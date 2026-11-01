Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

L'Uruguay arrive avec Diego Forlán comme sélectionneur par intérim. L'ancien attaquant a pris les commandes après le départ de Marcelo Bielsa en août.

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Les meilleurs paris pour Argentine vs Uruguay

Argentine - Argentine (mi-temps - fin de match) à la cote de 2,35 sur Betclic

Argentine plus de 1,5 but à la cote de 1,77 sur Betclic

Moins de 2,5 buts et les deux équipes marquent (non) à la cote de 2,10 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Argentine 2-0 Uruguay

Pronostic des buteurs : Argentine - J. Alvarez, Paz

L'Argentine dispute son premier Clasico del Rio de la Plata sans Lionel Messi à La Bombonera, aux premières heures du samedi matin.

Lionel Scaloni a convoqué un groupe de 28 joueurs pour affronter l'Uruguay. L'équipe sera privée de Cristian Romero et Lautaro Martinez, tous deux blessés. Giovani Lo Celso et Rodrigo De Paul ont quant à eux été laissés de côté.

Le gardien expérimenté Emi Martinez figure dans le groupe malgré une fracture de la mâchoire, sa convalescence évoluant plus vite que prévu. De son côté, Aaron Anselmino, 21 ans, obtient sa première convocation chez les seniors.

L'Uruguay arrive sous la houlette du sélectionneur par intérim Diego Forlán. Il a remplacé Marcelo Bielsa en août, après une sortie décevante en phase de groupes de la Coupe du monde. Le Japon les avait battus 3-1 lors du premier match de Forlán à la tête de la sélection. Manuel Ugarte, Nahitan Nandez et Brian Rodriguez sont tous blessés.

Miguel Merentiel est absent à l'approche de la finale de Copa Sudamericana avec Boca. Sebastian Jaume, d'Albion, est le nouveau venu de Forlán en sélection uruguayenne senior.

Les effectifs probables pour Argentine vs Uruguay

Composition attendue de l'Argentine : E. Martinez, Molina, Balerdi, Anselmino, Tagliafico, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister, Paz, J. Alvarez, Mastantuono

Composition attendue de l'Uruguay : Rochet, Olivera, Araujo, Giménez, Viña, Valverde, Bentancur, de la Cruz, Pellistri, Nuñez, Damiani

Les hommes de Scaloni attendus pour une entame rapide

L'Argentine a atteint la finale de la Coupe du monde en juillet. L'Espagne avait eu besoin de la prolongation pour s'imposer 1-0. L'Albiceleste a depuis remporté ses deux matchs amicaux sans encaisser le moindre but. L'Uruguay a terminé troisième de son groupe de Coupe du monde avec seulement deux points.

Le Cap-Vert et l'Arabie saoudite ont tous deux terminé devant eux. Diego Forlán n'est qu'un sélectionneur par intérim. Leur légendaire ancien attaquant ne compte que 23 matchs d'expérience en gestion de club. Il doit stabiliser l'équipe tout en étant privé de plusieurs cadres dans l'axe.

L'Argentine avait remporté la dernière confrontation 1-0 en mars 2025. Ce doublé nécessite également une avance à la mi-temps. Nous estimons que les Argentins trouveront au moins deux fois le chemin des filets dans cette rencontre, et qu'ils marqueront de part et d'autre de la pause.

Pronostic 1 Argentine vs Uruguay : Argentine - Argentine (mi-temps - fin de match) à la cote de 2,13 sur Betclic

La forme d'octobre annonce des buts

L'Argentine a inscrit dix buts lors de ses matchs amicaux face au Burkina Faso et au Bénin. Ses supporters s'attendent à un scénario similaire à La Bombonera. L'Uruguay est habituellement un adversaire difficile à manœuvrer, mais l'équipe est privée de Manuel Ugarte et Nahitan Nandez pour cette rencontre.

Forlán est également privé des services de Brian Rodriguez et Miguel Merentiel. Le principal attaquant argentin, Julian Alvarez, n'a marqué qu'une seule fois en huit apparitions en Liga cette saison. Cela le place dans le 35e percentile pour les buts en championnat espagnol.

Lautaro Martinez est lui aussi absent sur blessure. L'Argentine dispose néanmoins d'une puissance de feu collective suffisante. L'Uruguay a encaissé trois buts lors d'une défaite amicale au Japon le mois dernier. Deux buts ou plus pour les finalistes de la Coupe du monde, à une probabilité implicite de 55,56 %, semble un pari équilibré.

Pronostic 2 Argentine vs Uruguay : Argentine plus de 1,5 but à la cote de 1,61 sur Betclic

L'attaque uruguayenne émoussée devrait souffrir à la Bombonera

L'Uruguay a certes marqué lors de ses trois matchs amicaux à l'extérieur depuis la Coupe du monde, mais La Bombonera représente un tout autre défi. Les Uruguayens n'ont pas trouvé le chemin des filets lors de cinq de leurs sept dernières visites en Argentine.

Pour cette rencontre, nous sommes confiants sur un faible nombre de buts, avec le marché « les deux équipes marquent (non) ». Cela repose sur l'hypothèse d'une victoire argentine sans encaisser. Ce pari couvre également un éventuel match nul vierge, voire une courte victoire à l'extérieur.

Nous abordons ce marché convaincus que l'Argentine s'imposera sans encaisser, mais sans disposer d'assez de puissance offensive pour transformer la rencontre en déroute. Ce pari est disponible à une probabilité implicite de 47,62 %. Cinq des huit dernières confrontations entre ces deux nations sur le sol argentin ont vu deux buts ou moins être inscrits.

Pronostic 3 Argentine vs Uruguay : Moins de 2,5 buts et les deux équipes marquent (non) à la cote de 2,10 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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