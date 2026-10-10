Pronostic Arsenal vs Leeds United 10/10/2026

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les meilleures défenses de Premier League s'affrontent ce samedi à l'heure du déjeuner, avec seulement sept buts encaissés au total entre Arsenal et Leeds cette saison.

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Les meilleurs paris pour Arsenal vs Leeds United

Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,10 sur Betclic

1N2 (1ère mi-temps) - Arsenal à la cote de 1,75 sur Betclic

Dominic Calvert-Lewin 2+ tirs cadrés à la cote de 3,80 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-0 Leeds United

Pronostic des buteurs : Arsenal - Saka, Gyökeres

Arsenal reçoit le cinquième du classement, Leeds, samedi à l'heure du déjeuner. Les deux équipes reviennent d'une trêve internationale de trois semaines.

Les Gunners se sont inclinés 3-0 à Brighton lors de leur cinquième match de championnat. Ils occupent la deuxième place avec 12 points, à trois longueurs du leader Manchester City. Leur bilan à domicile reste solide avec quatre victoires d'affilée à l'Emirates.

Leur défaite à Brighton a sonné comme un électrochoc après un début de saison 2026/27 globalement maîtrisé. Arteta ne tolérera pas d'autres prestations de ce genre. Les Gunners devront se passer de William Saliba face à Leeds. Christos Tzolis, Kai Havertz, Declan Rice, Cristhian Mosquera et Ben White seront quant à eux évalués avant la rencontre.

Leeds arrive dans le nord de Londres invaincu lors de ses cinq premiers matches de la saison. Le club totalise neuf points, avec trois matches nuls en cinq rencontres. Sa dernière sortie avant la trêve internationale s'est soldée par une victoire éclatante 4-1 contre Newcastle.

Dominic Calvert-Lewin, principale menace offensive de Daniel Farke, a inscrit un doublé face aux Magpies. Cette forme lui a valu une convocation en équipe d'Angleterre. Il compte trois buts en cinq titularisations cette saison. Leeds devra se passer de Joe Rodon et Harry Wilson ce week-end, tous deux blessés.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Leeds United

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, Timber, Guimarães, Rice, Eze, Ødegaard, Saka, Gyökeres

Composition attendue de Leeds United : Trafford, Muharemović, Elvedi, Justin, Gudmundsson, Tanaka, Ampadu, Stach, Bogle, Okafor, Calvert-Lewin

Arsenal et Leeds affichent des défenses solides

Les deux défenses se sont montrées excellentes cette saison. Arsenal n'a encaissé que quatre buts en cinq matches. Leeds en a encaissé seulement trois, un bilan défensif encore plus impressionnant.

Le bilan défensif d'Arsenal est en réalité meilleur que ne le laissent penser ces quatre buts encaissés. Trois d'entre eux sont survenus lors de la défaite à Brighton, les Gunners n'ayant concédé qu'une seule fois sur leurs quatre autres matches.

Leeds a lui aussi démontré sa capacité à verrouiller les rencontres. 60 % de ses matches cette saison se sont soldés par un match nul. Les rencontres d'Arsenal affichent une moyenne de 2,4 buts, contre seulement 2,0 pour Leeds. Aucune des deux équipes n'a été impliquée dans beaucoup de matches prolifiques, ce qui rend l'option moins de 2,5 buts à 2,10 particulièrement intéressante.

Arsenal vs Leeds United Pari 1 : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,10 sur Betclic

Arsenal pour mener à la pause

Arsenal a dominé les débuts de match lors des dernières confrontations entre les deux équipes. Les Gunners ont mené à la mi-temps lors de leurs six dernières rencontres face à Leeds et ont ouvert le score lors des huit derniers face-à-face.

La défaite 3-0 à Brighton a constitué un faux pas rare pour les Gunners, qui se sont montrés redoutables à l'Emirates en dehors de ce revers. Ils ont remporté leurs quatre derniers matches à domicile et devraient être en mesure de prendre un avantage précoce ici.

Leeds s'est bien défendu cette saison, mais Arsenal a la qualité nécessaire pour mettre son adversaire sous pression dès l'entame. Le marché accorde aux Gunners une probabilité implicite de 57,1 % de mener à la mi-temps, alors même que ce scénario s'est produit lors de chacune des six dernières confrontations entre les deux équipes.

Arsenal vs Leeds United Pari 2 : 1N2 (1ère mi-temps) - Arsenal à la cote de 1,75 sur Betclic

Calvert-Lewin peut mettre à l'épreuve la défense d'Arsenal

Dominic Calvert-Lewin s'est rapidement imposé comme la principale menace offensive de Leeds. Il a totalisé sept tirs cadrés en 421 minutes, soit une moyenne de 1,50 par 90 minutes.

Son volume de tirs est à la hauteur de son efficacité. Il a inscrit trois buts en cinq titularisations et affiche 3,12 xG (buts attendus). Il se classe également dans le 93e percentile pour les duels aériens, un atout qui pourrait s'avérer décisif face à une défense d'Arsenal privée de William Saliba.

Arsenal devra composer sans l'un de ses défenseurs les plus solides face à un attaquant qui pèse aussi bien devant le but que dans le jeu aérien. Les 1,50 tirs cadrés par 90 minutes de Calvert-Lewin constituent un argument statistique solide en faveur d'un pari sur sa capacité à mettre à l'épreuve le gardien d'Arsenal.

Le marché implique une probabilité de 26,3 % que Calvert-Lewin enregistre au moins deux tirs cadrés. Sa forme actuelle, son volume de tirs et son importance dans l'attaque de Leeds en font l'une des options les plus séduisantes de ce pronostic Arsenal vs Leeds United.

Arsenal vs Leeds United Pari 3 : Dominic Calvert-Lewin 2+ tirs cadrés à la cote de 3,80 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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