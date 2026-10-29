Les équipes à parier contre alors que la congestion des calendriers se fait sentir

Freiburg et Bournemouth aborderont tous deux leur sixième match en 17 jours alors qu'ils retrouvent la Premier League et la Bundesliga samedi.

Marchés du week-end Cote Leeds Remboursé si match nul vs Bournemouth 2,40 Augsburg Remboursé si match nul vs Freiburg 2,25

Cotes fournies par Betway, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Bournemouth vs Leeds United : Leeds Remboursé si match nul

Il s'agit de la toute première saison européenne de Bournemouth, et gérer des enchaînements aussi rapprochés est donc une expérience inédite pour le club. En plus de leurs engagements en Ligue Europa Conférence, les Cherries ont également reçu Aston Villa mercredi en EFL Cup. Ils ont enchaîné un troisième succès consécutif 3-0, après avoir déjà battu Man Utd et l'AC Milan sur le même score.

Après un début de saison compliqué en championnat, il est clair que Marco Rose, nommé cet été, parvient désormais à faire passer ses idées. Les cotes reflètent la forme retrouvée de son équipe, clairement favorite à domicile face à Leeds. Et ce, malgré un délai de seulement 67 heures entre le coup d'envoi face à Aston Villa et celui de samedi.

Fait utile pour Rose et son effectif, leurs deux précédentes rencontres européennes se sont également jouées à domicile. Cela a limité le temps de déplacement, mais le volume de matchs à lui seul pourrait tout de même poser un problème de fatigue.

Bournemouth en est à six matchs depuis la trêve internationale d'octobre. À l'inverse, Leeds n'en compte que trois sur la même période. N'ayant pas disputé l'EFL Cup, les Whites ont bénéficié de 75 heures de repos supplémentaires avant la rencontre de samedi.

Les Whites ont donc profité d'une période de récupération et de préparation bien plus longue avant ce choc. Un style de jeu robuste et physique pourrait les rendre difficiles à manier pour Bournemouth après cet enchaînement intense. Dans ces conditions, il pourrait être judicieux de regarder au-delà de la belle forme de l'équipe à domicile.

Leeds se porte bien également, avec une seule défaite en huit sorties de Premier League cette saison. Cet unique revers est survenu à l'extérieur face aux champions en titre d'Arsenal, sur un score serré de 2-1. Les hommes de Farke affichent la deuxième meilleure défense du championnat derrière les Gunners, avec seulement six buts encaissés.

En tenant compte de leur calendrier plus léger, Leeds représente l'option de valeur dans cette rencontre. Cependant, cinq de leurs huit matchs de Premier League cette saison se sont soldés par un match nul. Miser sur eux avec une probabilité implicite de 40 % sur le marché Remboursé si match nul pourrait donc être l'approche la plus pertinente.

Augsburg vs Freiburg : Augsburg Remboursé si match nul

En Allemagne, une opportunité similaire se présente à la WWK Arena samedi. Cette fois, c'est Freiburg qui doit gérer un calendrier chargé. Le club a été sur le terrain lors de chacune des trois dernières semaines en milieu de semaine, entre la Ligue Europa Conférence et la DFB-Pokal.

Au cours des deux dernières semaines, Freiburg s'est déplacé à Leverkusen et à Monaco, tout en recevant le Bayern Munich. Le club a perdu ces trois rencontres avant de se reprendre avec une victoire 3-2 en coupe face au Werder Brême mercredi.

Seulement 69 heures après le coup d'envoi de ce match, Freiburg sera de retour en Bundesliga face à Augsburg. En tenant compte à la fois des déplacements européens et du niveau des adversaires récents, la fatigue pourrait être un facteur réel.

À l'inverse, Augsburg n'est pas engagé en coupe d'Europe et a dû profiter de davantage de temps à l'entraînement. Le club a bien disputé un match de coupe nationale en milieu de semaine, mais face à un club de troisième division, désigné dans la source par le sigle SG, et dès mardi plutôt que mercredi. Die Fuggerstädter ont donc bénéficié de 24 heures de repos supplémentaires.

L'équipe de Manuel Baum reste invaincue à domicile cette saison. Et ce, malgré des rencontres difficiles, le Bayern et le Bayer Leverkusen n'ayant pu que partager les points 2-2 sur cette pelouse. Ces résultats, combinés au calendrier éprouvant de Freiburg, rendent les visiteurs difficiles à envisager en tant que favoris à l'extérieur ce week-end.

Il convient de noter que trois des quatre matchs à domicile d'Augsburg cette saison se sont soldés par un match nul. Miser sur les locaux avec une probabilité implicite de 44 % sur le marché Remboursé si match nul semble être la stratégie la plus sûre.

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