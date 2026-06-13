Pronostic Belgique vs Égypte 15/06/2026 : les Diables Rouges bousculent d'entrée les Pharaons

Notre spécialiste en paris sportifs mise sur la nouvelle Belgique de Rudi Garcia pour dicter son rythme face aux Pharaons d'Égypte lors de cette première journée du Groupe G au Lumen Field.

Les meilleurs paris pour Belgique vs Égypte

Les deux équipes marquent : oui, coté à 1,87 sur Winamax

La Belgique gagne la seconde mi-temps, coté à 1,92 sur Winamax

Plus de 3,5 buts au total, coté à 2,98 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Belgique 3-1 Égypte

Pronostic des buteurs : Belgique – Jérémy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere ; Égypte – Omar Marmoush

La « génération dorée » de la Belgique n’a jamais vraiment atteint les sommets attendus, malgré une troisième place en 2018. Pourtant, la nouvelle version de l'équipe sous Rudi Garcia suscite de grandes attentes pour un long parcours au Mondial 2026.

Les Diables Rouges abordent la phase finale en excellente forme. Inbattus depuis 13 matchs, ils restent sur quatre victoires consécutives en préparation. Leur dernier revers remonte à plus d'un an (3-1 face à l'Ukraine en barrages de Ligue des Nations). Ce résultat marquait leur sixième match d'affilée sans succès, mais ils n'ont fait que monter en puissance depuis.

Comme la Belgique, l'Égypte s'est qualifiée invaincue, avec cinq victoires et un nul en six matchs, sans encaisser le moindre but. Face à une opposition européenne, le défi sera toutefois bien différent.

Il s'agira de la quatrième Coupe du monde de l'Égypte. Leur meilleur résultat reste une élimination au premier tour en 1934, n'ayant pas franchi les poules en 1990 et 2018. Leur défaite 2-1 contre le Brésil lors du dernier match de préparation prouve néanmoins qu'ils peuvent poser des problèmes.

La Belgique n'a perdu qu'un seul de ses 15 derniers matchs de poule en Coupe du monde. Le talent individuel et la maturité tactique devraient faire la différence en faveur des Européens. Nous misons donc sur une victoire des Diables Rouges pour leur entrée en lice dans le Groupe G.

Les effectifs probables pour Belgique vs Égypte

Composition attendue de la Belgique : Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, Onana, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere

Composition attendue d’Égypte : Shobeir, El Fotouh, Fathi, Ibrahim, Hany, Lasheen, Hassan, Ateya, Trezeguet, Salah, Marmoush

Pas de clean sheet pour l'ouverture à Seattle

La Belgique arrive lancée à pleine vitesse dans ce Mondial, perturbant constamment les blocs adverses par un jeu très direct. Pour sa première expérience sur le banc d'une sélection nationale, Rudi Garcia n'a concédé qu'une seule défaite en 14 matchs depuis sa prise de fonction en janvier 2025.

Si les Diables Rouges ont gardé leur cage inviolée lors de leurs deux derniers tests contre la Tunisie et la Croatie, un match d'ouverture de Coupe du monde amène une pression d'une tout autre intensité. Vu l'obligation de résultat dans ce format court, il est fort peu probable que l'Égypte se contente de verrouiller derrière.

Les Pharaons ont prouvé qu’ils pouvaient tenir tête aux cadors mondiaux lors de leur récente défaite 2-1 face au Brésil. Ils avaient également accroché l'Espagne (0-0) en amical fin mars.

Avec un duo offensif Mohamed Salah - Omar Marmoush pour mener les assauts, l'Égypte a de quoi faire trembler n'importe quel arrière-garde. La Belgique est logiquement favorite pour faire trembler les filets, mais on peut s'accorder sur le fait que l'Égypte trouvera aussi la faille.

Pronostic 1 Belgique vs Égypte : les deux équipes marquent – oui, à une cote de 1,87 sur Winamax

Les Diables Rouges montent en puissance après la pause

Si la Belgique sait se montrer solide dès le coup d’envoi, c’est souvent au retour des vestiaires qu'elle punit ses adversaires. Sur leurs cinq derniers matchs (dont quatre amicaux), les Belges ont inscrit la bagatelle de 14 de leurs 20 buts en seconde période.

Plus frappant encore : lors de trois de ces cinq rencontres, ils ont planté exactement quatre buts sur la seule deuxième mi-temps, à l'image de leur récente démonstration face à la Tunisie (5-0).

En parallèle, l'Égypte a plus de mal à s’exprimer après le repos. Les hommes de Hossam Hassan n’ont inscrit que deux petits buts en seconde mi-temps sur leurs cinq dernières sorties, manquant souvent de jus pour inverser la tendance en fin de match.

Si l’Égypte réalise une entame solide, elle peut espérer contenir la Belgique durant les 45 premières minutes. En revanche, les Diables Rouges risquent de passer la vitesse supérieure après la pause.

Pronostic 2 Belgique vs Égypte : la Belgique gagne la seconde mi-temps, à une cote de 1,92 sur Winamax

Des buts en cascade attendus au Lumen Field

La « génération dorée » belge est peut-être de l’histoire ancienne, mais huit ans après leur épopée de 2018, les Diables Rouges ne manquent pas de cartouches devant. Depuis l'arrivée de Rudi Garcia l'an dernier, le secteur offensif a encore gagné en efficacité.

La Belgique a inscrit cinq buts ou plus lors de cinq de ses 10 dernières sorties, amicales et éliminatoires confondues. Les deux derniers cartons sont très récents : un succès 5-2 contre les États-Unis, suivi d'une démonstration 5-0 face à la Tunisie pour clore la préparation.

L'Égypte s'appuie sur un bloc défensif bien organisé, mais la décision se fera très certainement sur des duels individuels. Avec Jérémy Doku et Leandro Trossard pour épauler Kevin De Bruyne, la Belgique aura les opportunités pour piquer d'entrée.

C’est le tout premier affrontement officiel entre les deux nations, qui s’étaient jusqu’ici croisées lors de quatre matchs amicaux (l'Égypte ayant remporté le dernier duel 2-1). Avec un tel enjeu pour ce premier match de poule, le public du Lumen Field devrait assister à un spectacle prolifique, de quoi dépasser la barre des 3,5 buts à Seattle.

Pronostic 3 Belgique vs Égypte : plus de 3,5 buts au total, à une cote de 2,98 sur Winamax

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