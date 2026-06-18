Pronostic États-Unis vs Australie 19/06/2026 : les co-organisateurs face au défi des Socceroos

Nous misons sur les Yanks de l'USMNT pour ce match à domicile face aux Socceroos, mais la bataille s'annonce féroce pour empocher les trois points.

Les meilleurs paris pour États-Unis vs Australie

Victoire des États-Unis et les deux équipes marquent à une cote de 3,40 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,78 sur Winamax

Christian Pulisic buteur ou passeur décisif à une cote de 1,84 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : États-Unis 2-1 Australie

Pronostic des buteurs : États-Unis – Folarin Balogun, Christian Pulisic ; Australie – Mohamed Touré

Les choses ne pouvaient pas mieux commencer pour les États-Unis, qui ont lancé leur Coupe du monde par un succès probant. Pour ses grands débuts, la sélection de Mauricio Pochettino a inscrit quatre buts face au Paraguay, s'offrant une entame idéale. Le capital de confiance de l'USMNT est désormais au plus haut. Leurs résultats lors des matchs de préparation n'étaient pas particulièrement rassurants, mais à ce stade de la compétition, cela n'a plus d'importance.

De son côté, l'Australie a également réussi son entrée en matière en dominant la Turquie 2-0 à Vancouver. Les hommes de Tony Popovic ont parfois manqué de sérénité et ont eu un brin de réussite, mais l'essentiel est là : ils ont fait le travail pour tenter de rallier à nouveau les phases finales. Les États-Unis représenteront toutefois leur plus gros test dans ce Groupe D.

Les effectifs probables pour États-Unis vs Australie

Composition attendue des États-Unis : Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Tillman, Adams, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun

Composition attendue d’Australie : Beach, Souttar, Burgess, Circati, Italiano, Okon-Engstler, O’Neill, Los, Metcalfe, Irankunda, Toure

Les États-Unis pour arracher un nouveau succès serré à domicile

Le moral est au zénith pour les États-Unis après leur démonstration lors du premier match. De son côté, malgré sa victoire, l'Australie n'a pas affiché la même sérénité. Pour autant, nous pensons que les Australiens ont les arguments pour bousculer les locaux à Seattle. Au final, on voit bien les hôtes l'emporter, mais la tâche s'annonce ardue.

Quelques doutes subsistent quant à la présence de Christian Pulisic, touché face au Paraguay, mais le capitaine américain devrait tenir son rang. Les Aussies, quant à eux, se portent bien et ont pour objectif de valider leur billet pour les huitièmes de finale dès cette semaine. Si Riley McGree a dû déclarer forfait il y a un mois, aucun autre pépin physique n'est à déplorer chez les Socceroos.

Ce match sera le premier affrontement officiel entre les deux nations, bien qu'elles se soient croisées récemment en amitié. Les États-Unis s'étaient imposés 2-1 en octobre dernier, 15 ans après un succès 3-1 juste avant le Mondial 2010. On s'attend à un dénouement similaire au Seattle Stadium

Pronostic 1 États-Unis vs Australie : victoire des États-Unis et les deux équipes marquent à une cote de 3,40 sur Winamax

Des arrière-gardes friables des deux côtés

Aucune des deux sélections n'aborde ce tournoi avec des certitudes défensives. Les protégés de Pochettino n'ont plus gardé leur cage inviolée depuis neuf rencontres et n'ont signé que cinq clean sheets depuis le début de l'année 2025. L'Australie fait un peu mieux avec deux matchs sans prendre de but sur ses cinq dernières sorties, mais elle a tout de même cédé face à Curaçao, au Mexique et à la Suisse récemment.

C'est pourquoi nous cochons l'option des buts dans l'État de Washington. Les deux effectifs regorgent de talents capables de faire mal à l'adversaire, et les deux défenses se montrent parfois fébriles. Tous les ingrédients sont réunis pour offrir un spectacle haletant aux parieurs et aux neutres. Ce duel s'annonce passionnant.

On s'attend à des rebondissements et du danger dans les deux surfaces, mais les locaux devraient finir par faire la différence au bout de 90 minutes.

Pronostic 2 États-Unis vs Australie : plus de 2,5 buts à une cote de 1,78 sur Winamax

"Captain America" pour faire pencher la balance

S'il y a bien un joueur attendu pour faire trembler les filets ou délivrer une offrande, c'est le capitaine américain. Pulisic a offert le deuxième but des siens contre les Paraguayens, portant son total à 56 implications directes sur les buts de sa sélection. Il ne fait aucun doute qu'une grande partie des espoirs de l'USMNT repose sur lui.

L'attaquant sort d'une saison pleine avec l'AC Milan, où il a compilé 14 buts et passes décisives, prouvant sa régularité au plus haut niveau. Pochettino, tout comme les fans de soccer à travers le pays, espère qu'il recevra le feu vert médical. Le staff américain gère sa situation au jour le jour, mais les signaux sont au vert.

Qu'il débute la rencontre ou qu'il sorte du banc, on mise sur un rôle prépondérant de Captain America dans ce choc. Nul doute que Popovic a déjà préparé un plan anti-Pulisic pour tenter de le museler.

Pronostic 3 États-Unis vs Australie : Christian Pulisic buteur ou passeur décisif à une cote de 1,84 sur Winamax

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