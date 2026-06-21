Pronostic Angleterre vs Ghana 23/06/2026 : les largesses défensives anglaises donnent de l'espoir aux Black Stars

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir l'Angleterre enchaîner après sa belle prestation contre la Croatie pour empocher les trois points et, par la même occasion, valider son billet pour les phases finales.

Les meilleurs paris pour Angleterre vs Ghana

Résultat & Total de buts : victoire de l'Angleterre et plus de 2,5 buts à une cote de 1,71 sur Betclic

Les deux équipes marquent : à une cote de 2,27 sur Betclic

Buteur au cours du match : Marcus Rashford à une cote de 2,62 sur Betclic

Nouveau sur le bookmaker ? Ouvrez votre compte avec notre code promo Betclic pour obtenir jusqu’à 100€ de bonus de bienvenue en feebets.

En savoir plus sur l’inscription Betclic.

Qui remportera la compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angleterre 3-1 Ghana

Pronostic des buteurs : Angleterre – Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford ; Ghana – Antoine Semenyo

Soixante ans après le seul et unique sacre mondial de leur histoire, les Three Lions sont plus que jamais en quête d'une deuxième étoile. Les hommes de Thomas Tuchel ont lancé leur campagne 2026 de la plus belle des manières en s'imposant avec autorité (4-2) face à la Croatie. Sur le papier, l'affiche avait tout du piège face aux vice-champions du monde 2018, mais les Anglais ont livré une seconde période de haut vol.

Le discours de Thomas Tuchel à la pause a visiblement fait mouche, le technicien allemand ayant poussé ses joueurs à faire preuve de plus d'audace balle au pied. Message reçu cinq sur cinq : les Anglais s'offraient leur premier succès dans ce Mondial. Une nouvelle victoire ce mardi soir au Gillette Stadium (Massachusetts) leur assurerait quasiment une place au tour suivant.

Le Ghana aborde cette rencontre avec la même ambition. Un succès face à l'ogre anglais suffirait en effet à valider la qualification automatique des Black Stars pour les huitièmes de finale. S'ils se sont montrés moins souverains lors de leur entrée en lice face au Panama, les Ghanéens ont assuré l'essentiel en empochant les trois points, bien que les Panaméens aient gâché plusieurs opportunités franches de les punir.

Carlos Queiroz peut se réjouir : son plan a fonctionné pour ce premier match. S'ils parviennent à accrocher un nul face à l'un des grands favoris de la compétition, les Africains réaliseront une excellente opération. Dans le meilleur des scénarios, les Ghanéens espèrent même faire chuter le onze anglais pour s'emparer de la tête du Groupe L avant l'ultime journée.

Les effectifs probables pour Angleterre vs Ghana

Composition attendue de l’Angleterre : Pickford, James, Konsa, Stones, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Composition attendue du Ghana : Ati Zigi, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Owusu, Sulemana, Semenyo, Nuamah, Ayew

L'Angleterre arrive lancée pour ce choc du Groupe L

L'Angleterre dispose incontestablement de l'un des effectifs les plus denses et qualitatifs de cette Coupe du monde 2026. Preuve en est, des joueurs du calibre de Bukayo Saka, Marcus Rashford ou Morgan Rogers ont débuté sur le banc lors du premier match. Les Three Lions ont fait étalage de toute leur force de frappe lors de leur entrée en lice, affichant une montée en puissance impressionnante au retour des vestiaires.

Grâce à ce succès, l'Angleterre surfe désormais sur une série de trois victoires consécutives. Une bien mauvaise nouvelle pour le Ghana. Dans ce genre de tournoi, la dynamique est reine, et elle est clairement du côté anglais. À l'inverse, les Black Stars ont renoué avec la victoire lors de la première journée après une terrible série de six matchs sans succès, dont cinq défaites d'affilée.

L'écart abyssal de 69 places qui sépare les deux nations au classement FIFA donne une idée assez claire de la physionomie attendue pour cette rencontre. De plus, le tableau d'affichage devrait s'affoler : les deux dernières sorties de l'Angleterre ont accouché de plus de 2,5 buts. Avec les dynamiteurs dont disposent les Three Lions dans le dernier tiers du terrain, le festival offensif devrait se poursuivre.

Pronostic 1 Angleterre vs Ghana : résultat et total de buts - victoire de l'Angleterre & plus de 2,5 buts à une cote de 1,71 sur Betclic

Le Ghana a des arguments à faire valoir

Si le potentiel offensif de l'Angleterre n'est plus à prouver, qu'en est-il de ses garanties défensives ? Pour le premier match, Thomas Tuchel a pris le pari surprenant d'aligner une charnière centrale Ezri Konsa - John Stones. Un choix d'autant plus curieux que les deux hommes ont cruellement manqué de temps de jeu avec leurs clubs respectifs cette saison.

Ces lacunes se sont payées cash : la Croatie a trouvé la faille à deux reprises. Jordan Pickford a dû s'employer avec trois arrêts décisifs, et l'arrière-garde anglaise a perdu le duel de l'impact physique (38 duels gagnés contre 41 pour les Croates). Reste à voir si Tuchel s'obstinera avec ce duo ou s'il décidera d'intégrer Marc Guéhi au cœur de sa défense.

Une chose est sûre : le staff ghanéen a minutieusement analysé ces images et sait que la défense anglaise est loin d'être un coffre-fort. Jordan Ayew et Antoine Semenyo connaissent d'ailleurs ces défenseurs sur le bout des doigts pour les affronter chaque week-end en Premier League. N'ayant mué qu'à une seule reprise lors de leurs cinq derniers matchs, les Africains ont toutes les raisons de croire en leurs chances de faire trembler les filets.

Pronostic 2 Angleterre vs Ghana : les deux équipes marquent - oui à une cote de 2,27 sur Betclic

Un joli coup à tenter sur le marché des buteurs

Les forces offensives ne manquent pas des deux côtés pour ce choc. Le capitaine anglais Harry Kane est évidemment attendu au tournant : un petit but lui permettrait de devenir le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection en Coupe du monde. Cependant, miser sur le sérial buteur du Bayern Munich n'offre que très peu de valeur par rapport au risque.

Positionné juste derrière l'attaquant de pointe, Jude Bellingham aura inévitablement des situations chaudes à négocier. De notre côté, nous préférons miser sur un nouveau but de Marcus Rashford. Entré en jeu lors de la première journée, l'attaquant avait trouvé le chemin des filets presque instantanément. L'ailier, qui a passé une saison en prêt particulièrement réussie à Barcelone, sort d'un exercice plein en La Liga.

Auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 32 apparitions en championnat, s'il parvient à transposer cette forme étincelante sous le maillot national, il sera l'un des hommes forts de ce Mondial. La cote de Rashford est extrêmement attractive, c'est pourquoi nous vous conseillons de parier sur une nouvelle réalisation de sa part, dans la lignée de son entrée face à la Croatie.

Pronostic 3 Angleterre vs Ghana : buteur au cours du match - Marcus Rashford à une cote de 2,62 sur Betclic

+