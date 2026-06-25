Pronostic Uruguay vs Espagne 27/06/2026 : on mise sur la Roja au Mexique

Nous misons sur la Roja au Mexique, alors que les Uruguayens n'ont pas encore véritablement lancé leur tournoi.

Les meilleurs paris pour Uruguay vs Espagne

Espagne gagne et les deux équipes marquent : non – cote de 2,37 sur Winamax

Moins de 2,5 buts – cote de 2,00 sur Winamax

Lamine Yamal buteur à tout moment – cote de 2,20 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espagne 2-0 Uruguay

Pronostic des buteurs : Espagne – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

L'Uruguay connaît un début de Coupe du monde 2026 en demi-teinte, avec deux matchs nuls contre l'Arabie saoudite et le Cap-Vert. Marcelo Bielsa est sans doute frustré par ce qu'il a vu jusqu'ici. Il sait que la qualification n'est absolument pas garantie et que ses joueurs doivent impérativement obtenir un résultat lors de ce dernier match du Groupe H.

De son côté, l'Espagne a rebondi avec une victoire éclatante 4-0 contre les Saoudiens, après son match nul surprenant face aux « Tubarões Azuis » (Cap-Vert). Les hommes de Luis de la Fuente n'ont toujours pas concédé le moindre but dans le tournoi et n'ont quasiment jamais été inquiétés défensivement. Ils sont en ballotage favorable pour assurer la première place ce week-end.

Les effectifs probables pour Uruguay vs Espagne

Composition attendue de l’Uruguay : Rochet, Varela, R. Araujo, Giménez, Olivera, Valverde, Ugarte, Bentancur, Pellistri, Núñez, M. Araujo

Composition attendue de l’Espagne : Raya, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Williams

L'impressionnante solidité défensive de la Roja en 2026

L'Espagne de Luis de la Fuente est la grande favorite de cette confrontation à l'Estadio Guadalajara, et il est facile de comprendre pourquoi. La Roja est considérée comme une prétendante sérieuse au titre. Elle a étrillé l'Arabie saoudite 4-0 lors de sa dernière sortie. L'Uruguay, quant à lui, attend toujours sa première victoire dans cette Coupe du monde 2026.

Bonne nouvelle pour les deux camps sur le front des blessures, aucun problème majeur n'est à déplorer avant cette rencontre décisive. Mikel Oyarzabal a bien été gêné par une petite alerte, mais il est apte à jouer et vise à alourdir son compteur de buts sur la scène mondiale. Lamine Yamal devrait être titularisé à nouveau, ce qui constitue une menace réelle pour les Uruguayens.

Les Européens ont gardé leur cage inviolée lors de quatre de leurs six matchs en 2026. Ils seront en confiance pour réitérer cette performance. Les hommes de Marcelo Bielsa n'ont pas marqué beaucoup de buts ces 18 derniers mois et pourraient bien être en difficulté.

Pronostic 1 Uruguay vs Espagne : l'Espagne gagne et les deux équipes marquent : non – cote de 2,37 sur Winamax

La victoire de l'Espagne

Nous nous attendons à une victoire confortable des Espagnols dans ce match, sans pour autant être un raz-de-marée. La Celeste est difficile à manœuvrer sous les ordres de Bielsa, mais cette équipe espagnole possède la qualité nécessaire pour faire sauter le verrou.

Depuis le début de l'année 2025, 10 des 14 matchs de l'Uruguay ont vu moins de 2,5 buts être inscrits, et un scénario similaire est probable ici. L'Espagne sait qu'un match nul lui suffit pour terminer en tête du groupe ; il est donc peu probable qu'ils se livrent corps et âme avant les phases à élimination directe. Nous tablons donc sur une victoire solide, mais sans une avalanche de buts.

La moitié des six matchs des Espagnols en 2026 ont produit deux buts ou moins. Les Uruguayens ne seront pas des adversaires faciles. Les hommes de Bielsa chercheront à frustrer leurs adversaires, mais ils devraient finalement s'incliner.

Pronostic 2 Uruguay vs Espagne : moins de 2,5 buts – cote de 2,00 sur Winamax

Yamal brille à nouveau à Zapopan

Après son doublé contre les Saoudiens, Oyarzabal est considéré par les bookmakers comme le favori pour trouver le chemin des filets à Zapopan, suivi de Borja Iglesias. Pourtant, c'est Yamal que nous surveillons tout particulièrement. La pépite de 18 ans devrait briller de nouveau.

Le prodige barcelonais devrait être titulaire après son but lors du dernier match. Il aura à cœur d'améliorer ses statistiques. Après avoir cumulé 42 buts et passes décisives en club lors de la saison 2025/26, la confiance de Yamal est au plus haut. Une blessure avait perturbé sa saison en Liga, et il est impatient de rattraper le temps perdu.

Nous parions sur le fait que l'adolescent laissera son empreinte dans l'État de Jalisco, prouvant une fois de plus pourquoi il est l'un des plus grands talents au monde. Ce match promet d'être passionnant.

Pronostic 3 Uruguay vs Espagne : Lamine Yamal buteur à tout moment – cote de 2,20 sur Winamax

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