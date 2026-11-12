Marseille enchaîne cinq victoires consécutives en Ligue 1. Pourtant, les chiffres qui se cachent derrière ces résultats racontent une tout autre histoire défensivement.

Marchés de paris Ligue 1 2026/27 Cote Marseille vs Le Mans (Marseille gagne et les deux équipes marquent) 2,65 Auxerre vs Marseille (Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts) 1,83

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Nouveau sur le bookmaker ? Obtenez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue avec le code promo Unibet !

Comparez les meilleurs sites de paris sportifs en France avant de placer votre prono.

Comparez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Marseille est-il aussi fort que ses résultats le laissent penser ?

Marseille traverse une excellente période. Leur victoire 2-1 à Lens leur a offert une cinquième victoire consécutive en Ligue 1. Ils ont grimpé à la quatrième place du championnat, se hissant au rang de meilleure attaque de Ligue 1 à égalité avec le PSG.

Marseille possède désormais la deuxième meilleure différence de buts (+8) du championnat, derrière le PSG, tenant du titre (+12). Mais cette dynamique est-elle durable ?

Marseille se classe quatrième du championnat pour le nombre de touches de balle dans la surface adverse (256). Cela suggère une équipe qui projette régulièrement des joueurs vers l'avant et occupe des positions dangereuses. Pourtant, Marseille n'affiche que le neuvième meilleur bilan de buts encaissés par match (1,4).

Marseille est quatrième après dix journées, avec 18 points pris en six victoires et quatre défaites. La récente série de cinq victoires a transformé leur saison, témoignant d'un vrai redressement dans les résultats et la production offensive.

Cette embellie s'accompagne d'une fragilité défensive que les scores ont jusqu'ici masquée. Aucune équipe de Ligue 1 n'a concédé plus d'expected goals (xGA, buts attendus encaissés) que Marseille (22,48). Une telle combinaison est rare chez les équipes qui jouent le haut de tableau.

Marseille a remporté ses quatre derniers matchs de Ligue 1, mais les données sous-jacentes dessinent un tout autre tableau. Sur ces rencontres, l'équipe a encaissé un total de six buts pour 9,25 xGA et pas moins de 16 occasions nettes concédées.

Même la victoire 2-0 à domicile contre Toulouse, en apparence tranquille, n'a pas été sans danger. Marseille a perdu la bataille de l'xG dans ce match. Les visiteurs ont eu davantage de tirs, davantage de possession et plus du double de touches de balle dans la surface adverse.

Cette tendance se retrouve sur l'ensemble de la saison. L'adversaire a atteint au moins 1,0 xG dans neuf des dix matchs de championnat de Marseille. Lors de la défaite 2-1 à domicile contre le PSG, les Parisiens ont affiché un xG impressionnant de 5,09.

Gagner tout en concédant autant d'occasions de qualité est rarement viable dans la durée, et cela tend à produire des matchs ouverts et prolifiques en buts.

La montée de Marseille à la quatrième place est méritée au vu des résultats, mais les failles défensives flagrantes suggèrent que cette équipe n'est pas aussi dominante que le classement pourrait le laisser penser. Pour les parieurs, c'est précisément dans cet écart entre les résultats et le processus de jeu que se situe l'opportunité.

Pourquoi cela crée-t-il de la valeur pour les paris ?

Seule la moitié des dix premiers matchs de Marseille en Ligue 1 2026/27 a vu les deux équipes marquer. Pourtant, cette statistique de 50 % est quelque peu trompeuse, d'autant que neuf des dix adversaires de Marseille ont affiché au moins 1,0 xG.

Les occasions ont clairement été là pour que les adversaires trouvent le chemin des filets plus souvent que ne le suggèrent les scores. La seule équipe à ne pas avoir atteint la barre des 1,0 xG est Strasbourg (0,18), lors de la première journée de la saison. Strasbourg a d'ailleurs joué les trente dernières minutes à dix, ce qui fausse le tableau d'ensemble.

La défaite 4-3 du Havre à Marseille illustre bien le genre de match que ces profils défensifs peuvent produire. Dans cette optique, nous nous attendons à ce que les buts soient au rendez-vous dans les deux prochains matchs de Marseille en Ligue 1 après la trêve internationale.

D'abord, Marseille reçoit Le Mans, jeudi 12 novembre 2026 à 01h00, l'une des équipes les plus faibles du championnat. Le Mans est avant-dernier et n'a remporté qu'un seul de ses dix matchs de Ligue 1 cette saison.

Marseille devrait avoir assez de puissance offensive pour s'imposer à domicile, mais il est difficile de faire confiance à son arrière-garde au vu des données défensives. Cela rend le doublé victoire à domicile et les deux équipes marquent particulièrement intéressant ici. On peut aussi trouver de la valeur supplémentaire en misant sur une victoire de Marseille tout en s'opposant à l'idée d'un clean sheet.

L'xG du Mans (13,8) est le douzième meilleur du championnat. L'équipe a sous-performé de 6,1 buts par rapport à son différentiel xG/xGA.

Enfin, des buts dans le match Auxerre vs Marseille semblent également probables. Les bookmakers ont fixé la ligne de buts à 3,25, ce qui n'a rien d'une surprise. Auxerre n'a échoué à marquer qu'une seule fois sur ses dix matchs de Ligue 1 cette saison. Une défense de Marseille qui concède des occasions à ce rythme devrait leur offrir des opportunités.

Associé à la propre production offensive de Marseille, miser sur les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts apparaît comme une manière solide de parier sur les buts dans les deux camps.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

+