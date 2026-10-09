Les stars françaises en forme à suivre au retour des clubs

Michael Olise et Rayan Cherki retrouvent leurs clubs après avoir livré d'excellentes prestations avec leur sélection en début de semaine.

Marchés de paris du week-end Cote Rayan Cherki buteur ou passeur décisif vs Liverpool 2,10 Michael Olise buteur vs Augsbourg 1,91

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Les attaquants français à l'œuvre en club et en sélection

Le mandat de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de la France a bien commencé avec une victoire 1-0 en Turquie. Le seul point négatif a été la blessure contractée par Kylian Mbappé, qui a entraîné son forfait pour le rassemblement. Cela avait fait naître des doutes sur la capacité de la France à négocier la double confrontation avec la Belgique, de part et d'autre d'un match à domicile face à l'Italie.

Cependant, la France disposait de bien assez de talent offensif dans ce groupe pour s'en sortir. Michael Olise, Rayan Cherki et Désiré Doué ont brillé alors que les Bleus prenaient le contrôle de leur groupe de Ligue des Nations. Avec 10 points en quatre matches, l'équipe de Zidane est en bonne voie pour une place en quarts de finale.

Michael Olise est co-meilleur buteur de Bundesliga avec quatre buts cette saison. L'ailier du Bayern Munich a confirmé cela avec quatre buts et deux passes décisives en quatre matches de Ligue des Nations. Avec sept buts lors de ses cinq dernières apparitions pour son club et sa sélection, l'attaquant de 24 ans devrait occuper la défense d'Augsbourg ce week-end.

L'ancien joueur de Crystal Palace a été l'une des grandes figures de l'équipe nationale, qui a inscrit quatre buts en 14 minutes lors du festival offensif contre la Belgique lundi. Il n'est toutefois pas le seul attaquant français à sembler prêt à retrouver son rythme après la trêve internationale.

Doué a lui aussi inscrit trois contributions décisives face aux Diables Rouges. Il évoluera avec le PSG lors d'un match à domicile favorable contre Le Mans en Ligue 1 samedi.

De son côté, Cherki apporte cette dynamique dans le choc de Premier League entre Manchester City et Liverpool. Il a inscrit le deuxième but décisif lors de la remontée de la France contre la Belgique, conclue sur un score de 4-1. L'attaquant de 23 ans a également délivré une passe décisive lors de chacun des deux matches précédents des Bleus, tandis qu'il a marqué lors de ses deux dernières apparitions en club.

Olise et Cherki vont-ils de nouveau briller ce week-end ?

Le retour du football de clubs va disperser l'attaque composée de stars de la France jusqu'en novembre. Sur le plan individuel, cependant, ces joueurs devraient continuer à livrer de belles prestations pour leurs clubs respectifs après une trêve internationale qui a boosté le moral des troupes.

Olise et Cherki offrent la meilleure valeur pour délivrer une contribution décisive lors de leur prochain match. Malgré la forme exceptionnelle des deux hommes, ils présentent tous deux de la valeur chez les bookmakers pour contribuer ce week-end.

Le Bayern affronte Augsbourg dans le cadre du derby bavarois, et vous pouvez miser sur un but d'Olise avec une probabilité implicite de 52 %. Son total de quatre buts en championnat provient d'un xG cumulé de 2,65, la quatrième meilleure valeur du championnat allemand. Le natif de Londres a déjà inscrit huit buts en sept matches avec le Bayern, toutes compétitions confondues cette saison.

Un rythme d'un but toutes les 71 minutes suggère qu'Olise devrait se montrer dangereux à la WWK Arena. Augsbourg réalise une bonne saison, mais l'équipe a encaissé cinq buts lors de ses deux derniers matches.

Cherki pourrait disposer de moins d'espace dans un déplacement plus compliqué à Anfield. Il reste néanmoins bien placé pour être buteur ou passeur décisif, avec une probabilité implicite de 48 %.

Le joueur de Manchester City est clairement en pleine ascension et semble avoir laissé derrière lui une Coupe du monde frustrante. Pour la sélection, Zidane semble lui accorder davantage de confiance que son prédécesseur Didier Deschamps. Cette importance retrouvée en équipe de France ne pourra qu'alimenter sa confiance au niveau du club.

Les récentes performances de Cherki sont celles d'un joueur au sommet de sa forme. Il a été buteur ou passeur décisif lors de cinq de ses six dernières apparitions pour son club et sa sélection. Cette dynamique pourrait se poursuivre face à Liverpool, qui n'a gardé qu'une seule cage inviolée lors de ses quatre derniers matches à domicile en compétition officielle sous Andoni Iraola. Attendez-vous à voir Cherki et Olise briller pour leurs clubs ce week-end.

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