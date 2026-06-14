Pronostic Irak vs Norvège 17/06/2026 : Haaland prêt à soigner ses débuts en Coupe du monde

L’Irak retrouve la scène internationale pour la première fois depuis 1986. De son côté, la Norvège fait elle aussi son grand retour en phase finale de Coupe du monde après 28 ans d’absence.

Les meilleurs paris pour Irak vs Norvège

Victoire de la Norvège & Les deux équipes marquent : non à une cote de 1,70 sur Winamax

Erling Haaland inscrit un doublé ou plus à une cote de 2,80 sur Winamax

Alexander Sørloth buteur au cours du match à une cote de 2,05 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Irak 0-3 Norvège

Pronostic des buteurs : Norvège – Haaland x2, Sørloth

Ces deux nations, sevrées de la phase finale de la Coupe du monde depuis de longues années, font enfin leur grand retour sur la pelouse du Gillette Stadium de Foxborough pour leur entrée en lice dans le Groupe I.

Les Lions de Mésopotamie ont dû cravacher pour valider leur billet pour ce Mondial estival. Au bout d’une campagne de qualification marathon dans la zone Asie, ils ont dû passer par les barrages intercontinentaux. Opposé à la Bolivie, l'Irak s'est finalement imposé de justesse (2-1) pour s'offrir le droit de rêver.

La préparation des Irakiens, dirigés par le sélectionneur australien Graham Arnold, s’est avérée étonnamment encourageante. Plus tôt ce mois-ci, ils ont bousculé les pronostics en accrochant l’Espagne (1-1), un résultat idéal pour faire le plein de confiance.

À l'inverse, la Norvège a survolé sa campagne de qualification. Les hommes de Ståle Solbakken ont réalisé un sans-faute historique avec 100 % de victoires, plantant pas moins de 37 buts au passage. Dans le lot, on retiendra notamment des victoires nettes et sans bavure contre l'Italie (4-1 et 3-0).

En amical, la Norvège a dominé la Suède en mars avant de concéder le nul (1-1) face au Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022. Dans un Groupe I qui compte également la France et le Sénégal, les deux équipes savent qu'un faux pas initial est interdit.

Les effectifs probables pour Irak vs Norvège

Composition attendue de l’Irak : Hassan, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski ; Amyn, Iqbal, Al-Ammari, Bayesh ; Hussein, Al-Hamadi

Composition attendue de la Norvège : Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe ; Ødegaard, Berge, Thorstvedt ; Sørloth, Haaland, Nusa

Une victoire des Norvégiens sans prendre de but

Si la ligne d'attaque norvégienne a braqué tous les projecteurs sur elle pendant les qualifications, le secteur défensif n'a pas chômé non plus. L'arrière-garde composée de Torbjørn Heggem et Kristoffer Ajer s’est montrée particulièrement solide pour protéger la cage d'Ørjan Nyland. Ils n’ont encaissé que 5 buts en 8 matchs, l’Italie ne parvenant à faire trembler les filets qu’une seule fois en deux confrontations.

Avant leur nul encourageant contre l'Espagne, les Irakiens n’avaient inscrit que 3 petits buts lors de leurs 5 sorties précédentes, enchaînant notamment des scores vierges face à l'Algérie et la Jordanie lors de la Coupe arabe en décembre dernier. Autant dire que leur qualification s’est construite sur une rigueur défensive de fer plutôt que sur un festival offensif.

La Norvège part largement favorite sur le marché du 1X2. Pour trouver de la valeur, miser sur une victoire des Scandinaves sans prendre de but (cote de probabilité estimée à 54,65 %) s'impose comme le spot le plus intelligent de notre trio de pronostics.

Pronostic 1 Irak vs Norvège : victoire de la Norvège et les deux équipes marquent : non à une cote de 1,70 sur Winamax

Haaland prêt à briller pour son premier match de Coupe du monde

Erling Haaland a attendu ce moment toute sa carrière. Tout indique que le sérial buteur de Manchester City va marquer de son empreinte la plus grande des compétitions. Le joueur de 25 ans a écrasé les éliminatoires avec 16 réalisations – soit le double de n'importe quel autre joueur en Europe – s'offrant même un quintuplé contre la Moldavie.

Désormais meilleur buteur de l'histoire de sa sélection avec 55 buts, le cyborg norvégien aborde sa première Coupe du monde au sommet de son art. Habitué aux doublés et triplés durant la phase de qualification, il va faire vivre un calvaire à la charnière centrale de l'Irak, qui n'a jamais croisé un tel condensé de puissance et de vitesse en zone Asie.

Le pari "buteur simple" n'offre que très peu de valeur tant la Norvège est favorite. Prendre le pari plus audacieux d'un doublé ou plus de Haaland (probabilité estimée à 28,57 %) s’avère bien plus rentable.

Pronostic 2 Irak vs Norvège : Erling Haaland inscrit un doublé ou plus à une cote de 2,80 sur Winamax

Sørloth en embuscade pour participer à la fête

Dans le système offensif norvégien, Alexander Sørloth est bien plus qu'un simple faire-valoir pour Haaland. Auteur d'une saison pleine à 13 buts sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, il représente une menace aérienne constante pour les défenses adverses.

L'association entre Sørloth et Haaland a fait des ravages pendant les éliminatoires. L’attaquant des Colchoneros profite énormément des espaces libérés par les défenseurs, souvent obligés de doubler le marquage sur Haaland.

Avec le trio d'attaque mis en place par Solbakken, Sørloth devrait punir le second poteau sur les phases arrêtées. C'est une faiblesse identifiée chez les Irakiens, qui ont tendance à focaliser sur le ballon et manquent de répondant physique face aux profils de pivots. Avec une cote proche du doublement, miser sur le colosse norvégien pour faire trembler les filets est idéal pour boucler nos pronos.

Pronostic 3 Irak vs Norvège : Alexander Sørloth buteur au cours du match à une cote de 2,05 sur Winamax

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