Le Bayer Leverkusen et le Benfica partagent le statut de favoris pour la Ligue Europa, mais les premières données suggèrent que le marché des cotes ne raconte pas toute l'histoire.

Marché vainqueur Ligue Europa 2026/27 Cote Bayer Leverkusen 5,50 Benfica 5,50 Bournemouth 7,00 AC Milan 17,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

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Bayer Leverkusen : le pari value incontournable de la Ligue Europa

Peu d'équipes ont démarré la phase de ligue de la Ligue Europa de façon aussi convaincante que le Leverkusen. Pourtant, les marchés de paris leur attribuent actuellement la même probabilité implicite qu'au Benfica de soulever le trophée. C'est cet écart entre la performance et le prix qui constitue la valeur actuelle.

Le club de Bundesliga domine la phase de ligue en xG (buts attendus) avec 10,96. Il est la seule équipe à avoir atteint un xG à deux chiffres lors de ses trois premiers matchs. Il affiche également le total le plus élevé de la compétition avec 72 tirs, dont près de la moitié (33) cadrés.

À bien des égards, le Leverkusen aurait dû inscrire encore plus de buts. L'équipe a manqué 12 de ses 17 grosses occasions. Cela explique pourquoi sa sous-performance en xG (-2,96) est la quatrième plus importante de la Ligue Europa actuellement. Cela suggère qu'il reste une marge de progression dans les résultats du Leverkusen.

Défensivement, le club est tout aussi solide. Il a concédé le xG le plus faible de la phase de ligue jusqu'ici (1,62). Les Allemands ont gardé trois clean sheets et ont également affronté le moins de tirs au total, avec seulement huit cadrés contre eux.

Cette maîtrise repose sur une possession moyenne de 60 %, ainsi que sur un taux de réussite des passes de 90,4 % (1 705 passes précises sur 1 887). Le Leverkusen affiche aussi le quatrième total le plus élevé de touches de balle dans la surface adverse (116), ce qui souligne sa capacité à transformer la possession en occasions offensives.

Il existe toutefois certaines raisons de s'interroger sur les qualités du Leverkusen en phase à élimination directe. Le club a perdu deux huitièmes de finale consécutifs de Ligue des Champions, face à Arsenal puis au Bayern, en 2025/26 et 2024/25 respectivement.

Néanmoins, la deuxième compétition européenne reste une tout autre affaire. Le Leverkusen avait filé jusqu'en finale de cette épreuve en 2023/24.

Benfica : le réalisme offensif en fait un sérieux prétendant à la Ligue Europa

Les géants portugais du Benfica occupent la tête du marché du vainqueur de la Ligue Europa aux côtés du Bayer Leverkusen. Leur rendement brut explique cette position.

Bien qu'ils ne disposent pas des statistiques sous-jacentes du Leverkusen, les Portugais se montrent cliniques depuis le début de la saison. Leurs dix buts marqués en phase de ligue en font la meilleure attaque de la compétition.

Cette efficacité se retrouve dans leur forme en championnat. Les hommes de Marco Silva affichent une moyenne de 2,7 buts par match, la meilleure du haut du classement portugais. Ils dominent également la possession moyenne (63,3 %) et pointent en deuxième position pour le xG (22,4), juste derrière Porto (22,8).

Leurs statistiques en Ligue Europa sont cependant moins convaincantes. Le Benfica n'a créé que neuf grosses occasions jusqu'à présent et en a manqué quatre. Ce faible volume d'occasions de grande qualité pourrait coûter cher face à des adversaires plus coriaces dans les phases finales de la compétition.

Le club doit également composer avec la fameuse malédiction de Béla Guttmann. Le légendaire entraîneur aurait prédit en 1962 que le Benfica ne remporterait plus aucun trophée européen avant 100 ans. Les Portugais ont depuis perdu leurs huit finales continentales, toutes, dont deux finales consécutives de Ligue Europa en 2013 et 2014.

Sur une note plus positive, Silva connaît bien plusieurs des principaux rivaux du Benfica en Ligue Europa. Il a affronté Bournemouth, Sunderland et Crystal Palace, trois clubs de Premier League, lors de son passage à la tête de Fulham.

Ses 229 matchs à la tête de Craven Cottage pourraient donner au Benfica un avantage compétitif dans les phases à élimination directe.

Bournemouth : une solidité défensive qui en fait un prétendant intéressant en Ligue Europa

Les clubs de Premier League ont dominé la Ligue Europa ces dernières saisons. Des équipes anglaises ont remporté le trophée deux années de suite, Aston Villa en 2025/26 puis Tottenham en 2024/25.

Les Cherries disputent leur toute première campagne européenne. Ils ont également entamé cette Ligue Europa sous une nouvelle direction. Andoni Iraola est parti pour Liverpool, et c'est Marco Rose qui a pris sa place.

Le fait que Bournemouth soit actuellement troisième favori pour soulever le trophée s'explique en grande partie par ses finances. Le club possède l'effectif le plus cher de la compétition, estimé à environ 745 millions d'euros. Crystal Palace suit de près, avec un effectif total évalué à 670 millions d'euros.

Cette profondeur d'effectif pourrait se révéler particulièrement utile durant un calendrier exigeant, avec des rendez-vous européens le jeudi soir suivis de matchs de championnat le week-end.

Les Cherries n'ont peut-être pas les statistiques offensives du Leverkusen, mais l'équipe de Rose dispose d'une base défensive solide. Elle n'a concédé que 1,85 xG, la deuxième valeur la plus faible de la compétition. Cela démontre la difficulté des adversaires à les déborder. Bournemouth n'a affronté que six tirs cadrés en trois matchs.

Leur manque d'expérience dans les phases avancées des compétitions européennes constitue incontestablement le plus grand risque.

AC Milan : le prestige européen en fait un outsider intéressant

Le Milan figure parmi les sélections outsiders les plus intrigantes du marché du vainqueur de la Ligue Europa. Les Rossoneri connaissent un bon début de saison en Serie A, comme l'a montré leur victoire 3-1 dans le derby face à l'Inter la semaine dernière.

Ils accusent toutefois déjà un retard conséquent de sept points dans la course au Scudetto, après plus d'un quart de saison.

Si le titre de champion d'Italie venait à nouveau à leur échapper, Ruben Amorim pourrait rapidement reporter son attention sur le front européen. L'équipe a montré des éclairs de qualité, notamment lors de sa récente victoire sur l'Inter.

Cependant, leurs statistiques sous-jacentes suggèrent des difficultés à maîtriser les matchs face aux adversaires du haut niveau, à domicile comme à l'extérieur. Le Milan pointe au 24e rang de la phase de ligue pour les grosses occasions créées et au 17e rang du classement xG de la Ligue Europa. Les Rossoneri affichent également une possession moyenne de seulement 48 %, ce qui les place au 27e rang sur ce critère.

La comparaison entre le Milan et la Juventus est là où se situe la valeur. La Vieille Dame est nettement mieux cotée que les Rossoneri, malgré des problèmes structurels profonds et une forme moins bonne cette saison.

Les hommes d'Amorim semblent offrir une meilleure valeur que la Juve, surcotée. En définitive, le prestige européen du Milan en fait un pari séduisant si ses espoirs de Scudetto venaient à s'estomper et que le club tournait son attention vers la Ligue Europa.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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