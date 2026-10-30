Cotes relégation Ligue 1 Le Havre favori

Les cotes de relégation évoluent. Les équipes qui s'étaient maintenues de justesse la saison dernière ont montré des fragilités, tandis que les favoris du début de saison semblent plus solides.

Marché Sélection Cote Cotes relégation Ligue 1 Le Havre relégué 1,32 Cotes relégation Ligue 1 Troyes relégué 1,95 Cotes relégation Ligue 1 Le Mans relégué 2,20 Cotes relégation Ligue 1 Angers relégué 2,50 Cotes relégation Ligue 1 Auxerre relégué 2,75 Cotes relégation Ligue 1 Strasbourg relégué 10,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

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Le Havre : favoris à la relégation malgré des statistiques encourageantes

Le Havre disputent leur troisième campagne en Ligue 1 sous la direction de Didier Digard. N'ayant récolté que deux points après huit journées, ils sont devenus les favoris pour la descente. Après avoir terminé 14e puis 15e lors des deux dernières saisons, Le Havre apparaissent désormais de plus en plus vulnérables à la relégation.

Même avec l'arrivée de Demba Ba comme directeur sportif à l'intersaison, les investissements sont restés minimes. Le club s'est reposé sur plusieurs transferts libres et prêts. Cela semble les avoir rattrapés.

Malgré leur incapacité à remporter un match de Ligue 1 jusqu'ici, il n'est peut-être pas judicieux de les voir descendre dès maintenant. Défensivement, ils ont été faibles, encaissant 15 buts en huit matchs, seulement trois de moins que la pire défense du championnat.

Cependant, leurs statistiques à l'autre bout du terrain suggèrent qu'ils pourraient s'améliorer, surtout avec 26 journées encore à disputer.

Leur xG (buts attendus) s'élève à 12,72, ce qui les place neuvièmes du championnat, mais ils sous-performent de 4,72, le plus mauvais différentiel de xG de Ligue 1 à égalité. Par ailleurs, leurs 131 tirs les placent troisièmes, derrière Brest et le Paris Saint-Germain. S'ils parviennent à se montrer plus cliniques devant le but, ils pourraient rapidement remonter au classement.

Enfin, selon le tableau des points attendus d'Opta, Le Havre devrait occuper la 12e place, six places au-dessus de sa position actuelle. Leurs points attendus s'élèvent à 10, ce qui signifie qu'ils ont perdu huit points par rapport à leur potentiel. Si Digard parvient à corriger leurs lacunes, Le Havre pourrait commencer à s'éloigner de la zone rouge.

Troyes : les statistiques sous-jacentes pointent vers un retour en Ligue 2

Si les perspectives du Havre sont meilleures, c'est en raison de leurs statistiques sous-jacentes, ce qui n'est pas le cas pour Troyes. Bien qu'ils comptent cinq points après sept matchs, les Troyens affichent la pire différence de buts du championnat, à -11.

Ils ont encaissé 16 buts, seulement deux de moins que les défenses les plus perméables de Ligue 1, Auxerre et Strasbourg.

Dans le cas de Troyes, les statistiques sous-jacentes confirment largement le jugement des bookmakers. Selon le tableau des points attendus d'Opta, ils sont exactement à leur place, 17es, en route vers la Ligue 2.

Leur xG de 9,72 est le quatrième plus faible du championnat. Par ailleurs, leur déficit de 4,72 buts par rapport aux buts attendus est identique à celui du Havre, illustrant leurs difficultés à transformer les occasions en buts.

Leur taux de conversion des tirs est inquiétant, à seulement 4,59 %, le pire de toute la Ligue 1. Défensivement, leur avenir ne s'annonce guère meilleur, puisqu'ils ont encaissé 16 buts pour 13,60 de xGA (buts attendus concédés).

Par ailleurs, les équipes adverses affichent un taux de conversion de 17,02 % face à Troyes, le plus élevé du championnat, preuve de la facilité à marquer contre eux.

Avec des faiblesses structurelles évidentes en défense et un manque criant de création offensive, les cotes sur la relégation de Troyes offrent de la valeur.

Le Mans : la qualité offensive laisse de l'espoir malgré des inquiétudes défensives

Le Mans abordent cette prochaine série de matchs une place au-dessus de la zone de relégation. Cela ne garantit pourtant pas le maintien, d'autant qu'ils sont à égalité de points avec Strasbourg, 16e. Cette saison, Le Mans s'est largement appuyé sur ses qualités offensives pour aller chercher des résultats importants.

Leur xG de 12,17 est le 10e meilleur de Ligue 1. Ils ont montré leur qualité offensive lors de leur victoire 2-1 contre Lorient et de leur match nul arraché 2-2 face à Lens.

Les Sang et Or ont également fait preuve d'audace lors de leur défaite 3-1 face au PSG, où ils ont tiré 11 fois, dont sept cadrés, contre huit pour les champions. Ils ont par ailleurs enregistré un xG de 1,43 lors de cette rencontre, un chiffre très respectable face à une équipe de ce calibre.

Le problème pour Patrick Videira a été la perméabilité de sa défense. Ils ont encaissé 16 buts en championnat, deuxième plus mauvais total à égalité en Ligue 1, pour un xGA de 16,90. Cela suggère que leur bilan défensif s'explique avant tout par la qualité des occasions concédées plutôt que par la simple malchance.

