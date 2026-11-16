Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Argentine réagisse après sa défaite.

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Toutes les infos sur le bonus de bienvenue et le code promo Winamax.

Découvrez notre comparatif des meilleurs sites de paris sportifs en France mis à jour en novembre 2026

Retrouvez et comparez les meilleurs bonus paris sportifs proposés en ce moment par les bookmakers français.

Les meilleurs paris pour Argentine vs Costa Rica

Buteur ou passeur - Nico Paz à la cote de 1,51 sur Betclic

Total de buts de l'Argentine - plus de 2,5 buts à la cote de 1,67 sur Betclic

Handicap à trois issues - Argentine vainqueur avec un handicap de -2 à la cote de 2,02 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Argentine 3-0 Costa Rica

Pronostic des buteurs : Argentine - Nico Paz, Julian Alvarez, Gianluca Prestianni

L'ère post-Lionel Messi n'aurait pas pu plus mal débuter pour l'Argentine. L'Uruguay s'est imposé 2-1 à Buenos Aires. Heureusement, l'Albiceleste a l'occasion de se racheter, cette fois à Cordoba. Lionel Scaloni et ses hommes ont peut-être manqué de réussite lors de cette défaite, notamment au vu du nombre de tentatives tentées face au gardien uruguayen.

Scaloni espère toutefois que son équipe pourra rapidement tourner la page de ce revers et prouver qu'elle n'est pas dépendante d'un seul homme. La dernière fois que l'Argentine avait enchaîné deux défaites remonte à octobre 2016.

La précédente trêve internationale du Costa Rica avait été un succès. Un succès suffisamment convaincant pour que la fédération décide de nommer Bryan Ruiz entraîneur permanent. Cependant, les victoires des Ticos face à Haïti et au Nicaragua appartiennent désormais au passé, surtout après leur dernière défaite en date.

Les hommes de Ruiz se sont inclinés 2-0 face à l'Équateur, ce qui soulève des doutes avant ce déplacement en Argentine. En réalité, le Costa Rica traverse une période difficile de manière générale, et ces deux victoires ressemblent désormais à des exceptions. Malgré tout, après le succès de l'Uruguay le week-end dernier, les visiteurs devraient croire en leurs chances de créer la surprise.

Les effectifs probables pour Argentine vs Costa Rica

Composition attendue de l'Argentine : Rulli, Montiel, Balerdi, L. Martinez, Medina, E. Fernandez, Palacios, Mac Allister, Paz, Prestianni, Alvarez

Composition attendue du Costa Rica : Sequeira, Myrie, Vargas, Calvo, J. Mora, Borges, C. Mora, Lopez, Soto, Alcocer, Ugalde

Paz pour apporter l'étincelle créative

Avec Lionel Messi qui a mis un terme à sa carrière internationale, l'Argentine ressent l'absence de son talent et de sa créativité hors normes. Marquer et créer quelque chose à partir de rien étaient monnaie courante avec Messi, mais ces responsabilités doivent désormais être partagées. Julian Alvarez a déjà répondu présent avec un but lors de la dernière sortie.

Nico Paz est un autre joueur à surveiller de près. Le milieu de terrain du Como est resté muet lors de ses deux dernières sorties en club comme en sélection, mais il reste une menace majeure. Paz a inscrit cinq buts lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

Il a également été excellent sur le plan créatif, délivrant cinq passes décisives à ses coéquipiers durant cette série de matchs. Bien qu'il n'ait pas marqué la semaine dernière, Paz a tenté trois tirs et manqué une grosse occasion, avec un xG (buts attendus) de 0,38. Le joueur de 21 ans traverse une forme exceptionnelle cette saison, ce qui explique pourquoi il vaut la peine d'être suivi pour un but ou une passe décisive dans cette rencontre.

Pronostic 1 Argentine vs Costa Rica : Buteur ou passeur - Nico Paz à la cote de 1,51 sur Betclic

Le chiffre trois revient souvent pour les hôtes

L'Argentine dispose d'une grande qualité dans tout son effectif, en particulier dans le secteur offensif. Malgré les absences de Lautaro Martinez et Nico Gonzalez en raison de blessures, nous nous attendons pleinement à voir l'équipe locale être à son meilleur niveau ici. Sans compter leur précédente défaite et la finale perdue de la Coupe du monde, l'Argentine a marqué plus de deux buts lors de sept de ses huit dernières sorties.

Lors du Mondial, les hommes de Lionel Scaloni ont inscrit exactement trois buts dans cinq de leurs sept matchs. Depuis le tournoi, ils ont marqué au moins trois buts lors de trois de leurs quatre derniers matchs amicaux internationaux (75 %). Une mauvaise nouvelle pour les visiteurs, qui ont encaissé au moins trois buts lors de quatre de leurs huit dernières sorties.

De plus, l'équipe locale a marqué exactement trois buts lors de leur dernière confrontation avec le Costa Rica en 2024. Trois de leurs quatre derniers face-à-face ont vu l'Albiceleste inscrire trois buts dans la rencontre. Il est donc pertinent de miser sur le finaliste du Mondial 2026 pour marquer plus de deux buts ce mercredi.

Pronostic 2 Argentine vs Costa Rica : Total de buts de l'Argentine - plus de 2,5 buts à la cote de 1,67 sur Betclic

L'Argentine habituée aux larges victoires

Les hommes de Scaloni traversent une période exceptionnelle. Ils n'ont perdu que deux de leurs 19 derniers matchs et en ont remporté 17. Cette défaite face à l'Uruguay la semaine dernière était leur première à domicile depuis trois ans, ce qui illustre leur solidité habituelle sur leurs terres. De leur côté, les visiteurs semblent retombés dans une mauvaise dynamique.

Le Costa Rica n'a remporté que deux de ses 11 dernières sorties et en a perdu neuf. Leur bilan plus large est tout aussi préoccupant, avec seulement trois victoires lors de leurs 17 derniers matchs internationaux, depuis juin 2025. Les visiteurs ont également peiné à l'extérieur, ne remportant qu'un seul de leurs 11 derniers déplacements.

L'Argentine possède également l'avantage au classement des confrontations directes, avec cinq victoires en sept rencontres, sans jamais connaître la défaite. Les hôtes ont vu neuf de leurs dix derniers matchs dépasser les 2,5 buts. De plus, ils ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs internationaux avec au moins deux buts d'écart. Enfin, un seul des six dernières sorties du Costa Rica a vu les deux équipes marquer, ce qui laisse penser qu'une victoire à domicile sans encaisser est à considérer.

Pronostic 3 Argentine vs Costa Rica : Handicap à trois issues - Argentine vainqueur avec un handicap de -2 à la cote de 2,02 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

+