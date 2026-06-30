Pronostic Belgique vs Sénégal 01/07/2026 : les Diables Rouges attendus au tournant dans un match serré

Si les Lions de la Téranga ont les armes pour bousculer les Belges à Seattle, l'expérience des Diables Rouges devrait faire la différence pour valider la qualification.

Les meilleurs paris pour Belgique vs Sénégal

Victoire de la Belgique à une cote de 2,15 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,82 sur Winamax

Leandro Trossard buteur ou passeur décisif à une cote de 2,40 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Belgique 2-1 Sénégal

Pronostic des buteurs : Belgique – Leandro Trossard, Romelu Lukaku ; Sénégal – Sadio Mané

Bien que peu convaincante depuis le début de cette Coupe du monde 2026, la Belgique a envoyé un signal fort en écrasant la Nouvelle-Zélande 5-1 lors de sa dernière sortie. Ce réveil foudroyant fait suite à deux matchs nuls frustrants face à l'Égypte et à l'Iran. Pour aller loin dans cette phase à élimination directe, les Belges devront élever leur niveau de jeu, et Rudi Garcia compte bien capitaliser sur la dynamique de cette dernière victoire.

De son côté, le Sénégal a arraché sa qualification pour les phases finales dans le Groupe I, malgré une lourde défaite 5-0 face à l'Irak lors de la troisième journée. Les hommes de Pape Thiaw ont toutefois prouvé leur force de frappe offensive en trouvant la faille contre la France et la Norvège, même si ces deux revers consécutifs ont de quoi inquiéter. Désormais installés dans leur compétition sur le plan offensif, les Lions espèrent franchir un cap mental.

Les effectifs probables pour Belgique vs Sénégal

Composition attendue de la Belgique : Courtois, Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere

Composition attendue du Sénégal : Diaw, Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta, Camara, Gueye, Diarra, Mane, Jackson, Sarr

Les Diables Rouges vers la qualification

La Belgique aborde ce choc au Lumen Field dans la peau du favori, mais la tâche s'annonce tout sauf une promenade de santé. Les Lions de la Téranga possèdent des individualités de classe mondiale capables de faire trembler l'arrière-garde européenne à Seattle. Nous misons néanmoins sur une qualification de la Belgique au bout du suspense, au terme d'un combat tactique intense.

Si Zeno Debast postule à un retour après avoir repris l'entraînement collectif, cette rencontre arrive sans doute un peu trop tôt pour lui. Sur le front de l'attaque, voir Romelu Lukaku débuter la rencontre reste une hypothèse lointaine. Côté sénégalais, le forfait du gardien Édouard Mendy (touché au genou) est un coup dur, même si un retour pour les huitièmes de finale reste envisageable en cas de qualification.

Des doutes subsistent quant à la marge de manœuvre des Belges, alors que la "Génération Dorée" vit ses dernières heures. Malgré tout, ce groupe possède encore assez de ressources et de vécu pour faire basculer ce match couperet dans l'État de Washington.

Pronostic 1 Belgique vs Sénégal : victoire de la Belgique à une cote de 2,15 sur Winamax

Le Sénégal a du répondant

Il est rare de voir ces deux nations rester muettes devant le but. La Belgique a trouvé le chemin des filets lors de 15 de ses 17 derniers matchs. De son côté, le Sénégal n'a échoué à marquer qu'à 5 reprises depuis le début de l'année 2025.

En revanche, la solidité défensive n'est le point fort d'aucun des deux camps. Les États-Unis, le Mexique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande ont tous réussi à transpercer la défense belge cette année. Côté sénégalais, le bilan est de 5 clean sheets en 11 sorties. Les deux attaques devraient donc s'en donner à cœur joie et se procurer de nettes occasions.

Pour cette toute première confrontation historique entre les deux sélections ce mercredi, le spectacle devrait être au rendez-vous. Nous voyons un match ouvert où la Belgique s'impose mais concède au moins un but.

Pronostic 2 Belgique vs Sénégal : les deux équipes marquent à une cote de 1,82 sur Winamax

Trossard prêt à briller sous les projecteurs

Avec déjà quatre buteurs différents pour les Diables Rouges dans ce tournoi, dégager une seule arme offensive s'avère complexe. Le réservoir de talents est immense côté belge, mais les Lions de la Téranga n’ont rien à leur envier. Ce match à élimination directe se jouera certainement sur un éclair de génie individuel, et un joueur en particulier adore ce genre de pression.

Leandro Trossard a pris l'habitude de porter Arsenal dans les rendez-vous cruciaux, affichant une ligne statistique impressionnante de 19 buts et passes décisives en club sur la saison 2026/27. L'ailier arrivera en pleine confiance après son doublé face aux All Whites. Du haut de ses 31 ans, il reste sur 4 implications directes sur un but lors de ses 4 dernières sélections, et la défense sénégalaise devra le surveiller comme le lait sur le feu.

Si Romelu Lukaku a les faveurs des bookmakers pour faire trembler les filets, sa présence dans l'onze de départ est très incertaine. En face, Nicolas Jackson et Sadio Mané seront les dynamiteurs en chef du système de Pape Thiaw. Au final, nous misons sur l'impact de Trossard, capable de débloquer la situation par un but ou une passe lumineuse.

Pronostic 3 Belgique vs Sénégal : Leandro Trossard buteur ou passeur décisif à une cote de 2,40 sur Winamax

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