Pronostic Portugal vs RD Congo 17/06/2026 : la gloire mondiale est-elle enfin au bout du chemin ?

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir le Portugal marquer les esprits d'entrée de jeu face au reste du monde grâce à une prestation collective ultra-dominante.

Les meilleurs paris pour Portugal vs RD Congo

Les deux équipes marquent - non à une cote de 1,50 sur Winamax

Handicap de résultat (3 choix) - victoire du Portugal avec un handicap de -1 à une cote de 1,78 sur Winamax

Passe décisive (joueur 1+) - Bruno Fernandes à une cote de 2,85 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Portugal 2-0 RD Congo

Pronostic des buteurs : Portugal – Pedro Neto, Cristiano Ronaldo

Bien qu'ils ne portent pas l'étiquette de grands favoris, les Portugais font indéniablement partie des nations capables de soulever la Coupe du monde 2026. Ce titre suprême a toujours fui leur histoire, mais la Seleção dispose cette fois d'un effectif taillé pour aller au bout. Avec des joueurs habitués à empiler les trophées majeurs en club à tous les postes, la Seleção das Quinas s'avance comme l'outsider numéro un du tournoi.

L'équipe est menée par un Cristiano Ronaldo de 41 ans, qui dispute ici sa sixième phase finale. Son niveau de forme sera absolument crucial pour guider le Portugal, tant sur ce match d'ouverture que pour la suite de la compétition. Si ce géant d'Europe ne parvient pas à décrocher le Graal cette année, son avenir international s'écrira en pointillés.

De son côté, la RD Congo ne compte pas faire de la figuration ce mercredi soir, ni dans ce groupe K. Avec la Colombie et l'Ouzbékistan comme prochains adversaires, les Léopards ont les armes pour franchir, au moins, la phase de poules. Les joueurs africains ont dû surmonter un parcours de qualification particulièrement sinueux pour valider leur billet mondial, éliminant d'abord le Nigéria lors des barrages de la CAF avant de briller lors des barrages intercontinentaux.

Les troupes de Sébastien Desabre ont su répondre présent dans les moments de vérité, mais elles doivent désormais prouver leur valeur sur la scène planétaire. Cette confrontation sera une grande première historique entre les deux nations : l'occasion idéale pour l'équipe africaine d'écrire une page mémorable de son histoire.

Les effectifs probables pour Portugal vs RD Congo

Composition attendue du Portugal : Costa, Semedo, Dias, Inácio, Dalot, Neves, Vitinha, Trincão, Fernandes, Neto, Ronaldo

Composition attendue de la RD Congo : Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe, Bongonda, Moutoussamy, Sadiki, Mukau, Mbuku, Wissa

Masterclass défensive en vue pour le Portugal

Compte tenu de la richesse de l'effectif portugais, et plus particulièrement de son secteur offensif, on peut s'attaquer à voir trembler les filets. Les hommes de Roberto Martinez ont inscrit exactement deux buts lors de chacune de leurs trois dernières sorties, affichant un total de 15 buts marqués sur leurs cinq derniers matchs (soit une moyenne impressionnante de 3 réalisations par rencontre).

Un constat qui a de quoi inquiéter Sébastien Desabre et ses hommes, d'autant que les Léopards manquent cruellement de fluidité devant le but adverse. La RD Congo n'a inscrit que quatre buts sur ses cinq dernières sorties internationales, soit une moyenne inférieure à un but par match. Pire encore, sur cette série, les Africains sont restés muets à trois reprises (60 %) au bout de 90 minutes.

En parallèle, la Seleção das Quinas a gardé sa cage inviolée lors de deux de ses quatre derniers matchs. Une tendance forte qui se confirme sur leurs 10 dernières rencontres, où la moitié s'est terminée avec une seule équipe débloquant son compteur de buts. Forts de cette solidité défensive, les Portugais devraient logiquement frustrer les attaquants congolais.

Pronostic 1 Portugal vs RD Congo : les deux équipes marquent : non à une cote de 1,50 sur Winamax

Les Léopards en manque d'arguments

Si l'arrière-garde de Martinez visera le clean sheet, ses attaquants mettront constamment sous pression le bloc défensif de la RD Congo. Du haut de ses 41 ans, Cristiano Ronaldo reste un danger permanent pour Axel Tuanzebe et ses coéquipiers. L'ancien attaquant du Real Madrid détient le record mondial de sélections (227) et de buts internationaux (143).

Et lorsque la fatigue commence à se faire sentir, le Parisien Gonçalo Ramos est prêt à prendre le relais, assurant un harcèlement continu sur la défense africaine. Le Portugal reste invaincu sur ses cinq derniers matchs, enchaînant trois victoires consécutives. Ayant marqué deux buts lors de chacun de ces trois succès, un scénario similaire semble hautement probable sur la pelouse du NRG Stadium de Houston.

La RD Congo a bouclé sa préparation au Mondial par une défaite face à une équipe du Chili pourtant en difficulté. Les Léopards restent donc sur une série de deux matchs sans victoire (trois si l'on compte le temps réglementaire). Après avoir concédé deux buts face aux Chiliens, la RD Congo s'expose grandement face au Portugal, idéalement placé pour signer un succès 2-0.

Pronostic 2 Portugal vs RD Congo : handicap 3 choix - victoire du Portugal avec un handicap de -1 à une cote de 1,78 sur Winamax

Le roi de l'asist est prêt à sévir

Miser sur un but de CR7 reste une option logique, mais les cotes manquent cruellement de valeur sur ce marché. En revanche, le maître à jouer positionné juste derrière lui offre une excellente alternative sur le marché des passeurs. Bruno Fernandes sort tout juste de sa saison la plus créative sous les couleurs de Manchester United.

Le milieu de terrain a tout simplement pulvérisé le record de passes décisives sur une seule saison de Premier League, en distribuant 21 au total. Aligné devant la paire Vitinha - João Neves, il bénéficiera d'une liberté totale pour orchestrer les attaques. Avec un Ronaldo à l'affût pour convertir la moindre occasion, Fernandes a toutes les chances de faire grimper ses statistiques.

Fernandes affiche sept passes décisives lors de ses 10 dernières apparitions, club et sélection confondus. Rien qu'avec le maillot national, il a délivré deux offrandes lors de ses trois derniers matchs. C'est pourquoi nous vous suggérons de placer vos jetons sur Bruno dans le rôle du chef d'orchestre portugais ce mercredi.

Pronostic 3 Portugal vs RD Congo : passe décisive (1 ou plus) - Bruno Fernandes à une cote de 2,85 sur Winamax

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