Bruno Fernandes avait largement dominé la course aux passes décisives la saison dernière, mais un nouveau nom s'est imposé alors que novembre touche à sa fin dans la course 2026/27.

Marché du meilleur passeur de Premier League 2026/27 Cote Florian Wirtz (Liverpool) 5,00 Declan Rice (Arsenal) 6,00 Bradley Barcola (Liverpool) 7,00 Bruno Fernandes (Manchester United) 9,00

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Florian Wirtz : est-il l'homme à battre dans la course aux passes décisives ?

Le meneur de jeu de Liverpool, âgé de 23 ans, affiche enfin la créativité qui avait fait de lui une star au Bayer Leverkusen. Il compte quatre passes décisives en onze apparitions en championnat et a déjà dépassé son total de trois la saison dernière. L'Allemand figure désormais dans le top 3 du classement des meilleurs créateurs de Premier League.

Il est à égalité avec Evanilson, Pascal Groß, John McGinn, Jaidon Anthony et son coéquipier Bradley Barcola, et à une unité de Declan Rice. Bruno Fernandes et Rayan Cherki en comptent deux chacun, tandis que Bukayo Saka et Cole Palmer sont tous deux derrière lui.

Les statistiques avancées suggèrent qu'il y a encore mieux à venir de la part de Wirtz. Ses quatre passes décisives sont toutes venues du jeu ouvert.

Wirtz domine le championnat avec 33 occasions créées, dont 29 en jeu ouvert. Il se classe dans le top 8 pour les xA (buts attendus sur passe décisive) avec 2,30 et dans le top 5 pour les xA en jeu ouvert avec 2,04. Il figure également dans le 92e percentile pour les occasions nettes créées (6).

Aucun joueur n'a réalisé plus de passes qui cassent les lignes que Wirtz, avec 12 au total, portant son total général à 103. Il est aussi dans le 95e percentile pour les touches de balle (663). Cela suggère qu'Andoni Iraola a trouvé le moyen d'accroître l'influence de Wirtz au sein de cette équipe de Liverpool.

Le secteur offensif de Liverpool, composé de Barcola, Cody Gakpo, Alexander Isak, Rio Ngumoha et Wirtz, a trouvé son rythme lors des deux derniers matches de championnat. Ils ont inscrit sept buts après un début de saison poussif.

Wirtz a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de ces deux rencontres et a été impliqué dans 30 % des buts de Liverpool en championnat (6 sur 18). Les Reds sont quatrièmes pour les buts marqués et quatrièmes pour les passes dans le dernier tiers, avec 160,7 par match.

Avec Wirtz désormais principal créateur depuis le poste de numéro 10, on peut s'attendre à ce qu'il retrouve les saisons à deux chiffres en passes décisives qu'il avait connues deux années de suite à Leverkusen. C'est le meilleur pari du moment.

Declan Rice : peut-il maintenir sa forme impressionnante ?

Le milieu de terrain d'Arsenal et de l'Angleterre est le leader surprise du classement des passeurs de Premier League. Il en compte cinq en onze matches, toutes venues du jeu ouvert, après un bon début de saison aussi bien pour lui que pour le champion en titre.

Les statistiques avancées suggèrent qu'il ne faut pas encore s'emballer sur ses cotes actuelles pour terminer en tête du classement des passeurs de Premier League.

Son xA de 2,47 et son xA en jeu ouvert de 1,53 suggèrent qu'il surperforme nettement. Il ne figure pas dans le top 15 du championnat pour le total d'occasions créées, avec 18 contre 33 pour Wirtz. Rice est également hors du top 20 pour les occasions créées en jeu ouvert, avec 11 contre 29 pour Wirtz.

Personne n'a réalisé plus de passes qui cassent les lignes que lui dans le championnat. Cependant, son rôle dans l'équipe de Mikel Arteta pourrait limiter le nombre d'occasions qu'il aura de continuer à ajouter des passes décisives.

