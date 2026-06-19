Pronostic Belgique vs Iran 21/06/2026 : un festival de buts attendu alors que l'Iran vise un match fou

Notre expert en paris sportifs s'attend à une meilleure performance de la Belgique pour son deuxième match, afin de prendre de justesse le dessus sur une solide équipe d'Iran.

Les meilleurs paris pour Belgique vs Iran

Plus/moins de buts - plus de 2,5 buts à une cote de 1,73 sur Betclic

Buteur à tout moment - Romelu Lukaku à une cote de 2,03 sur Betclic

Résultat du match & les deux équipes marquent - Belgique & oui à une cote de 2,72 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Belgique 2-1 Iran

Pronostic des buteurs : Belgique – Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne ; Iran – Mohammad Mohebi

Le groupe G aborde sa deuxième journée totalement ouvert, où chacune des quatre équipes peut encore se qualifier pour les seizièmes de finale. La Belgique participe à sa quatrième phase finale de la Coupe du monde consécutive. Les Diables Rouges espèrent faire mieux que leur troisième place obtenue en 2018. L'Égypte les a pourtant cueillis à froid lors de leur premier match en ouvrant le score après seulement 20 minutes de jeu.

Cependant, les troupes de Rudi Garcia se sont battues pour rester dans la partie. Leurs efforts ont été récompensés à moins d'une demi-heure du coup de sifflet final. L'égalisation belge a permis de garder intactes leurs chances de sortir de ce groupe. Une victoire contre l'Iran au SoFi Stadium en Californie ferait grandement avancer leur cause.

L'Iran a également débuté son tournoi par un nul, partageant les points au terme d'une rencontre spectaculaire face à la Nouvelle-Zélande (2-2) mardi matin. Les Lions de Perse sont revenus au score à deux reprises pour arracher le nul et préserver leurs ambitions de qualification. Néanmoins, faire face à la Belgique s'annonce bien plus délicat pour la formation asiatique.

Historiquement, l'Iran s'est toujours montré résilient en Coupe du monde, mais a systématiquement échoué à s'extraire de la phase de poules. Les hommes d'Amir Ghalenoei puiseront des motifs d'espoir dans le nouveau format élargi de la compétition, qui permet à certains meilleurs troisièmes de se qualifier. Malgré tout, ils devront réitérer le niveau de jeu affiché lors de leur entrée en lice pour espérer bousculer la Belgique.

Les effectifs probables pour Belgique vs Iran

Composition attendue de la Belgique : Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Composition attendue de l’Iran : Beiranvand, Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Mohebi, Ghoddos, Ezatolahi, Yousefi, Moghanlou, Taremi

S'attendre à une avalanche de buts

Après avoir évacué la tension liée aux matchs d'ouverture de la Coupe du monde, cette confrontation en Californie pourrait se révéler particulièrement prolifique. Toutes les équipes du groupe comptent actuellement le même nombre de points. Par conséquent, la différence de buts pourrait s'avérer cruciale à l'issue de cette phase, d'où l'importance de faire trembler les filets dès à présent.

Bien qu'elles ne comptent qu'un point chacune, l'équipe d'Iran devance actuellement la Belgique grâce à un plus grand nombre de buts inscrits. Nous nous attendons à de nombreuses situations chaudes devant les cages ce dimanche matin. L'historique récent de la Belgique suggère que le compteur de buts pourrait s'affoler. Trois des six dernières sorties des Diables Rouges ont ainsi généré plus de quatre buts au total.

De son côté, quatre des cinq derniers matchs internationaux de l'Iran ont vu le total de buts dépasser la barre des 2,5. Pour cette raison, nous penchons pour une rencontre très ouverte. Le pari "Plus de 2,5 buts" s'impose comme une option très solide pour ce match.

Pronostic 1 Belgique vs Iran : plus/moins de buts - plus de 2,5 buts à une cote de 1,73 sur Betclic

Lukaku reste un poison pour toutes les défenses

L'une des principales armes offensives de la Belgique devrait être Romelu Lukaku. Rudi Garcia avait choisi de le laisser sur le banc lors du premier match, lui préférant Charles De Ketelaere à la pointe de l'attaque. Un choix qui n'a pas vraiment payé pour l'attaquant de l'Atalanta.

Entré en jeu à la 66e minute, Lukaku a fait basculer la rencontre à peine soixante secondes plus tard. Sa présence dans la surface de réparation s'est avérée incontournable. Il a semé la panique dans les rangs égyptiens, provoquant un but contre son camp qui a permis de remettre les deux équipes à égalité. Cet impact devrait logiquement convaincre Garcia de titulariser l'attaquant du Napoli face à l'Iran.

Bien que son temps de jeu ait été limité en sélection ces derniers temps, il reste un buteur de classe mondiale. Lukaku avait d'ailleurs trouvé le chemin des filets lors de son apparition de 17 minutes contre la Croatie juste avant le début du tournoi. Il a affiché une précision de passe de 100 % lors du premier match de poule, malgré une grosse occasion manquée. Lukaku devrait être la menace numéro un pour la défense iranienne, d'autant plus s'il est aligné dès le coup d'envoi

Pronostic 2 Belgique vs Iran : buteur à tout moment - Romelu Lukaku à une cote de 2,03 sur Betclic

La supériorité technique de la Belgique pour faire la différence

Il n'existe aucun antécédent historique entre ces deux nations, cette rencontre marquant leur tout premier affrontement en compétition officielle. Les Diables Rouges peuvent aborder ce rendez-vous avec la certitude d'éviter la défaite. Ils restent sur une série d'invincibilité de 14 matchs internationaux, compilant neuf victoires et cinq matchs nuls. L'Iran abordera également ce match en confiance au vu de sa dynamique récente.

La Team Melli est invaincue lors de ses quatre dernières sorties, signant trois victoires au passage. Cela dit, aucune de ces équipes n'était mieux placée qu'elle au classement mondial. Même si les Iraniens jetent toutes leurs forces dans la bataille, l'écart technique global devrait permettre à la Belgique de s'imposer.

Le secteur offensif iranien a montré de belles dispositions, inscrivant 13 buts lors de ses cinq derniers matchs. Ils ont les arguments pour faire mal à la Belgique, mais leurs lacunes défensives pourraient leur coûter cher. Les Belges ont quant à eux inscrit 14 buts au cours de leurs cinq dernières rencontres, leur dernier match sans marquer remontant à octobre de l'année dernière.

Trois des cinq derniers matchs de la Belgique ont vu les deux équipes marquer. Un scénario qui s'est répété lors de chacune des cinq dernières rencontres de l'Iran. Par conséquent, il est fort probable que chaque formation parvienne à forcer le verrou adverse au moins une fois ce dimanche matin.

Pronostic 3 Belgique vs Iran : résultat du match & les deux équipes marquent - Belgique & oui à une cote de 2,72 sur Betclic

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