Filipe Luis a impressionné lors de sa première saison en Ligue 1, tandis que le mauvais départ de Marseille sous Bruno Genesio a rebattu les cartes pour le titre.

Marché Sélection Cote Monaco vs Toulouse Victoire de Monaco 1,66 Vainqueur de la Ligue 1 hors PSG Monaco 2,50

Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

L'expérience de Marseille face au pari de Monaco

Monaco et Marseille ont tous deux fait venir un nouvel entraîneur cet été. L'ambition affichée aurait pu être de défier le Paris Saint-Germain pour le titre, mais l'objectif le plus réaliste restait une qualification en Ligue des Champions. Bruno Genesio apparaissait comme un choix sûr pour Marseille, fort de ses années d'expérience dans le championnat avec Lyon, Rennes et Lille. Il avait mené Lille à la troisième place la saison dernière, synonyme de qualification en Ligue des Champions.

Supporters et observateurs s'attendaient à ce qu'il livre des résultats positifs, et les cotes d'avant-saison plaçaient Marseille devant Monaco au classement final.

Cependant, après cinq journées, l'OM et Genesio traversent une petite crise. Un bras de fer oppose les supporters marseillais aux dirigeants, et des voix se sont même élevées pour réclamer le départ de Genesio.

De son côté, Monaco a pris un pari en recrutant un entraîneur relativement novice, le Brésilien Filipe Luis. Luis a connu un grand succès à Flamengo, remportant le Brasileirão et la Copa Libertadores lors de son premier passage comme entraîneur principal. Malgré ce palmarès, faire venir Luis en France était considéré comme un risque pour Monaco. Pourtant, les premiers signaux suggèrent que ce pari est en train de payer.

Les premiers indicateurs affirment déjà une tendance

Monaco a pris 13 points lors de ses cinq premières journées de championnat sous Filipe Luis, avec quatre victoires et un match nul, pour occuper la première place de la Ligue 1. Marseille, à l'inverse, pointe à la 17e place avec trois points, après une victoire et quatre défaites. Ce départ laisse déjà l'OM avec un retard important à combler.

Les résultats récents illustrent ce fossé. Monaco a battu Marseille et le Paris Saint-Germain en l'espace de cinq jours, ce qui a rapidement conforté la position de Filipe Luis.

Le Marseille de Genesio a débuté la saison par une victoire, mais tout a été mauvais depuis. L'OM a enchaîné quatre défaites de suite, toutes face à des équipes du top 6 actuel.

Le club phocéen connaît son pire départ en Ligue 1 depuis 15 ans, ce qui le plaçait avant-dernier à l'entame de la trêve internationale. Ces éléments interrogent sur la capacité de Marseille à décrocher une place européenne.

Ces premiers indicateurs ne règlent rien sur une saison complète, mais le contraste entre les deux techniciens est déjà net. L'un affiche un début d'exercice invaincu en championnat et une équipe qui transforme ses performances en points. L'autre tente d'enrayer une spirale négative avant que le classement ne se stabilise.

La différence se joue derrière

L'un des principaux écarts entre les deux clubs se situe sur le plan défensif. Monaco n'a encaissé que trois buts en cinq matchs, seul Lyon faisant mieux avec deux buts concédés. Les Monégasques et l'OM ont respectivement inscrit huit et sept buts, ce qui montre que la production offensive n'est pas radicalement différente.

En revanche, les hommes de Genesio ont déjà encaissé huit buts en cinq matchs, soit une moyenne de 1,6 but par 90 minutes. Sur le plan des xGA (buts attendus concédés), Marseille affiche 12,17, le pire total de la division. À l'inverse, le xGA de Monaco, de 6,57, le place confortablement parmi les cinq meilleures défenses du championnat.

Seul Strasbourg (87) a subi plus de tirs que Marseille (85), ce qui montre à quel point l'OM est trop ouvert défensivement. Les hommes de Genesio ont également concédé 31 tirs cadrés, le total le plus élevé de Ligue 1 à égalité avec Strasbourg.

Les difficultés se situent donc surtout derrière, car les chiffres offensifs de Marseille restent encourageants. L'OM affiche un xG (buts attendus) de 8,00, contre seulement 6,61 pour Monaco. Les troupes de Genesio se classent troisièmes pour la possession de balle moyenne, à 56,5 %, et deuxièmes seulement derrière le PSG pour les passes réussies dans le dernier tiers, avec 630.

Monaco ne surclasse pas Marseille dans tous les compartiments du jeu, mais l'ASM défend bien mieux et convertit ses performances en points de façon plus efficace. Marseille doit déjà rattraper un retard conséquent.

La dynamique est du côté de Monaco

Le bon début et la dynamique de Monaco ouvrent quelques pistes de paris intéressantes. La première concerne un pari sur la durée de la saison. L'équipe de Luis est désormais favorite pour terminer deuxième derrière le PSG, tout en offrant encore une valeur correcte sur cette option.

Cependant, ce marché peut évoluer rapidement, notamment si Monaco poursuit sur sa lancée après la trêve internationale. Tout indique que ce sera le cas, puisque le club reçoit Toulouse au Stade Louis-II. Pour cette raison, le pari sur Monaco vainqueur de la Ligue 1 hors PSG mérite d'être envisagé avant que sa cote ne se resserre.

Les hommes de Luis affichent une meilleure forme que Toulouse, qui n'a remporté qu'une seule rencontre de Ligue 1 jusqu'ici et n'a encore jamais gagné à l'extérieur.

Les Monégasques restent invaincus à domicile cette saison et n'ont plus perdu face à Toulouse depuis 2024. L'option à plus court terme consiste à miser sur une victoire de Monaco face à un adversaire qu'il n'a plus affronté sans succès lors de ses quatre dernières confrontations.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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