Rice réalise en moyenne 24,46 passes dans le dernier tiers par match, se classant troisième derrière Martin Ødegaard (29,41) et Fernandes (26,20). Il reste toutefois le plus défensif des principaux créateurs du championnat.

L'histoire ne joue pas non plus en sa faveur. Rice n'a jamais enregistré plus de huit passes décisives sur une saison de Premier League. Être en tête du classement après onze journées ressemble davantage à une anomalie qu'à un nouveau niveau de créateur de jeu. La forme d'Arsenal devrait lui permettre d'en ajouter quelques-unes, mais nous ne le voyons pas terminer en tête. C'est un nom à écarter à l'approche de la trêve des fêtes.

Bradley Barcola : peut-il transformer sa vitesse en passes décisives ?

Liverpool a dépensé une somme importante pour l'ailier véloce l'été dernier en le recrutant au PSG. L'international français attend toujours son premier but en Premier League, mais il en a déjà fourni quatre à ses coéquipiers des Reds.

Barcola n'est pas le meilleur décisionnaire et hésite souvent balle au pied, en particulier dans les phases de transition. Son total serait plus élevé s'il prenait moins de temps pour se décider.

Ce qui est certain, c'est sa vitesse, avec ou sans ballon : il figure dans le 98e percentile pour la vitesse de pointe, atteignant jusqu'à 35,9 km/h. Il est aussi deuxième du championnat pour les courses progressives, avec 15,7 mètres, juste derrière Nicolas Jackson d'Aston Villa (16,3).

Le style de jeu en contre-attaque de Liverpool lui convient clairement. Si aucune de ses courses progressives ne s'est terminée par un but de sa part, il a créé trois occasions sur ces courses, toutes converties par des coéquipiers. Cela le place en tête pour les passes décisives issues de courses progressives.

Alexander Isak, retrouvé après les difficultés de la saison dernière, offre à Barcola un finisseur fiable à viser. Barcola ne figurait pas parmi les dix principaux favoris pour ce titre avant le début de saison, mais les bookmakers en font désormais le troisième favori.

Barcola partage la responsabilité créative avec Wirtz, et son efficacité irrégulière est un autre facteur à prendre en compte. Il a toutefois suffisamment d'arguments pour constituer un bon pari placé.

Bruno Fernandes : peut-il donner tort à ses détracteurs ?

Meilleur passeur de la saison dernière avec 21 passes décisives au total, soit neuf de plus que Rayan Cherki, deuxième, il connaît des difficultés en 2026/27, à l'image de Manchester United.

Après avoir délivré une passe décisive presque un match sur deux la saison dernière, Fernandes était le favori sans surprise pour dominer ce classement avant même le coup d'envoi de la saison. Malheureusement pour le Portugais, la situation a changé.

United est dans la zone de relégation, avec une seule victoire en onze matches de championnat. Fernandes n'a enregistré que deux passes décisives jusqu'ici, dont une seule en jeu ouvert.

Ses coéquipiers sont bien moins tranchants sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners, que la saison dernière. Ils n'ont inscrit qu'un seul but sur phase arrêtée cette saison, le deuxième total le plus faible du championnat.

Il continue à créer du jeu, ce qui reste un point positif. Fernandes est dans le 97e percentile pour les occasions créées, avec 28, dont seulement 18 en jeu ouvert. Il se classe également deuxième pour les passes dans le dernier tiers, avec 26,20 par match.

Fernandes dicte toujours le tempo du jeu également, se situant dans le 98e percentile pour les touches de balle (755) cette saison. Il a aussi réalisé 135 passes qui cassent les lignes sur ces 755 touches, ce qui le place dans le 97e percentile pour cette statistique.

L'absence d'un véritable numéro 9 chez United reste le problème principal. Sans finisseur fiable, sa créativité part en pure perte.

Le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino pourrait encore redresser la barre à Old Trafford, et Fernandes pourrait retrouver son meilleur niveau. Cependant, avec United dans un état aussi préoccupant et un retard à combler sur les leaders, il reste un outsider et n'est pas à suivre pour le moment.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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