Pronostic Arsenal vs Newcastle 25/04/2026 : un test de taille pour les Magpies

Notre expert en paris s'attend à ce qu'Arsenal rebondisse après deux défaites consécutives en championnat pour s'imposer face à Newcastle.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Newcastle

Vainqueur (1N2) - Arsenal à une cote de 1,45 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) - Oui à une cote de 1,76 sur Winamax

Buteur à tout moment - Viktor Gyökeres à une cote de 2,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Newcastle

Pronostic des buteurs : Arsenal – Viktor Gyökeres, Eberechi Eze ; Newcastle : Harvey Barnes

Arsenal traverse à nouveau un mois d'avril difficile. Leur campagne en championnat semble avoir vacillé après deux défaites consécutives contre Bournemouth puis Manchester City. La défaite de la semaine dernière à l'Etihad Stadium a été particulièrement frustrante, car elle a signifié l'abandon de la première place aux Cityzens.

L'équipe de Pep Guardiola s'est imposée en milieu de semaine à Burnley, ce qui lui permet d'aborder ce week-end en tête du classement tout en se concentrant sur la demi-finale de la FA Cup. Cela donne également l'occasion aux hommes de Mikel Arteta de mettre la pression sur City. Les deux clubs affichent le même nombre de points et la même différence de buts avant cette journée.

Manchester City ne mène qu'au nombre de buts inscrits, mais même en cas d'égalité parfaite, les hommes de Guardiola l'emporteraient grâce aux confrontations directes. L'équation est simple pour les Gunners : ils doivent remporter leurs cinq derniers matchs de championnat et espérer un faux pas de City ou marquer plus de buts que le club de Manchester.

Newcastle verra d'un bon œil l'opportunité d'affronter une équipe d'Arsenal vulnérable. Les Magpies sont souvent un adversaire coriace pour les Londoniens du nord et pourraient bien briser les espoirs de titre des locaux ce samedi. Cependant, le défi est de taille car les visiteurs traversent également une période compliquée.

Les hommes d'Eddie Howe pointent à la 14e place du classement, avec 17 points de moins qu'au même stade la saison dernière. Cette chute brutale les expose à un risque important de manquer la qualification européenne. Avec huit points de retard sur le top 6, Newcastle doit réaliser un sans-faute jusqu'à la fin de la saison pour espérer décrocher un ticket continental.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Newcastle

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke, Eze, Gyökeres

Composition attendue de Newcastle : Ramsdale, Livramento, Thiaw, Botman, Hall, Tonali, Guimarães, Joelinton, Barnes, Murphy, Wissa

Miser sur un réveil des Gunners

Malgré la défaite à l'Etihad la semaine dernière, Arsenal a montré des signes d'amélioration. Ils ont touché le poteau à deux reprises et se sont procuré de franches occasions, ce qui tranche avec les semaines précédentes. Les Gunners savent qu'ils doivent gagner chaque match jusqu'à la fin de la saison, ce qui devrait les pousser à débuter la rencontre avec une intensité maximale.

Les hôtes n'ont perdu que deux fois à l'Emirates Stadium cette saison (contre Bournemouth et Manchester United). Après deux matchs sans victoire, ils se doivent de livrer une meilleure performance devant leurs supporters. Pour appuyer cet argument, Newcastle est en plein doute.

Les protégés de Howe ont perdu chacun de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, dont trois en Premier League. Les Magpies n'ont remporté que 4 de leurs 16 déplacements en championnat, ce qui les place dans les cinq derniers du classement à l'extérieur cette saison. Arsenal a remporté les deux confrontations l'année dernière, ce match s'étant soldé par un 1-0 pour les locaux.

Pronostic 1 Arsenal vs Newcastle : Vainqueur (1N2) - Arsenal à une cote de 1,45 sur Winamax

Une attaque capable de percer une défense solide

La tactique d'Arteta cette saison a consisté à bâtir une défense de fer et à contrôler le jeu. Cependant, ce dernier mois a été éprouvant. Ils ont encaissé six buts lors de leurs cinq derniers matchs et, malgré la meilleure défense du championnat, il est probable qu'ils concèdent un but ici.

L'attaque de Newcastle est tout simplement trop performante, même si Anthony Gordon est absent sur blessure. Les visiteurs ont marqué lors de chacune de leurs 10 dernières sorties en championnat (5 à l'extérieur et 5 à domicile). Ils marquent en moyenne un but par match à l'extérieur, mais ils ont aussi encaissé 21 buts en 16 déplacements.

En fait, 56 % de leurs matchs à l'extérieur ont vu des buts des deux côtés. La moitié des matchs d'Arsenal à l'Emirates a vu les deux équipes marquer. Les quatre derniers matchs de Newcastle et trois des cinq derniers d'Arsenal se sont terminés avec des buts de chaque côté. Ce pari est donc très intéressant à tenter.

Pronostic 2 Arsenal vs Newcastle : Les deux équipes marquent (BTTS) - Oui à une cote de 1,76 sur Winamax

Le retour de Gyökeres

Arteta pourrait choisir de titulariser Kai Havertz, comme il l'a fait contre Manchester City le week-end dernier. L'Allemand avait marqué après un pressing incessant sur Gianluigi Donnarumma, permettant à Arsenal d'égaliser. Toutefois, on pourrait assister au retour de la recrue estivale Viktor Gyökeres dans le onze de départ pour ce match à domicile.

Le Suédois est en grande forme et a commencé à trouver le chemin des filets plus régulièrement ces derniers temps. Gyökeres a désormais inscrit sept buts lors de ses 10 dernières apparitions, club et sélection confondus. C'est un attaquant particulièrement prolifique.

Si les ailiers parviennent à le servir dans l'axe ce week-end, il représentera une menace majeure. Pour cette raison, Gyökeres est notre choix pour le pari "buteur à tout moment" ce samedi.

Pronostic 3 Arsenal vs Newcastle : Buteur à tout moment - Viktor Gyökeres à une cote de 2,20 sur Winamax

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