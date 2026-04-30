Tottenham : la blessure de Solanke, le coup de grâce vers la relégation ?

Malgré un court succès sur la pelouse de la lanterne rouge (Wolves), Tottenham n'a remporté qu'un seul de ses 15 derniers matchs de championnat. Une dynamique catastrophique, accentuée par une infirmerie qui ne désemplit pas au pire moment du calendrier.

Marché de la relégation Premier League 2025/26 Cote Tottenham 1.72 West Ham 2.37 Nottingham Forest 19.00 Leeds United 26.00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Tottenham, favori logique pour la descente aux enfers

À quatre journées du dénouement, les Spurs de Roberto De Zerbi pointent à deux longueurs du premier non-relégable. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le plan médical. Alors qu'il montait en puissance, Xavi Simons a été victime d'une rupture des ligaments croisés face aux Wolves.

Dans la foulée, le sérial buteur Dominic Solanke a subi une déchirure des ischio-jambiers de grade 2. Verdict : saison terminée, et une participation au Mondial 2026 cet été sérieusement compromise.

Si la victoire 1-0 à Molineux a offert un court répit, les parieurs auraient tort de s'enflammer.

Les "underlying metrics" de ce succès sont loin d'être rassurants : seulement deux grosses occasions créées pour un maigre 0,92 xG. Sur l'ensemble de la saison, l'xG de Tottenham est le quatrième plus faible de l'élite. Leurs 43 buts inscrits relèvent presque du miracle statistique au regard de leurs 35,4 xG.

Habituellement souverain dans son antre, le Tottenham Hotspur Stadium est devenu une terre de conquête pour les visiteurs : 10 défaites sur les 17 dernières réceptions, et une série de 9 matchs sans victoire à domicile.

Avec des adversaires affichant une moyenne de 1,43 point par match, les Spurs seront outsiders lors de leurs quatre ultimes sorties. Si le marché évalue la probabilité de relégation à 58,14 %, la réalité terrain — privée de Solanke et Simons — se rapproche sans doute davantage des 66 %.

Le calendrier de West Ham, un piège pour les Hammers ?

West Ham United a tourné à une moyenne de 1,50 point par match sur ses huit dernières sorties, une forme qui leur a permis de s'extraire de la zone rouge. Si leur différence de buts est inférieure de six unités à celle de Tottenham, les Hammers comptent actuellement deux points d'avance sur leur rival londonien.

Certes, un simple succès des Spurs suffirait à replonger United dans la zone de relégation, mais la dynamique plaide en faveur des hommes de l'Est londonien, qui ont engrangé huit points lors de leurs cinq derniers matchs.

Le principal bémol pour West Ham réside dans la difficulté de leur sprint final : deux de leurs quatre dernières rencontres les opposent à des cadors aux ambitions élevées. Leur prochain adversaire, Brentford, croit encore dur comme fer à une qualification européenne, tandis qu'un choc face à Arsenal, candidat déclaré au titre, suivra dans la foulée.

Toutefois, la réception de Leeds lors de l'ultime journée pourrait s'avérer salvatrice. Si les "Whites" de Daniel Farke ont déjà assuré leur maintien d'ici là, les Hammers aborderont ce rendez-vous du 24 mai avec un surplus de motivation déterminant.

Défensivement, West Ham a su serrer les rangs, un atout majeur pour le maintien. Avec seulement 1,13 but encaissé par match sur les huit dernières journées, le club affiche une progression défensive de 33,9 % par rapport à sa moyenne saisonnière (1,71). Compte tenu de cette courbe ascendante, il paraît risqué de miser sur une relégation de United, malgré une probabilité théorique de 40 %.

Nottingham Forest : une dynamique de maintien

Sous la houlette de Vitor Pereira, Nottingham Forest affiche une forme de candidat aux places européennes avec une moyenne de 1,50 point par match sur les huit dernières journées. Ce redressement spectaculaire s'accompagne d'un parcours héroïque en Europa League, où les Reds ont atteint le dernier carré.

Avec cinq points d'avance sur la zone de flottaison, Forest dispose d'un matelas confortable : il faudrait que Tottenham remporte au moins deux de ses quatre derniers matchs pour espérer les doubler. Mais avec une série d'invincibilité de six matchs en championnat, on voit mal les coéquipiers de Morgan Gibbs-White s'effondrer maintenant.

La statistique la plus marquante reste leur efficacité offensive retrouvée. Alors qu’ils tournaient à 1,21 but par match sur l'ensemble de l'exercice, leur rendement a bondi de 65,3 % sur les huit dernières rencontres pour atteindre une moyenne de deux buts inscrits par match.

Le seul véritable bémol pourrait venir de l'usure mentale liée à l'Europa League. Une qualification pour la finale pourrait les pousser à lever inconsciemment le pied en championnat. Néanmoins, avec des réceptions à leur portée face à Newcastle et Bournemouth, Forest a toutes les cartes en main pour glaner les quatre points manquants et valider officiellement son bail en Premier League.

Leeds United : un calendrier sur mesure

Installé à la 15ème place avec 40 points, Leeds a quasiment validé son ticket pour la saison prochaine. Le marché estime leurs chances de relégation à 4 %, un chiffre qui reflète parfaitement la réalité.

Le calendrier est un cadeau : leurs quatre derniers adversaires n'affichent qu'une moyenne de 0,87 point par match. Cela commence par la réception de Burnley, déjà condamné, à Elland Road.

Une occasion en or pour Daniel Farke de plier l'affaire dès ce week-end, avant d'aller potentiellement porter le coup de grâce à une équipe de Tottenham aux abois le 11 mai prochain.

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