor Thiago à la cote de 2,06 sur Unibet

1N2 - Brentford à la cote de 2,32 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brentford 1-0 Liverpool

Pronostic des buteurs : Brentford - Igor Thiago

Brentford réalise un début de saison remarquable en Premier League, puisque les Bees font partie des trois seules équipes encore invaincues du championnat. Ils abordent la septième journée à une flatteuse quatrième place, à seulement cinq points du champion Arsenal, deuxième. Everton s'est quant à lui amélioré à domicile cette saison après avoir déçu ses supporters l'an dernier.

Brentford compte trois points de plus qu'à la même période la saison dernière. Dire que Keith Andrews a réalisé un travail remarquable en tant qu'entraîneur relèverait de l'euphémisme. Après avoir manqué l'Europe la saison passée, il tiendra à obtenir sa qualification cette fois-ci. Remporter des matchs clés comme celui-ci sera crucial.

Liverpool était invaincu avant la trêve internationale, tout comme Brentford. Mais les Reds ont perdu cette série le week-end dernier. Andoni Iraola a connu sa première défaite en Premier League en tant qu'entraîneur de Liverpool, Manchester City s'imposant 3-0 à Anfield. Si tout n'a pas été parfait pour les Reds sous la nouvelle direction, l'équipe commençait à trouver son rythme avant la coupure.

Les blessures de joueurs clés comme Cody Gakpo, Alexander Isak et Dominik Szoboszlai ont affecté la performance de Liverpool. Ryan Gravenberch sera lui aussi absent pour ce match après la défaite face à Manchester City. De son côté, Iraola doit faire des choix, plusieurs joueurs blessés étant proches d'un retour. Il devra gérer leur temps de jeu avec prudence, ce qui pourrait donner lieu à une rencontre disputée au Gtech Community Stadium.

Les effectifs probables pour Brentford vs Liverpool

Composition attendue de Brentford : Kelleher, Kayode, Hickey, Ajer, Diouf, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Lewis-Potter, Sangare, Thiago

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak

Les Bees pour piquer les premiers

La menace offensive de Brentford ne doit pas être sous-estimée, les Bees s'étant montrés cliniques devant le but. L'équipe a inscrit 12 buts lors de ses six sorties en championnat, soit une moyenne de deux buts par match. Pour comparaison, il s'agit du quatrième meilleur total de la division.

À l'inverse, Liverpool n'a marqué que sept buts en six matchs. Ce qui compte davantage pour ce pari, c'est la capacité de Brentford à prendre le contrôle du jeu. Les hommes d'Andrews ont ouvert le score dans chacun de leurs matchs de championnat cette saison.

De leur côté, les Reds n'ont ouvert le score que dans 33 % de leurs matchs de championnat, tandis que l'adversaire a pris l'avantage dans 50 % des rencontres. Jouer à domicile constitue l'élan supplémentaire dont Brentford a besoin pour marquer le premier but. Lors de la confrontation correspondante la saison dernière, ce sont les Bees qui avaient ouvert le score après seulement cinq minutes, ce qui pourrait se reproduire.

Pronostic 1 Brentford vs Liverpool : Première équipe à marquer - Brentford à la cote de 1,85 sur Unibet

Thiago pour tester la défense des Reds

Brentford a ses propres soucis de blessures, Andrews ayant dû faire sortir Kevin Schade lors du dernier match. Il n'a pas encore été examiné, mais on peut pour l'instant supposer qu'il ne sera pas disponible pour cette rencontre. Les buts des Bees ont été répartis entre plusieurs joueurs cette saison, plutôt que de reposer sur un seul homme.

Neuf joueurs différents ont trouvé le chemin des filets pour l'équipe en championnat cette saison, Schade étant le meilleur buteur. Cependant, sur la base de la saison dernière, Igor Thiago est le joueur à suivre pour marquer au moins une fois ici. Le Brésilien a ouvert son compteur avant la trêve internationale lors de la victoire 3-0 face à Chelsea.

Il a désormais marqué cinq buts lors de ses dix dernières apparitions toutes compétitions confondues avec son club. Après avoir inscrit 22 buts en 38 apparitions la saison dernière, Thiago affiche de meilleures statistiques jusqu'à présent cette saison. Il a manqué une grosse occasion la semaine dernière, mais nous le voyons se rattraper face à une défense de Liverpool qui peut se montrer vulnérable.

Pronostic 2 Brentford vs Liverpool : Buteur à tout moment - Igor Thiago à la cote de 2,06 sur Unibet

Une belle opportunité pour les hôtes

Il reste à voir quels joueurs blessés seront disponibles ce week-end, Liverpool devant également se rendre en Autriche en milieu de semaine. Si leur retour serait un atout, précipiter leur come-back comporte un risque de nouvelle blessure, en particulier pour des problèmes musculaires. Même si Szoboszlai, Isak et Gakpo sont autorisés à se déplacer à Brentford, leur temps de jeu pourrait être limité.

Les locaux sont parfaitement placés pour créer la surprise ici et poursuivre leur excellente série. Les troupes d'Andrews sont invaincues cette saison et ont battu Chelsea 3-0 au Gtech Community Stadium lors de leur dernier match à domicile. Brentford a également évité la défaite face aux Reds lors des deux matchs de la saison dernière.

Brentford avait remporté cette confrontation la saison dernière, lors d'une rencontre mouvementée. Les hôtes n'ont encaissé qu'un seul but en trois matchs à domicile cette saison, ce qui pourrait compliquer la tâche de Liverpool à Londres. Compte tenu de la valeur qu'offre Brentford, ce pronostic Brentford vs Liverpool pourrait bien être l'occasion de miser sur une surprise.

Pronostic 3 Brentford vs Liverpool : 1N2 - Brentford à la cote de 2,32 sur Unibet

+