Pronostic Arsenal vs Everton 24/10/2026 : la terrible disette des Toffees à l'Emirates continue

Pour notre pronostic Arsenal vs Everton, notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Arsenal décroche une nouvelle victoire courte à domicile, les champions en titre de Premier League visant un quatrième succès consécutif à l'Emirates.

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Les meilleurs paris pour Arsenal vs Everton

Match nul +1 (Handicap 3 voies) à la cote de 3,50 sur Unibet

Arsenal gagne et garde sa cage inviolée à la cote de 2,25 sur Unibet

Declan Rice 1 passe décisive ou plus à la cote de 4,75 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 1-0 Everton

Pronostic des buteurs : Arsenal - Havertz

Arsenal retrouve ses installations ce week-end pour accueillir Everton, huitième du classement, à l'occasion de la 8e journée de Premier League 2026/27.

Les Gunners de Mikel Arteta sont de retour dans le nord de Londres après une rencontre éprouvante en Ligue des Champions face au Bayern Munich en milieu de semaine. Arsenal est parvenu à revenir au score pour arracher un match nul 2-2 à l'Allianz Arena. Ce résultat pourrait s'avérer décisif pour leurs espoirs de qualification en phase de ligue.

Ce résultat a cependant eu un coût pour Arsenal et Arteta. Le meilleur buteur du club, Bukayo Saka, a dû céder sa place sur blessure après seulement dix minutes de jeu. Il est déjà considéré comme très incertain pour la réception des Toffees. Christos Tzolis (ischio-jambiers) et Piero Hincapie (cheville) restent également sur le flanc.

David Moyes peut se montrer relativement satisfait du début de saison d'Everton. Malgré un mercato estival peu dépensier, les Toffees continuent d'être difficiles à battre. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs sept premiers matches.

Everton a également fait preuve de solidité défensive, n'encaissant qu'un but par match en moyenne. Moyes espère disposer d'un effectif au complet pour ce déplacement à l'Emirates. Everton n'y a connu que peu de réussite au fil des années, n'y ayant gagné qu'une seule fois, en avril 2021.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Everton

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Calafiori, Gabriel, Konsa, Rice, Guimaraes, Eze, Odegaard, Madueke, Havertz

Composition attendue d'Everton : Pickford, Maitland-Niles, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Arsenal pour arracher une courte victoire face à Everton

Trois des quatre victoires d'Arsenal à domicile cette saison en Premier League l'ont été par un seul but d'écart. La seule exception a été le succès 3-0 face à Coventry, tout juste promu, leur unique victoire à domicile par plus de deux buts.

Les Toffees de David Moyes se sont montrés solides à l'extérieur cette saison. Ils se sont inclinés à Tottenham par un but d'écart et ont depuis enchaîné trois matches nuls lors de leurs derniers déplacements. Avec un temps de récupération réduit après le déplacement à Munich en Ligue des Champions, Mikel Arteta pourrait se satisfaire d'une nouvelle courte victoire à domicile.

Everton possède la 7e meilleure défense de Premier League en termes d'xG concédé (9,7). Cela suggère que les Toffees n'offrent pas beaucoup de grosses occasions à leurs adversaires par rencontre. Nous pouvons miser sur une victoire d'Arsenal par exactement un but d'écart, à une probabilité implicite de 28,57 %.

Pronostic 1 Arsenal vs Everton : Match nul +1 (Handicap 3 voies) à la cote de 3,50 sur Unibet

Arsenal pour l'emporter en gardant sa cage inviolée

Everton n'a pas marqué lors de trois de ses quatre derniers déplacements à l'Emirates Stadium. Arsenal possède également le plus faible total d'xG concédé du championnat, à 5,6 en 7 matches. Les hommes d'Arteta n'encaissent que 0,7 but par match en moyenne, un total conjointement le plus faible avec Brighton & Hove Albion.

Les Toffees ont aussi été très maladroits dans le dernier geste. Ils ont manqué pas moins de 18 grosses occasions cette saison. C'est le deuxième total le plus élevé de grosses occasions manquées en Premier League.

Cela montre néanmoins qu'Everton parvient à se créer des occasions. Les Toffees tirent en moyenne 5 fois cadrés par match, le sixième meilleur total du championnat. Cependant, avec Arsenal qui affiche en moyenne 61,2 % de possession, les hommes de Moyes n'auront probablement pas le luxe de gâcher des occasions en or ce week-end.

Miser sur une victoire et une cage inviolée pour les Gunners offre une probabilité implicite de seulement 44,44 %.

Pronostic 2 Arsenal vs Everton : Arsenal gagne et garde sa cage inviolée à la cote de 2,25 sur Unibet

Declan Rice pour faire sauter le verrou défensif d'Everton grâce à une nouvelle passe décisive

L'influent milieu de terrain d'Arsenal, Declan Rice, pèse déjà fortement dans les deux surfaces. Le capitaine affiche quatre passes décisives en sept apparitions en Premier League cette saison 2026/27. Le joueur de 27 ans est actuellement dans la force de l'âge. Il est le joueur le plus performant des Gunners en Premier League selon FotMob, avec une note moyenne de 7,73.

Rice réalise plus de passes précises par 90 minutes que n'importe lequel de ses coéquipiers (71,7). Il a créé 11 occasions, dont deux considérées comme de grosses occasions par FotMob. Seul son coéquipier norvégien Martin Odegaard fait mieux.

Everton devrait se replier en bloc bas pour frustrer les Gunners ce week-end. Rice réalise en moyenne 23,3 passes casse-lignes par 90 minutes. C'est nettement plus que Mikel Merino, deuxième du classement avec 17. Miser sur Rice pour faire sauter le verrou défensif d'Everton et créer un but représente une valeur considérable ce week-end.

Le marché estime la probabilité implicite qu'il délivre une passe décisive samedi à seulement 21,05 %. Ce chiffre paraît incroyablement bas, sachant qu'il délivre actuellement en moyenne plus d'une passe décisive tous les deux matches. Ce pourrait être le pari à plus forte valeur de notre pronostic Arsenal vs Everton.

Pronostic 3 Arsenal vs Everton : Declan Rice 1 passe décisive ou plus à la cote de 4,75 sur Unibet

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