Après deux montées consécutives, on pourrait s'attendre à les voir favoris pour redescendre, mais leur attaque les a clairement sauvés jusqu'ici.

S'ils continuent à marquer plus que leurs adversaires, ils devraient commencer à s'éloigner de la zone rouge. Reste à savoir si cette approche est durable. Le tableau des points attendus les plaçant une place plus haut, à la 15e position, mieux vaut peut-être éviter Le Mans sur le marché de la relégation.

Angers : un bon bilan face aux rivaux directs laisse entrevoir un espoir

Avec huit points après huit matchs, on comprend pourquoi Angers figure dans la conversation sur la relégation. Si leurs résultats ont été moyens dans l'ensemble, ils ont obtenu des résultats positifs face à leurs concurrents directs pour le maintien. Ils ont battu Troyes et Auxerre, et fait match nul face au Havre et à Lorient.

Prendre des points à ces équipes leur donne un avantage dans la lutte pour le maintien, en particulier sur celles qui les suivent au classement. Leurs statistiques offensives sont positives, avec un xG de 12,15 les plaçant 11es de Ligue 1.

Cependant, ils n'ont inscrit que neuf buts à partir de ces occasions, ce qui met en lumière un manque de finition dans le dernier geste.

Les hommes de Stéphane Gilli ont été vulnérables défensivement, ayant encaissé 15 buts cette saison, le troisième total le plus élevé à égalité du championnat.

Un xGA de 14,19 suggère que leurs difficultés tiennent à une incapacité à gérer les attaques de qualité. S'ils pèchent sur ce plan, ils peuvent créer la surprise face à l'adversité, notamment lors des rencontres à six points décisives.

À leur cote actuelle, ils représentent une option risquée. Ils sont trop inconstants pour être considérés comme sûrs du maintien, mais trop compétitifs face à leurs rivaux directs pour offrir une valeur nette à la baisse.

Auxerre : une bonne forme récente apaise les craintes de relégation

Auxerre se trouve trois points devant la zone de relégation, en grande partie à cause d'un début de saison poussif. Les Bourguignons ont d'abord subi des défaites face à Lens, Angers et Lyon lors de leurs huit premiers matchs, ce qui avait suscité des doutes sur leurs chances de maintien. Ils ont toutefois rebondi, ne perdant qu'un seul de leurs cinq derniers matchs.

Les Bourguignons disposent d'une ligne offensive très efficace, auteure de 12 buts, le huitième meilleur total à égalité du championnat. Leur xG de 12,82 suggère qu'ils ont su saisir leurs occasions et méritent largement leur douzaine de buts.

C'est leur arrière-garde qui pose question, puisqu'ils ont encaissé 18 buts cette saison, le total le plus élevé à égalité de Ligue 1. Leurs adversaires ont par ailleurs affiché un taux de conversion de 15,65 %, le deuxième plus élevé derrière Troyes.

Auxerre a légèrement surperformé sur certains indicateurs, mais reste solidement au-dessus de la zone de relégation. Le tableau des points attendus les place 10es, deux places au-dessus de leur position réelle. S'ils continuent à produire des prestations offensives similaires dans les journées à venir, leur potentiel offensif devrait largement compenser leur défense perméable. Dans ces conditions, les cotes sur la relégation d'Auxerre représentent actuellement peu de valeur, et les parieurs devraient se tourner ailleurs.

Strasbourg : des difficultés évidentes en font des candidats à la relégation

Strasbourg offre actuellement la meilleure valeur pour la descente, leurs résultats étant ceux d'une équipe en route vers la Ligue 2. Ils ont récolté seulement sept points en huit matchs et restent sans victoire lors de leurs cinq dernières sorties.

Leur forme récente est particulièrement préoccupante, avec quatre défaites consécutives face à Paris FC, Nice, le PSG et Rennes.

Le tableau des points attendus d'Opta les place à la dernière place de Ligue 1 avec 6,6 points, le total le plus bas du championnat. Ils ont généré un xG de 9,53, le troisième total le plus faible de la division.

Strasbourg a marqué 2,47 buts de plus que ne le suggère son xG, le deuxième plus grand différentiel positif de Ligue 1. Cela indique que leur rendement offensif tient surtout à un réalisme clinique plutôt qu'à une capacité constante à créer des occasions nettes.

En défense, les chiffres sont encore plus alarmants. Strasbourg a encaissé 18 buts, un total qui en fait, à égalité, la pire défense de Ligue 1 cette saison. Un xGA de 15,63 confirme que ces difficultés sont structurelles, et non de la simple malchance.

Si seul Marseille a concédé plus de tirs que les 131 affrontés par Strasbourg, aucun autre club de Ligue 1 n'a concédé plus de tirs cadrés que les 49 des Blanc et Noir.

Leurs difficultés sur le terrain se sont accompagnées de changements majeurs en coulisses, entre bouleversements au poste d'entraîneur et nombreux départs de joueurs. Ce niveau de renouvellement de l'effectif pourrait compliquer la tâche de Strasbourg pour trouver la stabilité nécessaire à un redressement de sa saison.

Bien qu'une période de forme tout aussi délicate la saison dernière ait finalement débouché sur une confortable huitième place, miser sur une répétition de l'histoire avec un effectif différent comporterait une part de risque. Les cotes sur la relégation de Strasbourg pourraient offrir de la valeur, compte tenu de leurs performances actuelles et de leurs faiblesses sous-jacentes.

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