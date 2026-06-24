Pronostic Maroc vs Haïti 25/06/2026 : les Lions de l'Atlas à l'assaut de la première place

Notre expert en paris sportifs table sur une domination nette du Maroc, bien décidé à faire sauter le verrou haïtien pour s'emparer de la tête du groupe.

Les meilleurs paris pour Maroc vs Haïti

Buteur en cours de match - Ismael Saibari à une cote de 1,75 sur Betsson

Handicap (3 choix) - victoire du Maroc avec un handicap de -2 à une cote de 2,26 sur Betsson

Total de buts & Les deux équipes marquent - plus de 2,5 buts & non à une cote de 2,81 sur Betsson

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Maroc 3-0 Haïti

Pronostic des buteurs : Maroc – Ismael Saibari, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss

Le Maroc surfe sur la dynamique de sa Coupe d'Afrique des Nations à domicile et de sa demi-finale historique d'il y a quatre ans au Qatar. Les Lions de l'Atlas ont signé un départ très solide dans ce Groupe C du Mondial, malgré un calendrier qui s'annonçait piégeux. Leur match nul (1-1) face au Brésil lors de la première journée les place en excellente posture avant d'aborder cette dernière rencontre de poule.

Désormais, le Maroc et la Seleção sont à la lutte directe pour la première place du groupe. Pour faire la différence, la nation africaine doit s'imposer largement et soigner sa différence de buts. Les Marocains aborderont ce rendez-vous avec une confiance maximale pour valider avec la manière de leur ticket pour les seizièmes de finale.

De son côté, Haïti a été la première nation de ce tournoi à voir son élimination scellée après deux revers consécutifs face à l'Écosse et au Brésil. Malheureusement pour eux, Les Grenadiers ne joueront que pour l'honneur, la qualification pour le tableau final étant désormais mathématiquement impossible. Malgré la défaite 3-0 contre le Brésil lors de leur dernière sortie, le sélectionneur Sébastien Migné peut être fier du visage affiché par ses hommes.

Les Haïtiens ont en effet tenu le choc pendant 45 minutes en rentrant aux vestiaires sur un score nul et vierge, une vraie performance face à l'armada brésilienne. Un nouveau revers ici leur vaudrait un record dont ils se passeraient bien : celui du plus grand nombre de matchs joués en Coupe du monde (6) pour 100 % de défaites. De plus, s'ils ne parviennent pas à faire trembler les filets, ils rejoindront le Canada et le Salvador au rang des seules équipes de la CONCACAF à n'avoir jamais marqué en phase finale du Mondial.

Les effectifs probables pour Maroc vs Haïti

Composition attendue du Maroc : Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Composition attendue d’Haïti : Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Expérience, Deedson, Jean-Jacques, Bellegarde, Providence, Isidor, Pierrot

Saibari aux portes de l'histoire

Ismael Saibari s'impose comme l'une des grandes révélations africaines de cette Coupe du monde. En plus d'avoir trouvé le chemin des filets lors des deux premiers matchs de poule, il reste sur une série impressionnante de quatre buts inscrits lors de ses quatre dernières sélections. Un joueur dans une telle forme est tout simplement incontournable face à une nation plus modeste.

L'attaquant, en partance pour le Bayern Munich, a l'occasion d'écrire l'histoire ce jeudi. S'il marque, il deviendra le tout premier joueur africain à inscrire au moins un but lors des trois matchs de poule d'une phase finale pour son pays.

Face à une arrière-garde haïtienne qui a déjà encaissé quatre buts en deux rencontres, il aura clairement des opportunités. Pour mesurer l'exercice XXL qu'il vient de boucler, le buteur a planté 15 buts et délivré 8 passes décisives en seulement 27 apparitions sous les couleurs du PSV Eindhoven. Miser sur lui pour faire sauter le verrou haïtien s'impose comme une évidence.

Pronostic 1 Maroc vs Haïti : buteur en cours de match - Ismael Saibari à une cote de 1,75 sur Betsson

Les Lions de l'Atlas pour asseoir leur domination

Le bilan du Maroc dans ce Mondial (une victoire et un nul) prolonge une série d'invincibilité tout simplement bluffante. Lorsque Mohamed Ouahbi a succédé à Walid Regragui juste avant le coup d'envoi de cette Coupe du monde, certains craignaient que les Lions de l'Atlas perdent de leur superbe sur le continent nord-américain. C'était sans compter sur la connexion parfaite d'Ouahbi avec la jeune génération et son expérience acquise lors de son titre au Mondial U20 l'an dernier, deux atouts maîtres qui maintiennent le Maroc au sommet.

La sélection marocaine reste sur une incroyable série de 31 matchs consécutifs sans défaite, pour un bilan de 26 victoires et 5 nuls. Les Africains ont également remporté trois de leurs quatre derniers matchs de poule en Coupe du monde, ce nul initial contre le Brésil faisant figure d'exception. Pour Haïti, la pilule est difficile à avaler, surtout au vu des promesses affichées durant la préparation.

Leur victoire 4-0 contre la Nouvelle-Zélande et leur nul vierge face à l'Islande laissaient présager un tout autre visage. Malheureusement, Les Grenadiers restent désormais sur trois revers d'affilée, dont une valise de trois buts encaissés lors du dernier match. Le Maroc veut verrouiller la première place et sait pertinemment qu'un festival offensif est la clé pour y parvenir.

Pronostic 2 Maroc vs Haïti : handicap (3 choix) - victoire du Maroc avec un handicap de -2 à une cote de 2,26 sur Betsson

Le clean sheet en ligne de mire

Le Maroc étant dans l'obligation de soigner sa différence de buts pour devancer le Brésil (en partant du principe que la Seleção battra l'Écosse), on peut s'attendre à ce que les Africains mettent d'entrée une grosse pression sur le but adverse. Cette entame agressive pourrait très vite faire plier Haïti : neuf des dix derniers buts encaissés par les Haïtiens en Coupe du monde (ou en éliminatoires) l'ont été avant la mi-temps. À l'inverse, les Lions de l'Atlas n'ont plus été menés au score à la pause depuis leur dernière défaite, soit 31 matchs.

Avec un total de 12 buts inscrits sur ses cinq dernières sorties, l'attaque marocaine devrait logiquement se régaler face aux largesses défensives d'Haïti. En face, les hommes de Migné courent toujours après leur premier but en phase finale après six rencontres et sont restés muets lors de quatre de leurs cinq derniers revers.

Pour couronner le tout, le Maroc a gardé sa cage inviolée lors de 9 de ses 10 derniers succès. Tous les voyants sont donc au vert pour voir les Marocains étouffer les velléités offensives adverses, signer un nouveau "clean sheet" et s'imposer par plusieurs buts d'écart.