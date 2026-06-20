Pronostic Argentine vs Autriche 22/06/2026 : l'Autriche prête à créer la surprise !

Notre expert en paris sportifs s'attend à un coup d'éclat de l'Autriche. Capable de bousculer une impressionnante équipe d'Argentine, la sélection de Ralf Rangnick pourrait bien créer la surprise lors de cette deuxième journée du Groupe J.

Les meilleurs paris pour Argentine vs Autriche

Plus de 2,5 buts dans le match à une cote de 1,78 sur Winamax

Lionel Messi buteur à tout moment à une cote de 1,96 sur Winamax

Autriche ou match nul à une cote de 2,10 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Argentine 2-2 Autriche

Pronostic des buteurs : Argentine – Lionel Messi, Julián Álvarez ; Autriche – Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer

L'Argentine a déroulé lors de son entrée en lice en s'imposant largement 3-0 face à l'Algérie à Kansas City, portée par un triplé mémorable de Lionel Messi pour sa 200e sélection. À 38 ans, le génie argentin a égalé le record historique de Miroslav Klose avec 16 buts inscrits en phase finale de Coupe du monde.

Les champions du monde en titre affichent une forme étincelante, forts de 14 victoires lors de leurs 16 derniers matchs. Un second succès consécutif leur assurerait quasiment une place en huitièmes de finale.

En face, l'Autriche, l'autre équipe victorieuse de la première journée de ce groupe J, s'annonce comme un morceau coriace. L'équipe expérimentée dirigée par Ralf Rangnick a parfaitement réussi son grand retour au Mondial après 28 ans d'absence, en dominant la Jordanie 3-1. Das Team reste sur une dynamique de quatre victoires consécutives, ayant récemment dicté sa loi face à la Corée du Sud et au Ghana.

Ce choc au Texas sera leur première confrontation officielle en compétition. Leur dernier face-à-face remonte à 36 ans, lors d'un match amical conclu sur un score de 1-1, un mois tout juste avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 1990 en Italie. Cette année-là, l'Argentine de Diego Maradona s'était inclinée en finale (1-0) contre l'Allemagne de l'Ouest.

Sur le papier, l'Autriche part clairement dans la peau de l'outsider. Pourtant, le système de pressing haut imposé par Rangnick est taillé pour faire déjouer les favoris. Si les Autrichiens parviennent à neutraliser Messi et à piquer en contre-attaque, nous pourrions assister à une nouvelle sensation dans ce Mondial. Le partage des points est une option des plus crédibles.

Les effectifs probables pour Argentine vs Autriche

Composition attendue de l’Argentine : Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Medina, De Paul, Mac Allister, Fernández, González, Messi, Álvarez

Composition attendue de l’Autriche : Schlager, Posch, Lienhart, Danso, Alaba, Chukwuemeka, Seiwald, Schmid, Laimer, Sabitzer, Arnautovic

Festival offensif en vue à Arlington

L'Argentine marche sur l'eau : elle reste sur une série de huit victoires consécutives, en ayant gardé sa cage inviolée à sept reprises (clean sheet). Les hommes de Scaloni ont trouvé le chemin des filets au moins trois fois lors de trois de leurs quatre dernières sorties, et quatre de leurs cinq derniers matchs ont dépassé la barre des 2,5 buts.

Lionel Scaloni dispose de l'une des armadas offensives les plus redoutables de la planète. Aux côtés de l'incontournable Messi, des talents comme Lautaro Martinez, Nico Paz et Julian Alvarez font trembler les défenses. Il serait très surprenant de voir l'Albiceleste rester muette dans cette rencontre.

L'Autriche se montre tout aussi clinique dans le dernier tiers du terrain. Lors de deux de leurs quatre derniers matchs, les Autrichiens ont inscrit au moins trois buts — les deux seules rencontres de cette série à avoir validé le plus de 2,5 buts.

Aucune des deux sélections n'a pour habitude de fermer le jeu. Si l'Argentine devrait logiquement avoir le contrôle de la possession, l'Autriche ciblera les transitions rapides et les coups de pied arrêtés pour punir l'Albiceleste. Parier sur plus de 2,5 buts dans le match offre ici une vraie valeur.

Pronostic 1 Argentine vs Autriche : plus de 2,5 buts dans le match à une cote de 1,78 sur Winamax

Le roi Leo lorgne sur le trône

Messi a célébré sa 200e cape internationale de la plus belle des manières avec un coup du chapeau face à l'Algérie. Un exploit qui intervient tout juste 20 ans après ses grands débuts en Coupe du monde, en 2006 contre la Serbie-et-Monténégro.

La première réalisation de La Pulga est venue nettoyer la lucarne droite d'une frappe surpuissante. Le numéro 10 argentin a ensuite frôlé l'expulsion après une faute cynique sur le mollet droit d'Aïssa Mandi. Grand bien lui a pris d'avoir été épargné par l'arbitre, puisqu'il s'est offert deux autres buts dans la foulée pour s'offrir le tout premier triplé de sa carrière en Coupe du monde.

Le voilà désormais à égalité avec la légende Miroslav Klose et ses 16 buts en phase finale. Un petit but de plus et le record lui appartiendra — du moins pour le moment, puisque Kylian Mbappé ne pointe qu'à deux longueurs derrière. Aligné dans un sixième record, Messi guide l'Argentine vers la défense de son titre.

L'Albiceleste court après un doublé historique que seul le Brésil a réalisé par le passé (en 1958 et 1962). À 38 ans, Messi évolue toujours à un niveau stratosphérique. L'Autriche devra sortir le match parfait pour espérer le contenir.

Pronostic 2 Argentine vs Autriche : Lionel Messi buteur à tout moment à une cote de 1,96 sur Winamax

Le cœur et la grinta autrichienne pour faire douter les champions ?

L'Autriche est totalement métamorphosée depuis sa relégation en Ligue B de la Ligue des Nations en mars 2025. Depuis, leur unique accroc en 12 rencontres a été une courte défaite 1-0 contre la Roumanie lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Ils ont remporté les 10 autres matchs.

Les hommes de Rangnick ont réalisé deux clean sheets lors de leurs quatre dernières sorties. Ils ont géré avec autorité leur premier match face à la Jordanie (3-1). Bien que les Jordaniens se soient montrés menaçants par séquences, le volume de jeu supérieur et la combativité de l'Autriche ont fini par faire la différence.

De son côté, l'Argentine s'impose comme l'une des sélections les plus régulières du football mondial depuis deux ans. Tout comme l'Autriche, elle n'a concédé qu'un seul revers depuis le début de l'année 2025.

Si l'Autriche parvient à couper les lignes de passe vers Messi et à exploiter au maximum les phases de transition, l'exploit est clairement envisageable. On peut s'attendre à voir les Autrichiens se battre sur chaque ballon jusqu'au coup de siflet final. Miser sur la double chance en faveur de l'Autriche représente, selon nous, le choix le plus rémunérateur de nos trois pronostics.

Pronostic 3 Argentine vs Autriche : Autriche ou match nul à une cote de 2,10 sur Winamax

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