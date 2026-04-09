Pronostic Arsenal vs Bournemouth 11/04/2026 : courte victoire à domicile pour les Gunners

Les Cherries se déplacent dans le nord de Londres avec une série de dix matches sans défaite à préserver. Cependant, le leader du championnat sera prêt à tout pour empocher les trois points.

Les meilleurs paris pour Arsenal vs Bournemouth

Arsenal gagne la 2e mi-temps à une cote de 1,62 sur Unibet

Mi-temps avec le plus de buts : 1ère mi-temps à une cote de 2,70 sur Unibet

Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1,65 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1

Pronostic des buteurs : Arsenal – Saka, Havertz ; Bournemouth – Evanilson

Arsenal retrouve les joutes du championnat ce week-end face à Bournemouth. L'objectif est clair : reprendre leur marche en avant dans la course au titre de Premier League.

Les Gunners ont subi des défaites douloureuses, d'abord en finale de l'EFL Cup contre Manchester City, puis en quart de finale de la FA Cup face à Southampton. Les joueurs ont semblé émoussés contre les Saints, et le club de Championship a parfaitement su en profiter devant son public. Pourtant, après leur victoire de mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du Sporting, le doublé championnat-C1 reste tout à fait envisageable.

Le coach d'Arsenal, Mikel Arteta, commence à voir son infirmerie se vider. Toutefois, Bukayo Saka s'est lancé dans une course contre la montre pour être opérationnel face aux Cherries. Noni Madueke est le suppléant désigné s'il venait à échouer à ses tests physiques de dernière minute.

Bournemouth traverse une période de grande solidité, n'ayant concédé aucune défaite lors de ses dix derniers matches de Premier League. Une performance notable compte tenu de la compétitivité du championnat anglais.

Les Cherries restent sur cinq matches nuls consécutifs. Ironie du sort, leur dernier revers remonte à une défaite 3-2 à domicile contre ce même adversaire, Arsenal, début janvier. Le onze de départ d'Andoni Iraola sera une nouvelle fois privé de Justin Kluivert et Lewis Cook. Kluivert est écarté par une blessure au genou, tandis que Cook souffre des ischio-jambiers.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Bournemouth

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Calafiori, Timber, Saliba, Mosquera, Rice, Zubimendi, Martinelli, Saka, Havertz, Gyökeres.

Composition attendue de Bournemouth : Petrovic, Jimenez, Truffert, Senesi, Hill, Scott, Christie, Rayan, Adli, Tavernier, Evanilson.

Les hommes d'Arteta pour faire la différence après la pause

Arsenal a remporté près des trois quarts (73 %) des secondes mi-temps de ses matches à domicile en Premier League cette saison. À l'inverse, Bournemouth n'a gagné que 20 % des secondes périodes lors de ses déplacements sur cette campagne 2025/26.

Le succès des Gunners lors des 45 dernières minutes est proposé avec une probabilité implicite de seulement 58,14 %. Cela suggère une "value" potentielle d'environ 10 %. Compte tenu de la forme actuelle de Bournemouth, nous nous attendons à une entame de match solide des visiteurs, mais les hommes d'Arteta devraient finir par trouver la faille au retour des vestiaires.

Les Cherries encaissent en moyenne 2,07 buts par match à l'extérieur cette saison. De leur côté, les Gunners inscrivent en moyenne 2,33 buts par match à l'Emirates. Les Londoniens devraient être en mesure de marquer au moins deux fois.

Pronostic 1 Arsenal vs Bournemouth : Arsenal gagne la 2e mi-temps à une cote de 1,62 sur Unibet

Une première période qui promet des étincelles

Cette rencontre pourrait s'emballer dès les premières minutes. Le temps moyen du premier but encaissé par Arsenal à domicile se situe à la 9e minute seulement. Quant au premier but inscrit par les locaux, il intervient en moyenne à la 39e minute, ce qui laisse présager une première mi-temps très animée.

Plus de la moitié (53 %) des matches à l'extérieur de Bournemouth ont vu deux buts ou plus inscrits en première mi-temps. Arsenal ayant concédé au moins un but lors de cinq de ses huit dernières réceptions, nous voyons les deux équipes faire trembler les filets avant la pause.

Bournemouth a marqué en première mi-temps dans 60 % de ses déplacements cette saison, contre seulement 47 % en seconde période. Nous prévoyons que les visiteurs rejoindront les vestiaires à égalité avec le leader avant de baisser de rythme lors du second acte.

Pronostic 2 Arsenal vs Bournemouth : Mi-temps avec le plus de buts : 1ère mi-temps à une cote de 2,70 sur Unibet

Les deux équipes marquent : une option intéressante

Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets dans près de la moitié (47 %) des matches d'Arsenal à domicile cette saison. Ce chiffre grimpe à 67 % pour les rencontres de Bournemouth à l'extérieur en 2025/26.

Le pari "Les deux équipes marquent" a été validé dans 62,5 % des huit derniers matches d'Arsenal à l'Emirates en Premier League. Cela conforte notre choix, pour une probabilité estimée à un peu plus de 54 %.

Les absences sur blessures de défenseurs cadres comme Gabriel ou Timber ont certainement pesé sur la structure défensive d'Arsenal. Bournemouth a d'ailleurs marqué lors de huit de ses dix derniers déplacements, prouvant que l'attaque gagne en efficacité au fil de la saison.

Pronostic 3 Arsenal vs Bournemouth : Les deux équipes marquent (Oui) à une cote de 1,65 sur Unibet

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