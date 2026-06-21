Pronostic Norvège vs Sénégal 23/06/2026 : Haaland prend pour cible les géants africains

Notre spécialiste des paris sportifs s'attend à un duel extrêmement serré au MetLife Stadium entre deux des plus sérieux outsiders de cette Coupe du monde : la Norvège et le Sénégal.

Les meilleurs paris pour Norvège vs Sénégal

Plus de 2,5 buts au total, coté à 1,81 sur Betclic

Marge du vainqueur – 1 but exactement, coté à 2,50 sur Betclic

Erling Haaland buteur à tout moment, coté à 2,02 sur Betclic

Nouveau sur le bookmaker ? Ouvrez votre compte avec notre code promo Betclic pour obtenir jusqu’à 100€ de bonus de bienvenue en feebets.

En savoir plus sur l’inscription Betclic.

Qui remportera la compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Norvège 2-1 Sénégal

Pronostic des buteurs : Norvège – Erling Haaland, Alexander Sorloth ; Sénégal – Sadio Mané

Surnommé le « groupe de la mort », le Groupe I a déjà tenu toutes ses promesses lors des deux premières rencontres. La France et la Norvège squattent la tête de la poule avec trois points chacun, tandis que le Sénégal et l'Irak se retrouvent déjà dos au mur après la première journée.

La Norvège s'est baladée lors de son match d'ouverture au Gillette Stadium, s'imposant largement 4-1 face à l'Irak. Pour ses grands débuts en Coupe du monde, Erling Haaland s'est offert un doublé en première période, guidant les Vikings vers le plus large succès de leur histoire en phase finale.

Les hommes de Ståle Solbakken restent sur une série de quatre matchs consécutifs sans défaite. Plus impressionnant encore : ils n'ont concédé qu'un seul revers lors de leurs 17 dernières sorties toutes compétitions confondues – une défaite 2-1 face aux Pays-Bas lors de la trêve internationale de mars.

De son côté, le Sénégal a subi la loi de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé en seconde période pour sceller la victoire des Bleus (3-1). Après un premier acte stérile, la seconde mi-temps s'est transformée en un combat spectaculaire où le capitaine tricolore a éclaboussé la rencontre de sa classe. Néanmoins, le superbe exploit individuel d'Ibrahim Mbaye a prouvé que les Lions de la Téranga ont les armes nécessaires pour aller très loin dans la compétition.

Bien qu'ils restent sur une série de trois matchs sans victoire – tous disputés face à des nations qualifiées pour ce Mondial – , les Sénégalais demeurent redoutables. Pape Thiaw s'appuie sur un groupe parfaitement équilibré, mêlant l'expérience des cadres à la fougue des jeunes talents.

La Norvège, qui dispute sa première phase finale depuis 1998, surfe sur une excellente dynamique. Le Sénégal est un bloc toujours difficile à faire sauter, mais avec un Haaland en état de grâce, une courte victoire des Scandinaves semble se dessiner.

Les effectifs probables pour Norvège vs Sénégal

Composition attendue de la Norvège : Nyland, Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe, Nusa, Thorstvedt, Berge, Ødegaard, Haaland, Sørloth

Composition attendue du Sénégal : Mendy, Diouf, Koulibaly, Niakhate, Diatta, Ndiaye, I. Gueye, Camara, Mané, Sarr, Mbaye

Un duel de haute volée à Foxborough

Lors de son premier succès, la Norvège a parfaitement profité des largesses défensives de l'Irak. Portés par un Haaland impitoyable à la pointe de l'attaque, les Vikings ont puni les erreurs adverses en inscrivant deux buts par mi-temps, même si la quatrième réalisation est venue d'un but contre son camp tardif d'Aymen Hussein.

La longévité de Solbakken sur le banc porte enfin ses fruits, faisant de la Norvège une véritable machine à marquer. Les Scandinaves ont inscrit trois buts ou plus lors de quatre de leurs sept derniers matchs, avec en point d'orgue cette victoire héroïque 4-1 à San Siro qui avait privé l'Italie de la Coupe du monde.

Le Sénégal semblait s'être remis d'une Coupe d'Afrique des Nations compliquée en enchaînant deux victoires en amical. Cependant, cette série récente de trois matchs sans le moindre succès commence à susciter l'inquiétude.

Avec autant de talents offensifs exceptionnels de part et d'autre, il est impensable de voir l'une de ces deux équipes rester muette. On peut s'attendre à ce que les deux sélections régalent le public du Gillette Stadium avec un festival de buts.

Pronostic 1 Norvège vs Sénégal : plus de 2,5 buts au total, coté à 1,81 sur Betclic

Un match qui va se jouer sur des détails

La Norvège débarque avec une ligne d'attaque terrifiante. Haaland et Sørloth forment l'un des duos de pivots les plus physiques et destructeurs du football mondial. Solbakken devrait privilégier un système en 4-4-2, conçu pour faire exploser le Sénégal sur les phases de transition.

En face, les Lions de la Téranga restent sans doute la nation la plus puissante du continent africain. Récents finalistes de la CAN, ils amènent avec eux du vécu, de l'impact physique et une grosse force de caractère. Kalidou Koulibaly sera le patron de l'arrière-garde pour maintenir le bloc organisé ; sa présence sera cruciale pour museler le duo d'attaquants norvégiens.

La Norvège a toutefois éprouvé des difficultés lors de ses trois derniers tests face à des équipes du Top 20 mondial (Pays-Bas, Suisse et Maroc). Le Sénégal a aussi ses propres réglages à trouver, n'ayant scoré qu'à trois reprises sur ses trois dernières sorties.

Nous faisons face à deux effectifs armés physiquement et techniquement, capables de renverser le cours d'un match sur une seule action. Ce choc s'annonce extrêmement serré, et la frontière entre la victoire et la défaite sera infime.

Pronostic 2 Norvège vs Sénégal : marge du vainqueur – 1 but exactement, coté à 2,50 sur Betclic

Haaland est prêt à frapper de nouveau

Si le Sénégal possède un avantage collectif et technique sur plusieurs postes, Erling Haaland est l'arme absolue de la Norvège. Contrairement à un Sadio Mané plus discret lors de ses deux dernières apparitions, le Cyborg norvégien marche sur l'eau.

Le serial buteur de Manchester City a débloqué son compteur dans ce Mondial face à l'Irak en poussant au fond un centre parfait de David Wolfe. Il s'est offert un doublé juste avant la pause, profitant d'une passe en retrait catastrophique de Zaid Tahseen pour redonner l'avantage aux siens.

Haaland ne pouvait rêver de meilleurs débuts en Coupe du monde. Ses 38 buts en 52 apparitions sous le maillot de City lors de la saison 2025/26 témoignent de son impact stratosphérique sur le rectangle vert.

Le Sénégal est désormais dans son viseur. Si la défense des Lions parvient à éteindre le danger Haaland, ils auront toutes les cartes en main pour ramener un résultat positif. Mais face au meilleur numéro 9 de la planète, c'est bien plus facile à dire qu'à faire.

Pronostic 3 Norvège vs Sénégal : Erling Haaland buteur à tout moment, coté à 2,02 sur Betclic

+