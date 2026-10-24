Pronostic Aston Villa vs Manchester City 24/10/2026 : les Citizens pour étouffer Villa

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Manchester City étouffe Aston Villa et poursuive sa série parfaite en Premier League. Villa a remporté ses trois derniers matchs à domicile contre les Citizens, mais les données sous-jacentes ne suggèrent pas qu'un quatrième succès consécutif soit probable.

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Les meilleurs paris pour Aston Villa vs Manchester City

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,40 sur Unibet

Handicap asiatique 3 voies - Manchester City (-1) à la cote de 2,70 sur Unibet

Rayan Cherki buteur ou passeur à la cote de 1,70 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Aston Villa 0-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Manchester City - Cherki, Foden

Les leaders de Manchester City se déplacent à Villa Park pour un choc programmé samedi en début d'après-midi face aux hommes d'Unai Emery. Ils visent une huitième victoire d'affilée en Premier League.

Villa est bien en-deçà des attentes cette saison. Les vainqueurs de la Ligue Europa 2025/26 semblent avoir davantage concentré leurs efforts sur leur campagne de Ligue des Champions. Le club occupe actuellement la 12e place, avec huit points après sept journées.

Marquer des buts reste un énorme problème pour Villa. L'équipe ne totalise qu'un but par match en moyenne en 2026/27. Actuellement 16e au classement des xG de Premier League, elle n'a généré que 8,5 xG contre 15,1 pour Manchester City. Aaron Wan-Bissaka (ischio-jambiers) est toujours à l'infirmerie, tandis qu'une incertitude plane sur le jeune talent Johan Manzambi, soumis à un test physique tardif.

Alors que Manchester City doit gérer de sérieuses conséquences extra-sportives, les performances sur le terrain restent impressionnantes. Sept victoires consécutives ont propulsé l'équipe d'Enzo Maresca en tête du classement.

Malgré la mise au repos de plusieurs joueurs lors du match de Ligue des Champions en milieu de semaine face à l'AEK Athènes, les Citizens s'étaient imposés 5-1. Maresca semble avoir trouvé un équilibre collectif efficace, même si les blessures commencent à s'accumuler. Antoine Semenyo (jambe) est absent ce week-end. De leur côté, Mateo Kovacic, Matheus Nunes et Nico O'Reilly passeront des tests physiques avant le déplacement à Birmingham.

Les effectifs probables pour Aston Villa vs Manchester City

Composition attendue d'Aston Villa : Suzuki, Maatsen, Cash, Lindelof, Mings, Gomes, Kamara, Mbaye, Alysson, Buendia, Jackson

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, O'Reilly, Fernandez, Bouaddi, Cherki, Foden, Doku, Haaland

Les données suggèrent que City pourrait garder une rare cage inviolée

City n'a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses onze dernières confrontations avec Aston Villa. Cela fait du pari « Les 2 équipes marquent - non » une sélection potentiellement surprenante pour cette affiche du week-end.

Pourtant, les données sous-jacentes sur Aston Villa sont loin d'être rassurantes. Les hommes d'Emery pointent à la 18e place du championnat pour les occasions nettes créées (12). Ils sont également derniers pour les tirs cadrés par match (3,1). Villa occupe aussi la 15e place pour les touches de balle dans la surface adverse (144).

Avec une possession moyenne de 64,3% cette saison, City devrait encore davantage limiter les occasions de Villa que d'habitude. Nous misons sur « Les 2 équipes marquent - non », à une probabilité implicite de seulement 41,67%.

Pronostic 1 Aston Villa vs Manchester City : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,40 sur Unibet

City favori pour l'emporter avec au moins deux buts d'écart

Deux des trois déplacements de City en Premier League se sont soldés par des victoires avec trois buts d'écart. Les Citizens se sont également imposés 1-0 à Old Trafford malgré une deuxième mi-temps jouée à dix.

Si, comme attendu, City étouffe Villa et limite sa possession et ses occasions de but, les Citizens devraient décrocher une nouvelle victoire convaincante. City affiche une moyenne de 2,67 buts marqués par match à l'extérieur en 2026/27.

Si l'équipe s'approche à nouveau de cette moyenne à Villa Park, les chances qu'elle l'emporte avec au moins deux buts d'écart sont réelles. Ce résultat peut se jouer à une probabilité implicite étonnamment basse de 37,04%.

Ce pourrait être le pari de valeur de notre pronostic Aston Villa vs Manchester City, d'autant que les données sous-jacentes confirment le début de saison impressionnant de City en 2026/27. L'absence de Johan Manzambi sur blessure renforcerait encore cette option, lui qui a participé à quatre des sept buts marqués par Villa.

Pronostic 2 Aston Villa vs Manchester City : Handicap asiatique 3 voies - Manchester City (-1) à la cote de 2,70 sur Unibet

Cherki toujours parmi les meilleurs performeurs de City en Premier League

Rayan Cherki reste la valeur sûre pour City dans le marché « buteur ou passeur ». L'international français affiche une note de 8,04 sur 10 selon FotMob en Premier League, à peine en-dessous du meilleur performeur de City, Erling Haaland (8,08).

Cherki a été impliqué dans six buts lors de ses six premières apparitions en Premier League cette saison. Avec 395 minutes jouées en championnat, cela représente une implication décisive toutes les 66 minutes.

Nous pouvons encore le voir trouver le chemin des filets ou délivrer une passe décisive ce week-end, à une probabilité implicite modeste de 58,82%. Avec Antoine Semenyo blessé pour plusieurs semaines, Cherki devra porter l'animation offensive de City.

Pronostic 3 Aston Villa vs Manchester City : Rayan Cherki buteur ou passeur à la cote de 1,70 sur Unibet

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