Lyon occupe la troisième place de Ligue 1 et vise un classement dans le top quatre, mais le départ de Paulo Fonseca pour le Sporting CP plonge le club dans l'incertitude.

Rencontre & marché Cote Brest vs Lyon - moins de 2,5 buts 1,86 Lille vs Lyon - victoire de Lyon 2,90

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Le départ de Fonseca met en péril les espoirs lyonnais en Ligue des Champions

Paulo Fonseca a pris les rênes de Lyon fin janvier 2025 et a conduit l'équipe à la sixième place de Ligue 1, suffisant pour décrocher une place en Ligue Europa.

Le technicien portugais a ensuite écopé en mars d'une longue suspension de banc de touche à la suite d'une altercation avec l'arbitre Benoit Milot, mais Lyon est resté fidèle à son entraîneur. Il a mené le club à la quatrième place lors de sa première et unique saison complète, lui offrant une place dans les tours qualificatifs de la Ligue des Champions.

Au cours de la saison 2025/26, Fonseca a hissé Lyon en tête du classement de la Ligue Europa, avec sept victoires en huit matchs. Après un début de saison solide cette année, rien ne laissait présager qu'il était insatisfait ou prêt à partir.

Cependant, l'opportunité de diriger le Sporting CP s'est révélée trop tentante pour être refusée. Lyon se retrouve donc à la recherche d'un nouvel entraîneur alors que moins d'un tiers de la saison s'est écoulé.

Jorge Maciel dirigera à nouveau l'équipe par intérim à très court terme, le temps que Lyon trouve un remplaçant permanent. L'ancien adjoint de Manchester City Carlos Vicens semble être le favori pour récupérer le poste. Thiago Motta et Pierre Sage ont également été associés à ce poste vacant par les médias français.

Lyon se déplace prochainement à Brest. Les Gones ont éprouvé des difficultés à l'extérieur cette saison. Après la trêve internationale, ils affronteront Lille lors d'un autre déplacement difficile, qui pourrait être le premier match du nouvel entraîneur permanent.

Les attentes restent inchangées pour Lyon. La direction souhaite une nomination ambitieuse capable d'aider le club à se qualifier pour la Ligue des Champions, mais la situation est loin d'être idéale.

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Bien que Lyon soit légèrement favori pour le déplacement à Brest, sa forme difficile à l'extérieur et la présence d'un entraîneur intérimaire pourraient rendre la rencontre serrée. Lyon n'a remporté que deux de ses dix derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, avec une moyenne de 0,9 but par match. Ces rencontres ont produit en moyenne 2,2 buts à elles deux.

Lyon n'a gagné qu'un seul de ses quatre matchs à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, avec une moyenne de 0,75 but par match à l'extérieur. Seuls Lorient et Troyes (deux buts chacun) ont marqué moins de buts à l'extérieur cette saison que les trois de Lyon.

La confrontation correspondante de la saison dernière face à Brest s'était soldée par un match nul vierge, avec un xG (buts attendus) de 0,2 pour Lyon. Actuellement, la défense lyonnaise n'est devancée que par celle de Lille, avec seulement sept buts encaissés en neuf matchs de championnat.

Lyon n'a laissé ses adversaires convertir que 6,48 % de leurs tirs en buts, la deuxième proportion la plus faible du championnat. En tant qu'entraîneur intérimaire, Maciel ne devrait pas opérer de changements radicaux, ce qui laisse attendre une équipe lyonnaise solide défensivement.

Après la trêve internationale, Les Dogues se déplaceront à Lille, qui ne compte qu'un point de plus avant la dixième journée. D'ici là, le club aura, on l'espère, nommé un entraîneur permanent, offrant ainsi au nouveau technicien l'occasion de diriger son premier match.

Fonseca n'a pas laissé derrière lui une équipe en difficulté sur le plan des résultats. Lyon possède déjà suffisamment de qualité dans son effectif pour produire un résultat positif. Le nouvel entraîneur pourrait faire franchir un palier à l'équipe, ce qui rend cette victoire contre Lille à surveiller.

L'historique récent va dans ce sens. Lyon reste invaincu lors de ses sept dernières confrontations avec Lille, avec six victoires, dont deux succès 1-0 la saison dernière. L'OL avait remporté la confrontation correspondante malgré un xG inférieur à celui de Lille (0,52 contre 1,47), preuve de sa capacité à arracher des résultats face à cet adversaire.

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