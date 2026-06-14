Pronostic Argentine vs Algérie 17/06/2026 : l'entrée en lice réussie des champions en titre

L’Argentine se lance un immense défi : devenir la première nation à conserver sa couronne mondiale depuis le doublé du Brésil en 1962. L'Algérie parviendra-t-elle à bousculer l'Albiceleste dès son entrée en lice à Kansas City ?

Les meilleurs paris pour Argentine vs Algérie

Victoire de l’Argentine sans encaisser de but à une cote de 1 ,90 chez Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,72 chez Winamax

Buteur : Lautaro Martínez à une cote de 2,30 chez Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Argentine 2-0 Algérie

Pronostic des buteurs : Argentine – Martínez, Álvarez

Les vainqueurs du Mondial 2022 entament leur phase de poules dans le Groupe J sur la pelouse de l'Arrowhead Stadium de Kansas City, où ils croiseront le fer avec l'Algérie.

Dans l’histoire, seuls l’Italie (1938) et le Brésil (1962) ont réussi à conserver leur titre de champion du monde. C’est dire l’ampleur de la tâche qui attend les Argentins cet été en Amérique du Nord. Néanmoins, l'Albiceleste aborde la compétition en pleine confiance, restant sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives, avec 15 buts inscrits pour un seul petit but encaissé.

Leurs derniers matchs de préparation se sont soldés par des victoires tranquilles face au Honduras et à l'Islande. La légende vivante Lionel Messi s’apprête à disputer son 27e match en phase finale de la Coupe du monde face aux Verts. Son temps de jeu a d'ailleurs été géré avec précaution ces derniers temps suite à une alerte mineure aux ischio-jambiers.

De leur côté, les Fennecs de l'Algérie ne seront pas des clients faciles. La sélection algérienne n'a concédé que trois défaites lors de ses 28 dernières sorties, toutes compétitions confondues. Après avoir survolé leur groupe de qualification avec une moyenne de 2,4 buts par match, ils se sont payé le luxe de battre les Pays-Bas en amical.

Cependant, les Algériens savent pertinemment que leurs prochains matchs contre la Jordanie et l'Australie seront bien plus abordables. Il y a donc fort à parier qu’ils ne prendront pas de risques démesurés lors de ce match d'ouverture.

Les effectifs probables pour Argentine vs Algérie

Composition attendue de l’Argentine : E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Lautaro, Álvarez

Composition attendue de l’Algérie : Zidane, Abada, Mandi, Belaid, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Mahrez, Gouiri, Amoura

Les tenants du titre devraient cadenasser les Fennecs

Avec « Dibu » Martinez dans les cages et la paire Cristian Romero - Lisandro Martinez pour verrouiller l'axe central, l’Argentine affiche une solidité défensive à toute épreuve. Avec un seul but encaissé sur ses cinq dernières rencontres, on voit mal comment l'Algérie pourrait trouver la faille.

Sur le papier, les statistiques offensives de l'Algérie impressionnent. Pourtant, les 67 buts inscrits en 28 matchs sous l'ère Petkovic l'ont été principalement face à des oppositions africaines. Dès que le niveau s'est élevé, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les Verts se sont inclinés 2-0 face au Nigeria.

Le maître à jouer de l'équipe, Riyad Mahrez, a désormais 35 ans et sort régulièrement autour de la 60e minute. De plus, le danger en transition rapide semble moins tranchant qu'auparavant. On fonce donc sur une victoire argentine avec un +clean sheet+ (sans encaisser de but), proposée à une cote très value.

Pronostic 1 Argentine vs Algérie : victoire de l’Argentine sans encaisser de but à une cote de 1.90 chez Winamax

Un match fermé en perspective

Les modèles statistiques estiment à environ 70 % la probabilité de voir moins de trois buts marqués dans cette rencontre. La dynamique récente de l'Argentine confirme cette tendance : si l'on exclut leur carton face à la Zambie, leurs quatre autres derniers matchs n'ont généré que six buts au total.

Le profil de l'Algérie suit une logique similaire. Malgré leur efficacité offensive en éliminatoires face à des nations africaines moins bien classées, les Fennecs n'ont trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise lors de leurs récents matchs amicaux contre l'Uruguay et la RD Congo.

À Kansas City, Vladimir Petkovic devrait mettre en place un bloc bas et compact, acceptant de subir et d'abandonner le ballon pour fermer les espaces dans le dos de sa défense. Le scénario le plus probable reste une défaite étriquée, permettant de préserver les forces physiques pour la suite de la phase de groupes.

Pronostic 2 Argentine vs Algérie : moins de 2,5 buts à une cote de 1,72 chez Winamax

Une belle opportunité sur Lautaro Martínez buteur

Si Messi capte logiquement toute l'attention des médias, Lautaro Martinez représente une menace redoutable devant le but pour l'Argentine. L'attaquant sort d'une saison pleine avec 17 buts en 30 apparitions lors du sacre de l'Inter en Serie A. Sous le maillot de l'Albiceleste, son bilan est tout aussi impressionnant avec 37 réalisations en 76 sélections, soit une moyenne de près d'un but tous les deux matchs.

Ses appels incessants dans les intervalles feront de lui le danger numéro un pour une arrière-garde algérienne qui peut parfois souffrir face au défi physique.

La cote proposée pour un but de Lautaro Martinez équivaut à une probabilité estimée à seulement 45,45 %. C'est bien en dessous de son ratio d'efficacité réel avec l'Albiceleste (48,68 %). Une aubaine à saisir.

Pronostic 3 Argentine vs Algérie : Lautaro Martínez buteur à tout moment à une cote de 2.30 chez Winamax

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