Marché Sélection Cote Chelsea vs Manchester United Victoire de Chelsea 1,85 Prochain entraîneur de Manchester United Eddie Howe 1,73 Prochain entraîneur de Manchester United Julian Nagelsmann 2,75 Prochain entraîneur de Manchester United Antonio Conte 6,00

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Carrick face à un test crucial contre Chelsea

Quelques mois peuvent faire une grande différence dans le football. À la fin de la saison dernière, Michael Carrick était salué comme un héros pour avoir sauvé la campagne de championnat de Manchester United et les avoir menés à une troisième place.

Pourtant, seulement huit journées après le début de la nouvelle saison de Premier League, de sérieuses questions se posent désormais sur sa position.

Les Red Devils n'ont pris que sept points en huit matches de championnat, pour un pourcentage de victoires de seulement 12,5 % cette saison. La crise à Old Trafford s'est approfondie après une défaite 4-1 à l'extérieur contre Côme en Ligue des Champions, suivie d'une défaite 3-0 à domicile face à Bournemouth.

Au-delà des mauvais résultats, il semble que la cohésion du club se fissure. Le capitaine Bruno Fernandes a été laissé sur le banc lors de cette défaite à domicile contre les Cherries. Bien que le club ait officiellement attribué son absence à une blessure, la décision est survenue peu après que Fernandes a critiqué les choix tactiques de Carrick à la suite de la lourde défaite contre Côme.

Carrick se trouve dans une position délicate : doit-il continuer à tenir bon et s'aliéner son meilleur joueur, ou doit-il réintégrer Fernandes dans le onze de départ ? Il doit prendre la bonne décision avant le déplacement à Stamford Bridge. Un résultat négatif à Londres sonnerait comme la fin du chemin pour Carrick.

Miser sur une victoire de Chelsea est une façon d'aborder cette rencontre, compte tenu de la récente série de résultats de United. Du côté du banc, Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte ont été associés à une possible succession.

Eddie Howe - le candidat favori pour stabiliser Manchester United

Eddie Howe s'est imposé comme le principal candidat pour remplacer Carrick. Son expérience en Premier League en fait une option compréhensible pour Manchester United. Ayant dirigé Bournemouth puis Newcastle United, il a l'habitude de construire des équipes compétitives tout en composant avec les exigences du football anglais.

Howe a quitté Newcastle cet été après près de cinq ans à la tête du club. Durant son passage chez les Magpies, il a contribué à leur qualification en Ligue des Champions et a remporté l'EFL Cup 2025. Ce triomphe a mis fin à une attente de 56 ans pour Newcastle sans trophée majeur national, mais il est parti après une saison difficile conclue à la 12e place du championnat.

Sa nomination ne serait pas sans coût. Selon certaines informations, United devrait environ 3,4 millions d'euros (3 millions de livres) à Newcastle en compensation, en vertu d'une clause de son contrat. Des coûts supplémentaires pourraient également s'ajouter concernant son staff technique.

Cette nomination offrirait une continuité en termes d'expérience en Premier League, mais la question de savoir si son style de management conviendrait au vestiaire exigeant de United reste posée. Le défi de restaurer la discipline, la confiance et des performances régulières à Old Trafford serait considérable, même pour lui.

Selon certaines informations, le directeur sportif Jason Wilcox privilégierait Howe, tandis que le directeur du recrutement Christopher Vivell serait plutôt favorable à Nagelsmann. Cela indique que le club pourrait encore avoir besoin de trouver un consensus interne avant de nommer un successeur.

Antonio Conte - un vainqueur confirmé mais un pari potentiellement risqué

Antonio Conte apporterait des qualités différentes de celles de Howe. L'Italien a remporté des titres majeurs avec la Juventus, Chelsea, l'Inter et Naples. Il est connu pour mettre en place des équipes tactiquement structurées avec des standards d'entraînement exigeants.

Son palmarès en fait un candidat expérimenté pour un club recherchant une amélioration immédiate de ses résultats.

Conte a quitté Naples à la fin de la saison 2025/26 après avoir remporté le Scudetto la saison précédente. Il est également libre de tout contrat et ne nécessiterait donc aucune négociation entre clubs. Des accords devront néanmoins être trouvés avec Conte et ses agents concernant son salaire et d'autres aspects.

Sur le terrain, son approche tactique repose souvent sur une défense à trois, un pressing coordonné et des responsabilités positionnelles claires. Comme on a pu le voir avec Ruben Amorim, s'en tenir rigidement à un système particulier avec l'effectif actuel pourrait ne pas donner les résultats escomptés.

Conte est également connu pour être franc, en particulier envers les dirigeants de club. Il a déjà eu des désaccords publics sur le recrutement, les ressources et l'orientation de l'équipe. Avec une hiérarchie déjà divisée sur le choix de l'entraîneur, s'accorder avec Conte ne sera pas simple.

Des informations récentes ont placé Conte parmi les candidats, bien qu'il ait démenti que des négociations avancées soient en cours. Conte est coté comme un outsider plus lointain que Howe et Nagelsmann. Cela reflète l'incertitude quant au choix de United pour son approche, plutôt qu'un manque d'expérience en tant qu'entraîneur.

Julian Nagelsmann - l'alternative tactique

Julian Nagelsmann représente une option différente pour les Red Devils. Le technicien allemand s'est forgé une réputation de flexibilité tactique, de football à haute intensité et de jeu basé sur la possession. Il a dirigé le RB Leipzig, le Bayern Munich et la sélection allemande.

Nagelsmann constituerait une nomination relativement jeune pour un club qui regarde à la fois vers une vision à long terme et une amélioration immédiate.

Sa carrière en sélection s'est achevée sur l'échec de l'Allemagne à la Coupe du monde 2026. Certaines informations suggèrent désormais qu'il serait prêt à revenir au football de club. Étant libre de tout engagement, les négociations pour sa signature pourraient être simples.

Cependant, un transfert vers United dépendrait encore des priorités du club, de son propre intérêt et d'un accord sur le rôle à occuper.

L'approche tactique de Nagelsmann pourrait aider United à établir une identité de jeu plus claire, mais un changement de système majeur en pleine saison difficile comporte des risques. Les joueurs devraient s'adapter à de nouvelles responsabilités, et les résultats pourraient ne pas s'améliorer immédiatement.

Le club doit déterminer s'il a besoin d'un projet tactique à long terme ou d'un entraîneur dont la priorité serait de restaurer la confiance et d'engranger des points.

Les cotes suggèrent que l'Allemand se situe derrière Howe mais devant Conte dans cette course. Cela en fait un candidat intéressant pour les parieurs convaincus que United privilégiera le développement tactique plutôt qu'une nomination classique de stabilisation. Cependant, l'indécision de la hiérarchie en fait l'option la plus spéculative.

Dans l'ensemble, Howe semble offrir la voie la plus évidente vers une nomination familière de Premier League, tandis que Nagelsmann et Conte représentent des approches alternatives.

La décision de United dépendra non seulement du résultat de Carrick contre Chelsea, mais aussi de l'orientation footballistique privilégiée par la hiérarchie et des conditions que chaque candidat serait prêt à accepter.

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