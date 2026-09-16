Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Aigles s'en sortent indemnes face à un AC Milan invaincu en 4 matches de Serie A, tandis que le Benfica de Marco Silva se présente au San Siro invaincu depuis 6 rencontres de Primeira Liga. Deux équipes en forme s'affrontent.

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Les meilleurs paris pour AC Milan vs Benfica

Double chance - Nul/Benfica à la cote de 1,80 sur Unibet

Les 2 équipes marquent & Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 2,00 sur Unibet

Buteur à tout moment - Vangelis Pavlidis à la cote de 2,50 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : AC Milan 2-2 Benfica

Pronostic des buteurs : AC Milan - Ramos, Pulisic ; Benfica - Pavlidis, Prestianni

L'AC Milan reçoit le Benfica au San Siro ce mercredi. Il s'agit de la première journée de la phase de ligue de l'Europa League 2026/27. Les deux clubs devront se contenter de la deuxième compétition européenne, ayant manqué leur qualification pour la Ligue des Champions.

L'équipe de Rúben Amorim est invaincue depuis quatre matches de Serie A. Des victoires contre le Torino et Venezia ont été suivies de matchs nuls face à la Juventus et à la Lazio. Milan a terminé cinquième de Serie A la saison dernière, les Rossoneri restent donc un chantier en construction.

Diego Moreira est entré en jeu au Stadio Olimpico pour inscrire un doublé et sauver un point lors d'un match nul 2-2 contre la Lazio. Amorim dispose d'un effectif au complet, avec le retour de Matteo Gabbia. Il devra en revanche trancher sur la capacité du milieu de terrain de 41 ans Luka Modrić à enchaîner deux matches en une semaine.

Le Benfica a remporté sept matches consécutifs toutes compétitions confondues. L'équipe de Marco Silva a enregistré cinq victoires et un nul lors de ses six derniers matches de championnat. Troisième du Portugal la saison passée, le club semble aujourd'hui être un véritable prétendant au titre.

Vangelis Pavlidis a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 face à Gil Vicente dimanche. Le latéral droit Alexander Bah est leur seul absent confirmé, Fredrik Aursnes ou Daniel Banjaqui devant le suppléer.

Les effectifs probables pour AC Milan vs Benfica

Composition attendue de l'AC Milan : Maignan, Gila, Gabbia, Pavlović, Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira, Pulisic, Cissé, Ramos

Composition attendue du Benfica : Soares, Banjaqui, Araújo, Lenglet, Dahl, Barreiro, Palhinha, Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis

Les hommes de Silva arrivent portés par la dynamique

Le Benfica arrive fort d'une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. Il compte cinq victoires et un nul lors de ses six derniers matches de Primeira Liga. Milan, de son côté, a été freiné par des matchs nuls frustrants lors de ses deux dernières sorties en Serie A.

La Juventus a égalisé dans le temps additionnel avant que la Lazio ne mène 2-0 à Rome. L'équipe d'Amorim a eu besoin de retournements de situation tardifs et a manqué de maîtrise lors de ses derniers matches.

Le Benfica se déplace avec une confiance réelle sous la houlette de Marco Silva. L'argument contraire évident reste l'historique, Milan étant invaincu face au club portugais lors de leurs six dernières confrontations officielles. Nous estimons néanmoins qu'il y a moins de 45% de chances de voir Milan s'imposer, ce que suggère actuellement le marché de la double chance.

AC Milan vs Benfica Pronostic 1 : Double chance - Nul/Benfica à la cote de 1,80 sur Unibet

Aucune des deux équipes ne semble vouloir jouer le point du match

Les visiteurs arrivent à Milan après avoir inscrit 21 buts en six matches de Primeira Liga, soit une moyenne de 3,5 buts par rencontre. De leur côté, les Rossoneri ont marqué à deux reprises lors de trois de leurs quatre premiers matches de Serie A cette saison.

Les deux équipes ont marqué dans 80% des dix derniers matches officiels de Milan. Le récent match nul 2-2 face à la Lazio a bien illustré à quel point l'équipe de Ruben Amorim peut se montrer ouverte défensivement.

Le format de la phase de ligue rend les trois points bien plus précieux qu'un match nul, en particulier lors de cette première journée. Miser sur les deux équipes marquantes et plus de 3 buts, à une probabilité implicite de 50%, constitue le pari de valeur de nos pronostics AC Milan vs Benfica.

AC Milan vs Benfica Pronostic 2 : Les 2 équipes marquent & Total de buts - plus de 2,5 buts à la cote de 2,00 sur Unibet

Pavlidis pour porter le Benfica dans le dernier tiers

Vangelis Pavlidis est le point central de l'équipe de Silva. Avec huit buts en six matches de Primeira Liga à son actif, le Grec traverse une forme brillante. Il a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 contre Gil Vicente dimanche.

Pavlidis évolue en pointe unique dans un 4-2-3-1, épaulé par Rafa Silva, Andreas Schjelderup et Gianluca Prestianni. Sa forme actuelle laisse l'attaquant colombien Jhon Duran sur le banc pour l'instant.

Avec Milan ayant encaissé lors de trois de ses quatre dernières sorties officielles, Pavlidis a une belle occasion de trouver le chemin des filets, que ce soit dans les airs ou au sol. Son registre de buteur lors des deux dernières campagnes de Ligue des Champions a été solide, avec deux buts en 10 matches la saison dernière et sept en 12 en 2024/25. Nous pouvons le voir marquer à une probabilité implicite modeste de 40% ici.

AC Milan vs Benfica Pronostic 3 : Buteur à tout moment - Vangelis Pavlidis à la cote de 2,50 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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