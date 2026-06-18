Pronostic Brésil vs Haïti 20/06/2026 : la Seleção prête à frapper un grand coup

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir le Brésil rebondir après sa déconvenue de la première journée. Objectif : empocher les trois points pour basculer en tête du groupe.

Les meilleurs paris pour Brésil vs Haïti

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brésil 3-1 Haïti

Pronostic des buteurs : Brésil – Vinicius Júnior, Raphinha, Igor Thiago ; Haïti – Wilson Isidor

Le Brésil détient un record absolu : celui d'avoir toujours terminé en tête de sa poule en Coupe du monde lors de chaque édition depuis 1982. Un faux pas au Lincoln Financial Field de Philadelphie pourrait sérieusement mettre cette série en péril. Les quintuples champions du monde doivent impérativement viser les trois points dans ce match pour rester dans la course à la première place.

De plus, la Seleção risquerait de compliquer ses chances de qualification directe pour la phase à élimination directe sans une victoire. Les hommes de Carlo Ancelotti ont été cueillis à froid lors de leur entrée en lice lorsque le Maroc a ouvert le score. Ils ont tout de même réussi à égaliser pour arracher le point du nul.

Pour la première fois en 23 matchs de Coupe du monde, le Brésil a subi plus de tirs (14) qu'il n'en a tenté (12). Ancelotti veut à tout prix éviter un scénario historique : ne remporter aucun de ses deux premiers matchs de poule, ce qui n'est plus arrivé aux Brésiliens depuis 1978. Affronter une équipe comme Haïti pourrait être le déclic parfait pour les Auriverde.

De leur côté, les Haïtiens peuvent garder la tête haute malgré leur défaite inaugurale face à l'Écosse. Sébastien Migné peut être fier de ses joueurs, qui ont proposé une belle adversité face aux Européens. Un résultat positif ici pourrait leur permettre de viser, au minimum, une place de meilleur troisième synonyme de qualification.

Les effectifs probables pour Brésil vs Haïti

Composition attendue du Brésil : Alisson, Ibanez, Marquinhos, Magalhães, Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior, Thiago

Composition attendue d’Haïti : Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Expérience, Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor

Vinicius Junior a les cages dans le viseur

Vinicius Junior s'est montré décisif pour le Brésil lors du dernier match, puisque c'est sa superbe frappe qui a permis de recoller au score contre le Maroc. L'attaquant du Real Madrid a ainsi ouvert son compteur de buts dans le tournoi, de quoi faire le plein de confiance avant cette affiche. Il a également touché cinq ballons dans la surface de réparation adverse, soit le total le plus élevé de la rencontre.

« Vini » n'a eu besoin que d'une seule tentative face aux Lions de l'Atlas pour faire trembler les filets. Si son impact dans la création s'est avéré un ton en dessous de ses standards habituels dans le dernier tiers, il a inscrit le but crucial pour les Brésiliens. C’est pourquoi nous misons sur le fait que l'ailier trouve à nouveau le chemin des filets contre Haïti.

Il est intéressant de noter que ses quatre dernières sorties, club et sélection confondus, se sont soldées par quatre implications directes sur des buts. Vini a marqué à trois reprises sur cette série, dont deux buts lors de ses trois dernières apparitions internationales. Un bilan solide qui plaide en faveur d’un but de sa part ce samedi matin.

Pronostic 1 Brésil vs Haïti : un buteur dans le match - Vinicius Junior à une cote de 1,58 sur Betclic

Un écart de niveau abyssal

La supériorité technique du Brésil devrait logiquement faire la différence dans cette rencontre. Les Brésiliens connaissent parfaitement les enjeux comptables au sein de ce groupe C. Pas moins de 76 places séparent ces deux nations au classement FIFA, ce qui rend une victoire de la Seleção hautement probable.

Les protégés d'Ancelotti restent sur une série de quatre matchs sans défaite (trois victoires et un nul lors de leur entrée en lice dans cette Coupe du monde). Face aux sélections de la CONCACAF dans l'histoire de la compétition, leur bilan est impressionnant : huit victoires et un match nul en neuf confrontations. Même si Haïti se montre discipliné sur le plan défensif, le Brésil dispose des armes pour faire sauter le verrou.

Les Grenadiers restent quant à eux sur deux revers consécutifs, n’ayant remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs. Pour ne rien arranger, la Seleção a remporté les trois confrontations directes de l'histoire entre les deux équipes, dont une correction 7-1 lors de leur dernier face-à-face. Avec six buts marqués récemment côté brésilien et quatre côté haïtien, on peut s'attendre à un festival offensif.

Pronostic 2 Brésil vs Haïti : résultat et Total de buts - victoire du Brésil & plus de 3,5 buts à une cote de 1,84 sur Betclic

Haïti veut punir une défense friable

Bien que le Brésil s'appuie sur deux des meilleurs défenseurs centraux de la planète avec Gabriel Magalhães et Marquinhos, l'arrière-garde auriverde prend l'eau ces derniers temps. Ils ont encaissé au moins un but lors de chacune de leurs six dernières sorties internationales, concédant un total de huit buts sur cette période. Heureusement, l'efficacité offensive compense largement, avec 14 réalisations à leur actif sur cette même série.

Haïti a un coup à jouer face à cette défense fébrile, d'autant que les Grenadiers affichent une efficacité offensive intéressante. Ils ont inscrit six buts lors de leurs cinq derniers matchs, même si quatre d'entre eux l'ont été face à une équipe de Nouvelle-Zélande pourtant bien organisée. Si les hommes de Migné jouent sans complexe, ils ont les moyens de percer le bloc brésilien.

Le fait que le Panama ait réussi à planter deux buts aux hommes d'Ancelotti lors d'un récent match amical devrait inciter les Haïtiens à tenter leur chance face au portier adverse. Certes, les outsiders ne devraient pas marquer plus d'une fois dans ce match, mais la value offerte par le marché « Les deux équipes marquent » en fait une option de choix.

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