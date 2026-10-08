Les paris sur Barcelone restent payants tant que l'attaque continue de régaler

Avec un bilan de 100 % toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le Barça apparaît comme l'équipe à battre en Espagne comme en Europe.

Marchés Barcelone Cote Vainqueur de la Ligue des Champions 5,00 Handicap -3 Barcelone vs Getafe 2,25 Handicap -2 Barcelone vs Galatasaray 2,50

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

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Le Barça de Flick, plus fort que jamais malgré les départs

À l'approche de cette saison, de réelles inquiétudes planaient sur la capacité offensive de Barcelone. Ces craintes étaient compréhensibles compte tenu des départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, leurs deux principaux attaquants. Le club avait également échoué dans sa tentative de recruter Julian Alvarez, de l'Atlético Madrid.

Avec 36 buts inscrits en huit matches toutes compétitions confondues, ces inquiétudes ont rapidement été dissipées. Le choix de Hansi Flick d'utiliser Raphinha dans un nouveau rôle axial s'est révélé payant de façon spectaculaire. Le Brésilien affiche 12 buts et trois passes décisives en seulement sept apparitions en championnat.

Le Barça affichait déjà une moyenne impressionnante de 2,5 buts par 90 minutes en Liga lors de la saison 2025/26. Avec Lamine Yamal de retour à son meilleur niveau après des soucis physiques en fin de saison dernière, l'équipe catalane est actuellement plus forte que jamais. L'adolescent a contribué avec sept buts et quatre passes décisives, tandis que Fermin Lopez a lui aussi apporté de nombreuses contributions importantes.

Avec un Real Madrid de José Mourinho déjà battu à deux reprises, les espoirs d'une course au titre disputée s'amenuisent. Le Barça forme une équipe bien plus complète, et il est déjà favori pour remporter la Liga.

Les parieurs peuvent trouver une meilleure valeur en misant sur une victoire en Ligue des Champions, avec une probabilité implicite de 20 %. Ces cotes devraient inévitablement se resserrer si l'équipe continue sur cette lancée offensive, ce qui semble probable au vu d'un calendrier favorable à venir.

Une force offensive inarrêtable

Barcelone affiche une moyenne supérieure de 1,83 but par match à celle du Real Madrid en Liga. Leur total de 31 buts n'est que légèrement supérieur à leur total de xG de 28,54. Cela souligne à quel point leur production créative a elle aussi progressé cette saison, avec des éléments comme Rodri et Anthony Gordon dans l'effectif.

Au Camp Nou, aucune équipe espagnole ne semble capable de rivaliser avec le Barça. Depuis le début de la saison dernière, les Blaugrana ont remporté leurs 22 matches à domicile en Liga. L'équipe de Flick affichait une moyenne de 3,23 buts par match sur cette période.

Avec 12 buts inscrits lors de leurs deux derniers matches à domicile en championnat, l'attaque du Barça traverse une forme irrésistible. Les Catalans ont généré un record de Liga avec 6,74 xG lors de leur dernière sortie devant leur public, face au Racing Santander.

Ils disposeront de moins d'espaces face à un Getafe plus solide défensivement lors de la prochaine journée. Les Azules n'ont encaissé que sept buts en sept matches, mais ils n'ont affronté aucune équipe du top quatre de la saison dernière.

Yamal est capable de faire sauter même le bloc bas le plus efficace. Il a contribué à huit buts et six passes décisives lors de ses six derniers matches avec le club. Cette forme laisse penser que les prochains adversaires continueront d'éprouver des difficultés face au Barça.

Les Catalans vont-ils continuer de marquer après la trêve internationale ?

Raphinha s'est blessé lors d'un rassemblement avec le Brésil, mais il n'a pas encore été écarté des prochains matches de Barcelone. C'est un point à surveiller pour les parieurs.

Gordon, Gabriel Jesus et Karim Adeyemi sont des options possibles en pointe si l'ancien joueur de Leeds venait à manquer le match contre Getafe. Les trois hommes se sont bien comportés depuis leur arrivée au club cet été. Cette profondeur offensive devrait s'avérer déterminante dans les semaines et mois à venir.

Barcelone a remporté ses huit derniers matches à domicile face à Getafe. Les Catalans avaient créé cinq grosses occasions lors d'une victoire 3-0 dans cette confrontation la saison dernière. Compte tenu de leur progression offensive cette saison, les Blaugrana représentent une bonne valeur en tant que pari cote contre avec un handicap -3.

La Ligue des Champions constitue clairement une priorité majeure pour Flick et son équipe cette saison. Les Catalans dominent sur le plan national depuis l'arrivée du technicien allemand en 2024, mais le sacre européen reste la dernière frontière à conquérir.

Le Barça vise une victoire référence face à Galatasaray lors de la deuxième journée. Après avoir déjà battu Feyenoord 5-1, son attaque devrait également briller sur la scène continentale.

Galatasaray a été battu 4-0 par un Trabzonspor inspiré par Mohamed Salah lors de son dernier match. L'équipe d'Okan Buruk s'était également inclinée 3-1 face au Sporting CP lors de la première journée de Ligue des Champions. Depuis le début de la saison dernière, le club portugais a inscrit 1,08 but de moins par match que Barcelone dans la compétition.

Ces résultats renforcent l'idée qu'un Barça prolifique mérite d'être suivi avec un handicap -2 à Istanbul. Une victoire aussi dominante pourrait aussi provoquer un net basculement sur le marché du vainqueur final. Cela laisse penser que l'équipe de Flick représente un choix judicieux à sa cote actuelle.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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