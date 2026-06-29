Pronostic Côte d'Ivoire vs Norvège 30/06/2026 : Haaland prêt à briller au Texas

Pour ce duel qui s'annonce particulièrement disputé à Arlington, nous misons sur une victoire des Scandinaves, portés par un Erling Haaland des grands soirs.

Les meilleurs paris pour Côte d'Ivoire vs Norvège

Victoire de la Norvège à une cote de 2,03 sur Betclic

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,70 sur Betclic

Erling Haaland premier buteur à une cote de 3,65 sur Betclic

Nouveau sur le bookmaker ? Ouvrez votre compte avec notre code promo Betclic pour obtenir jusqu’à 100€ de bonus de bienvenue en feebets.

En savoir plus sur l’inscription Betclic.

Qui remportera la compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Côte d'Ivoire 1-2 Norvège

Pronostic des buteurs : Côte d'Ivoire – Yan Diomande ; Norvège – Erling Haaland, Oscar Bobb

La Côte d'Ivoire aborde son premier match à élimination directe après une phase de poules solide, marquée par deux victoires et une très courte défaite face à l'Allemagne. Emerse Faé aura à cœur de capitaliser sur cette dynamique à Arlington, mais la tâche s'annonce corsée. Les Éléphants ont toutefois prouvé qu'ils savaient bousculer les nations européennes en s'offrant le scalp de la France un peu plus tôt ce mois-ci.

De son côté, la Norvège a délibérément sacrifié son sans-faute en faisant tourner massivement son effectif lors du troisième match de poule face aux Bleus. Les Scandinaves arrivent néanmoins fiers de leurs cartons offensifs contre l'Irak et le Sénégal (7 buts inscrits au total). Avec un Erling Haaland pour guider l'attaque, les hommes de Ståle Solbakken aborderont ce rendez-vous avec une confiance maximale.

Les effectifs probables pour Côte d'Ivoire vs Norvège

Composition attendue de Côte d'Ivoire : Fofana, Doué, Kossounou, Ndicka, Konan, Sangaré, Kessié, S. Fofana, Diallo, Haller, Y. Diomande

Composition attendue de Norvège : Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Møller Wolfe, Berge, P. Berg, Ødegaard, Bobb, Haaland, Nusa

Les Vikings prêts au combat

La Côte d'Ivoire s'est montrée redoutable depuis le début de cette Coupe du monde et aurait probablement mérité un meilleur sort face à l'Allemagne. Côté norvégien, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives après leur dernier match, tant Ståle Solbakken avait remanié son onze de départ. On s'attend à une confrontation intense entre deux équipes compétitives sur la pelouse du Texas.

Les Ivoiriens devront sans doute composer une nouvelle fois sans Wilfried Singo, mais Ousmane Diomande et Odilon Kossounou devraient pouvoir tenir leur place. Pour la Norvège, un doute plane sur la présence du latéral Julian Ryerson, mais aucun autre pépin physique n'est à déplorer. Les cadres comme Erling Haaland et Martin Ødegaard vont faire leur retour dans l'onze de départ.

Ce choc à l'AT&T Stadium s'annonce serré, mais nous voyons les Norvégiens faire la différence.

Pronostic 1 Côte d'Ivoire vs Norvège : victoire de la Norvège à une cote de 2,03 sur Betclic

Un match spectaculaire en perspective

Avec 12 buts inscrits à elles deux depuis le début du tournoi, ces deux sélections ont prouvé leur force de frappe offensive. Toutes les rencontres de la Norvège ont d'ailleurs dépassé la barre des 2,5 buts, un constat également valable pour le match des Ivoiriens face à l'Allemagne. Vu le vivier de talents offensifs alignés sur la pelouse, le tableau d'affichage devrait s'affoler.

Contrairement au Landslaget, la Côte d'Ivoire a réussi à garder sa cage inviolée à deux reprises dans la compétition, mais c'était face à l'Équateur et à Curaçao. Le défi proposé par les Scandinaves sera d'un tout autre calibre, et Emerse Faé en est parfaitement conscient. Nous misons sur un match ouvert où les deux équipes trouveront le chemin des filets.

Avec une multitude de buteurs potentiels dans leurs rangs, les Éléphants ont les armes pour bousculer le bloc européen. Ce match a tout pour régaler les amateurs de beau jeu.

Pronostic 2 Côte d'Ivoire vs Norvège : plus de 2,5 buts à une cote de1,70 sur Betclic

L'arme fatale de la Norvège

Sans surprise, la cote d'un but de Haaland "à n'importe quel moment" n'offre que très peu de valeur pour les parieurs. Après avoir affolé les compteurs avec 38 buts en 52 matchs sous les couleurs de Manchester City en 2025/26, le cyborg a entamé son Mondial sur les chapeaux de roue avec 4 réalisations en deux rencontres. Il existe heureusement des alternatives bien plus lucratives pour capitaliser sur sa forme.

L'attaquant de 25 ans a débloqué la situation pour la Norvège lors de son entrée en lice, et il pourrait récidiver ici. Il est incontestablement le joueur le plus dangereux sur le terrain, et l'arrière-garde ivoirienne aura toutes les peines du monde à le contenir. On s'attend à une entame de match percutante de l'ancien joueur du Borussia Dortmund.

Solbakken sait qu'il peut compter sur son numéro 9 pour répondre présent. Il est le candidat idéal pour débloquer les compteurs dans ce 16e de finale qui s'annonce passionnant.

Pronostic 3 Côte d'Ivoire vs Norvège : Erling Haaland premier buteur à une cote de 3,65 sur Betclic

+