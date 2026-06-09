Pronostic Mexique vs Afrique du Sud 11/06/2026 : les hôtes prêts à démarrer en fanfare

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir le Mexique capitaliser sur l'avantage du terrain pour s'imposer face à l'Afrique du Sud, seize ans après le match d'ouverture à l'envers du Mondial 2010.

Les meilleurs paris pour Mexique vs Afrique du Sud

Résultat (1N2) - victoire du Mexique à une cote de 1,39 sur Winamax

Buteur en cours de match - Raúl Jiménez à une cote de 2,15 sur Winamax

Les deux équipes marquent (les 2 marquent) - oui à une cote de 2,30 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Mexique 2-1 Afrique du Sud

Pronostic des buteurs : Mexique – Raúl Jiménez, Luis Chávez ; Afrique du Sud – Oswin Appollis

Le Mexique s'apprête à donner le coup d'envoi de la plus grande Coupe du monde de l'histoire. Le co-organisateur lance la compétition dans un remake exact, mais inversé, de l'édition 2010, où l'Afrique du Sud est cette fois-ci l'équipe visiteuse. Ce jeudi, cela fera précisément 16 ans jour pour jour que ces deux nations se retrouveront, cette fois sur la pelouse du Mexico City Stadium.

Le co-hôte de cette année fera tout pour obtenir un meilleur résultat qu'à l'époque, la confrontation s'étant soldée par un match nul 1-1. La préparation d'El Tricolor pour ce match d'ouverture n'aurait d'ailleurs pas pu mieux se passer. Les hommes de Javier Aguirre ont enregistré une cinglante victoire 5-1 contre la Serbie le week-end dernier, une mise en jambes idéale avant d'entrer dans le vif du sujet.

De son côté, la préparation de l'Afrique du Sud pour le grand rendez-vous mondial a été perturbée par des problèmes de visa pour les joueurs et le staff technique. Les hommes de Hugo Broos ont tout de même fini par atterrir en Amérique du Nord pour y disputer un match amical. Les Bafana Bafana ont affronté les Reggae Boys de la Jamaïque et se sont séparés sur un score de parité (1-1).

Les visiteurs auront forcément ce match d'ouverture de 2010 dans un coin de la tête. Ce souvenir sera une source de motivation supplémentaire pour bousculer les ambitions mondiales du pays hôte. Sous la houlette de Broos, l'Afrique du Sud a déjà créé de grosses surprises par le passé, ce qui rend un exploit loin d'être impossible.

Les effectifs probables pour Mexique vs Afrique du Sud

Composition attendue du Mexique : Rangel, Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Gutiérrez, Alvarado, Fidalgo, Quiñones, Jiménez

Composition attendue d'Afrique du Sud : Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Appollis, Zwane, Moremi, Foster

L'ambiance mexicaine pour intimider les Bafana

Le public local constituera un atout majeur pour les hôtes. Les Mexicains ne l'avaient pas de leur côté il y a 16 ans, mais ils se feront entendre à coup sûr ce jeudi. Ils comptent bien créer une atmosphère hostile pour les visiteurs, permettant ainsi aux locaux de se transcender à domicile.

Les joueurs d'Aguirre surfent d'ailleurs sur une dynamique impressionnante, restant invaincus lors de leurs huit derniers matchs internationaux. Cette série affiche un bilan de six victoires et deux matchs nuls, leur dernière défaite remontant à un revers contre le Paraguay en novembre de l'année dernière.

À l'inverse, l'Afrique du Sud enchaîne les résultats irréguliers ces derniers temps, s'étant notamment inclinée à domicile face au Panama en mars de cette année. De plus, les Bafana n'ont pu faire mieux qu'un match nul contre le Nicaragua, pourtant moins bien classé, fin mai. Leur nul contre la Jamaïque porte à cinq leur série de matchs consécutifs sans victoire, ce qui laisse présager une longue soirée pour les visiteurs.

Les deux équipes comptent une victoire chacune sur leurs trois dernières confrontations directes. Cependant, le Mexique part très nettement favori pour s'imposer face à la nation africaine en ce jour d'ouverture.

Pronostic 1 Mexique vs Afrique du Sud : résultat (1N2) - victoire du Mexique à une cote de 1,39 sur Winamax

L'expérience inestimable de Jiménez

Aguirre et le Mexique s'en remettront en grande partie à Raúl Jiménez. L'attaquant de 35 ans est un vieux briscard dont le leadership sera crucial pour le co-hôte. Sa saison en club a été délicate, lui qui n'a inscrit que neuf buts en 36 apparitions en championnat sous les couleurs de Fulham lors du dernier exercice.

Pourtant, Jimenez avait brillé l'an dernier en Gold Cup, inscrivant trois buts en six apparitions avec la sélection nationale. C'est un joueur doté d'un excellent sens de la finition, particulièrement adroit des deux pieds et redoutable dans le domaine aérien.

Le match amical du week-end dernier contre la Serbie marquait sa première apparition avec le Mexique avant le tournoi. Jimenez a joué près de 60 minutes et a trouvé le chemin des filets. Il sera sans nul doute le danger numéro un pour la défense sud-africaine ce jeudi.

Pronostic 2 Mexique vs Afrique du Sud : buteur en cours de match - Raúl Jiménez à une cote de 2,15 sur Winamax

Pas de clean sheet à l'horizon ce jeudi

Les supporters mexicains rêvent évidemment d'une victoire nette sans encaisser de but ce jeudi. Le Mexique n'a pourtant jamais réussi à garder sa cage inviolée face à l'Afrique du Sud par le passé. En réalité, les deux équipes ont marqué lors de chacune de leurs trois confrontations directes historiques.

De plus, lors de deux de leurs quatre dernières sorties, les Mexicains ont marqué mais ont aussi concédé un but, qui donne des motifs d'espoir aux visiteurs. Le secteur offensif sud-africain aura des arguments à faire valoir jeudi soir, les Bafana ayant trouvé le chemin des filets lors de cinq de leurs six derniers matchs internationaux.

Sur ces six rencontres, quatre ont vu les deux équipes marquer. Enfin, les hommes de Broos n'ont réalisé que deux clean sheets sur cette série de matchs. Par conséquent, il est fort probable de voir les deux nations faire trembler les filets dans cette rencontre.

Pronostic 3 Mexique vs Afrique du Sud : les deux équipes marquent - oui à une cote de 2,30 sur Winamax

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