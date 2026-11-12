Les Éliminatoires de la CAN n'en sont encore qu'à leurs débuts, mais la tendance à la hausse du nombre de buts est difficile à ignorer.

Rencontre Pronostic Cote Afrique du Sud - Kenya Plus de 2,5 buts 2,00 Cap-Vert - Liberia Plus de 2,5 buts 2,10 Nigéria - Tanzanie Plus de 2,5 buts 1,55 Tunisie - Libye Plus de 2,5 buts 2,15 Mozambique - Éthiopie Plus de 2,5 buts 2,20

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

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Afrique du Sud - Kenya : un nouveau festival de buts pour les Bafana Bafana

La moyenne de buts dans les Éliminatoires de la CAN s'établit à 2,53 par rencontre jusqu'ici. C'est une hausse significative par rapport à la moyenne de 2,2 enregistrée lors de la précédente campagne de qualification. Il est encore tôt, mais la tendance haussière est nette, et les lignes de buts des bookmakers ont été lentes à s'ajuster sur l'ensemble des matchs.

Commençons par l'Afrique du Sud, qui a atteint les phases à élimination directe à la Coupe du monde 2026 et a prolongé cette dynamique dans les qualifications. Elle affiche la meilleure moyenne de buts de toutes les équipes des Éliminatoires de la CAN. Ses matchs ont affiché une moyenne de 3,5 buts, ce qui rend la ligne de plus de 2,5 buts séduisante pour cette rencontre.

L'Afrique du Sud a écrasé l'Érythrée 5-0 lors de son dernier match qualificatif. Elle était à une cote similaire chez les bookmakers pour gagner ce match qu'elle ne l'est pour battre le Kenya ici. La dernière fois que le Kenya affichait une cote comparable à celle-ci, il s'était incliné 8-0 face au Sénégal en novembre 2025.

Nous attendons une nouvelle lourde défaite pour le Kenya, mais l'équipe est capable de trouver le chemin des filets. Elle a fait match nul 1-1 face à l'Érythrée plus tôt dans les qualifications, ce qui montre qu'elle peut marquer face à une sélection limitée. La puissance offensive sud-africaine devrait faire l'essentiel du travail, ce qui fait des plus de 2,5 buts notre choix pour ce match.

Cap-Vert - Liberia : attaque dangereuse, défense fébrile

Le Cap-Vert a été exceptionnel à la Coupe du monde. Il a fait match nul face à l'Espagne en phase de groupes et poussé le finaliste argentin jusqu'en prolongation en phase à élimination directe. Cependant, l'équipe n'a pas réussi à transposer cette dynamique dans les Éliminatoires de la CAN, en particulier sur le plan défensif.

Le Cap-Vert a encaissé en moyenne 2,5 buts par rencontre dans les qualifications jusqu'ici. Seuls le Tchad, le Ghana et l'Érythrée en ont encaissé davantage par match. Cette fragilité est exactement ce qui fait grimper le total de buts, et c'est pour cela que la ligne paraît courte.

Le Cap-Vert reste néanmoins favori face au Liberia et conserve un danger offensif important. Son parcours en Coupe du monde a montré qu'il pouvait créer des occasions face à une opposition de haut niveau.

Une sélection classée bien en dessous de ce niveau devrait lui offrir de nombreuses occasions. En associant une défense fébrile à une attaque dangereuse, nous misons sur les plus de 2,5 buts.

Les statistiques confirment cette tendance. Il y a eu trois buts ou plus dans les deux matchs de qualification du Cap-Vert jusqu'ici. Le pari s'est également vérifié lors du seul déplacement du Liberia dans cette campagne, une défaite 3-1 face au Rwanda. Les deux équipes ont été impliquées dans des matchs ouverts, et nous attendons davantage de la même chose.

Nigéria - Tanzanie : la cote la plus courte

Les Éliminatoires de la CAN du Nigéria se situent elles aussi bien au-dessus de la moyenne de la compétition en matière de buts. Ses matchs ont affiché une moyenne de trois buts. Cela fait des plus de 2,5 buts un pari solide, même à une cote plus courte que les autres sélections.

Le Nigéria a ouvert sa campagne de qualification par une victoire 2-1 face à Madagascar. Il affichait une cote similaire sur le marché 1N2 pour ce match qu'il l'affiche pour cette rencontre face à la Tanzanie. Il a enchaîné avec une défaite 3-0 à l'extérieur face à la Guinée-Bissau, un autre match qui a dépassé la ligne.

La confrontation directe va dans le même sens. Il y a eu trois buts lors du dernier match entre le Nigéria et la Tanzanie, en décembre 2025, remporté 2-1 par le Nigéria. Les matchs du Nigéria continuent de produire des buts, qu'il gagne ou qu'il perde, et les plus de 2,5 buts affichent ici la cote la plus courte des cinq pronostics.

Tunisie - Libye : fragile défensivement, redoutable offensivement

La Tunisie a été une menace offensive redoutable dans les Éliminatoires de la CAN jusqu'ici, tout en se montrant fragile défensivement. Elle affronte une Libye qui a elle aussi connu des difficultés défensives, mais sans ce niveau de danger offensif.

Les qualifications de la Tunisie affichent une moyenne de trois buts par match, avec une répartition équilibrée aux deux extrémités du terrain. Cet équilibre est exactement ce que recherchent les parieurs lorsqu'ils misent sur les buts.

La tendance de plus long terme est tout aussi marquée. Les cinq matchs compétitifs de la Tunisie depuis le début de la Coupe du monde affichent une moyenne de quatre buts par match. Le seul match n'ayant pas franchi la barre des 2,5 buts est le match nul 1-1 face à l'Ouganda.

La Tunisie devrait dominer les débats, mais les récents résultats de la Libye montrent qu'elle peut se montrer menaçante. Nous espérons une nouvelle rencontre prolifique en buts ici, et les plus de 2,5 buts restent notre pronostic.

Mozambique - Éthiopie : miser sur la machine à buts à une cote avantageuse

Le Mozambique affiche l'un des meilleurs bilans offensifs des Éliminatoires de la CAN. Ses matchs ont affiché une moyenne de 3,5 buts, ce qui en fait naturellement une cinquième option ici.

Un surprenant match nul 1-1 face au Sénégal lors de son premier match de qualification a donné le ton. Malgré seulement 34 % de possession, le Mozambique a tout de même représenté un danger offensif.

Il a enchaîné avec une victoire maîtrisée 4-1 face au Soudan, dominant la possession et créant de nombreuses occasions. Nous nous attendons à ce qu'il poursuive sur cette lancée ici.

Les plus de 2,5 buts se sont vérifiés dans quatre des cinq derniers matchs compétitifs du Mozambique. L'exception est le match nul 1-1 face au Sénégal, qui aurait tout aussi bien pu produire davantage de buts. Cette constance montre que le Mozambique ne dépend pas d'un seul type de match pour produire des buts, qu'il soit outsider ou maître du jeu.

L'Éthiopie peine à marquer ces derniers temps, ce qui constitue la principale raison de prudence. Néanmoins, prendre les plus de 2,5 buts à une cote supérieure à 2,00 séduit, compte tenu de la forme du Mozambique. S'il affiche la même confiance que face au Soudan, il peut atteindre cette ligne à lui seul. Les statistiques en faveur d'un but éthiopien constituent un bonus, et les plus de 2,5 buts restent notre pronostic pour cette rencontre.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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