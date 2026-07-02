Pronostic Argentine vs Cap-Vert 04/07/2026 : Messi prêt à briser le rêve des Requins Bleus

Après avoir stupéfié la planète football en décrochant la 2e place de leur groupe, le Cap-Vert hérite d'un immense défi en 16e de finale : se frotter à Lionel Messi et sa bande.

Les meilleurs paris pour Argentine vs Cap-Vert

Argentine -2 (handicap 3 choix) à une cote de 2,50 chez Betclic

Lionel Messi inscrit un doublé ou plus à une cote de 2,92 chez Betclic

Mi-temps : l'Argentine marque 2 buts ou plus à une cote de 1,85 chez Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Argentine 3-0 Cap-Vert

Pronostic des buteurs : Argentine – Messi x2, Martínez

Rares sont ceux qui auraient pu prédire la qualification du Cap-Vert pour la phase à élimination directe de cette Coupe du monde 2026. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tirage ne leur a pas fait de cadeau pour ces 16es de finale, puisqu'ils héritent de l'Argentine de Lionel Messi.

Les Argentins ont littéralement survolé la phase de poules. Trois matches, trois victoires, huit buts inscrits pour un seul encaissé. Fidèle à lui-même, Messi a éclaboussé les débats de sa classe en s'offrant un triplé face à l'Algérie, avant de frapper à nouveau lors des succès contre la Jordanie et l'Autriche.

L'Albiceleste a pris l'habitude d'étouffer ses adversaires d'entrée de jeu. Face à la Jordanie, les hommes de Scaloni menaient déjà de deux buts après seulement trente minutes de jeu. Ils ont également trouvé la faille dès la première période lors de leurs confrontations face à l'Autriche et à l'Algérie.

Côté cap-verdien, la performance est remarquable : les Requins Bleus abordent ce tableau final en restant invaincus dans la compétition. Tout a commencé par un incroyable match nul et vierge face à l'Espagne, l'un des grands favoris du tournoi, avant d'enchaîner sur des scores de parité très disputés contre l'Uruguay et l'Arabie saoudite.

Face aux Espagnols, un adversaire au profil similaire à celui de l'Argentine, le Cap-Vert a couru après le ballon pendant 90 minutes, affichant un faible 24% de possession. Les insulaires doivent une fière chandelle à leur vétéran dans les cages, Vozinha. Du haut de ses 40 ans, le portier a sorti huit parades exceptionnelles pour écœurer la Roja.

Les effectifs probables pour Argentine vs Cap-Vert

Composition attendue de Argentine : E. Martínez, Molina, Otamendi, Tagliafico, Romero, De Paul, Mac Allister, Fernández, Messi, Álvarez, L. Martínez

Composition attendue de Cap-Vert : Vozinha, Moreira, Stopira, Lopes, Costa, Monteiro, Rodrigues, Cabral, Duarte, Mendes, Livramento

L'Argentine s'impose par au moins trois buts d'écart

L'attaque argentine marche sur l'eau depuis le début du tournoi. La démonstration a débuté par le coup du chapeau de Messi, guidant les siens vers un net succès 3-0 contre l'Algérie (29e nation au classement FIFA).

Quand on compare ce statut à la 64e place mondiale occupée par le Cap-Vert, on comprend aisément pourquoi nous penchons pour une victoire argentine par au moins trois buts d'écart. Les Cap-Verdiens n'ont généré que 0,21 xG (Expected Goals) face à l'Espagne ; il paraît donc très difficile de les voir bousculer l'arrière-garde argentine.

Les bookmakers n'estiment qu'à 40% les chances de voir l'Argentine l'emporter par trois buts d'écart ou plus. Pourtant, si le verrou des Requins Bleus saute rapidement, la rencontre pourrait vite tourner à la démonstration.

Pronostic 1 Argentine vs Cap-Vert : Argentine -2 (handicap 3 choix) à une cote de 2,50 chez Betclic

Une grosse value sur un festival de Messi face aux Cap-Verdiens

Messi a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son génie et qu'il restait au sommet de son art. Avec 6 buts en 3 matches de poules, le septuple Ballon d'Or tourne à une moyenne impressionnante de 2 buts par match dans ce Mondial. Son passage à l'Inter Miami semble l'avoir parfaitement acclimaté aux conditions de jeu nord-américaines.

Malgré une opposition théoriquement bien plus faible ce samedi, le marché des paris n'évalue qu'à 29,41% la probabilité de voir la Pulga s'offrir un doublé.

Pourtant, l'Argentin affiche un impressionnant taux de réussite de 100% sur ce pari depuis le début de la compétition. C'est sans aucun doute le pari "value" le plus évident de notre sélection. Avec son centre de gravité toujours aussi bas, Messi reste un cauchemar absolu pour les blocs bas et les défenses regroupées.

Pronostic 2 Argentine vs Cap-Vert : Lionel Messi inscrit un doublé ou plus à une cote de 2,92 chez Betclic

Deux buts ou plus en première mi-temps pour l'Albiceleste

Lors de son dernier match de poule face à la Jordanie, l'Argentine avait déjà fait trembler les filets à deux reprises dans la première demi-heure. Les Jordaniens affichent un niveau similaire à celui du Cap-Vert, et leur plan de jeu ultra-défensif a totalement volé en éclats.

Si l'Argentine parvient à ouvrir le score dans les 10 ou 15 premières minutes, la stratégie des Cap-Verdiens sera immédiatement réduite à néant, ouvrant la porte à un second but rapide avant la pause.La cote proposée pour au moins deux buts inscrits par l'Argentine en première période équivaut à une probabilité estimée de seulement 36,36%. Le trio d'attaque composé de Lautaro Martínez, Julián Álvarez et Lionel Messi s'annonce bien trop lourd à gérer pour l'arrière-garde des Requins Bleus.

Pronostic 3 Argentine vs Cap-Vert : Mi-temps : L'Argentine marque 2 buts ou plus à une cote de 1,85 chez Betclic

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