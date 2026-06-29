Pronostic Allemagne vs Paraguay 29/06/2026 : la Mannschaft face au piège paraguayen

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir le Paraguay de Gustavo Alfaro briser les rêves de l'Allemagne, qui vise à décrocher une cinquième étoile historique.

Les meilleurs paris pour Allemagne vs Paraguay

Joshua Kimmich buteur ou passeur décisif à une cote de 2,60 sur Winamax

Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent – oui à une cote de 2,50 sur Winamax

Le Paraguay gagne ou fait match nul (temps réglementaire) à une cote de 2,95 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Allemagne 1-2 Paraguay

Pronostic des buteurs : Allemagne – Kai Havertz ; Paraguay – Julio Enciso, Matias Galarza

L'Allemagne avait impressionné d'entrée en écrasant Curaçao, le néophyte de la compétition, sur un score sans appel de 7-1 – la plus large victoire du tournoi jusqu'à présent.

La Mannschaft a ensuite enchaîné par un succès précieux et disputé (2-1) face à la Côte d'Ivoire, grâce à un doublé de Deniz Undav. Cependant, le premier véritable test est intervenu lors de la dernière journée de la phase de poules face à l'Équateur. El Tricolor a créé la sensation en dominant l'Allemagne 2-1, lui infligeant ainsi son premier revers de la compétition.

Malgré cette défaite, l'Allemagne a conservé la première place du Groupe E, s'offrant un duel électrique face à une équipe du Paraguay réputée pour sa grinta. Les hommes de Gustavo Alfaro avaient pourtant mal démarré leur tournoi, subissant une lourde défaite 4-1 face aux États-Unis, co-organisateurs de l'épreuve. Ils ont parfaitement réagi par la suite en s'imposant 1-0 contre la Turquie, un exploit réalisé en infériorité numérique.

Un match nul et vierge face à l'Australie lors de l'ultime journée a suffi à valider leur billet pour les huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes. Les Guaraníes abordent ce tableau final gonflés à bloc après un parcours éprouvant en phase de groupes.

Si le moral des Allemands était au beau fixe après leur courte victoire contre la Côte d'Ivoire, la défaite surprise face à l'Équateur a semé le doute. De son côté, le Paraguay s'avance désormais comme l'un des principaux outsiders du tournoi.

Il faut s'attendre à une rencontre loin d'être simple pour les Allemands, à l'image de leur dernière confrontation en Coupe du monde en 2006. À l'époque, en 8es de finale, le Paraguay s'était incliné sur le fil (1-0) après un but d'Oliver Neuville à la 88e minute.

Les Sud-Américains chercheront à punir l'Allemagne sur les phases de transition. Le Paraguay espère poursuivre sa route et égaler sa meilleure performance historique dans la compétition, à savoir un quart de finale en 2010. Le vainqueur de ce choc affrontera la France ou la Suède en quarts de finale.

Les effectifs probables pour Allemagne vs Paraguay

Composition attendue de l’Allemagne : Neuer, Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sané, Musiala, Wirtz, Havertz

Composition attendue du Paraguay : Gill, Cáceres, Canale, Gómez, Maidana, Alonso, Cubas, Galarza, Bobadilla, Almiron, Enciso

Kimmich, l'heure de briller

Le pilier du Bayern Munich, Joshua Kimmich, reste l'un des hommes de confiance de Julian Nagelsmann. Sa capacité à faire le lien entre la défense et l'attaque est essentielle au tempo de la Mannschaft.

Le joueur de 31 ans a délivré deux passes décisives lors de la démonstration allemande face à Curaçao (7-1), avant de signer une nouvelle prestation de patron contre la Côte d'Ivoire. Le milieu de terrain équatorien a toutefois réussi à le neutraliser lors du revers 2-1.

Le capitaine de la sélection allemande a bouclé l'exercice 2025/26 en club avec 2 buts et 13 passes décisives en 49 apparitions. Nagelsmann l'a repositionné au poste de latéral droit pour ce tournoi, et il répond présent.

Pour sa troisième Coupe du monde, Kimmich jouera un rôle crucial dans ce premier match à élimination directe de l'Allemagne depuis son sacre de 2014. Parier sur une implication de sa part (but ou passe décisive) offre une valeur évidente.

Pronostic 1 Allemagne vs Paraguay : Joshua Kimmich buteur ou passeur décisif à une cote de 2,60 sur Winamax

Un match à haute tension à Boston

L'Allemagne a soufflé le chaud et le froid depuis le début de la compétition. La défaite 2-1 face à l'Équateur a mis en lumière des largesses défensives évidentes. Les Allemands ont désormais concédé au moins un but lors de six de leurs sept derniers matchs, et lors de chacune de leurs quatre dernières sorties.

Depuis leur campagne ratée en Ligue des Nations l'an dernier, ils ont pourtant remporté 11 de leurs 12 dernières rencontres. Dix d'entre elles ont dépassé la barre des 2,5 buts. De plus, cinq des six derniers matchs de l'Allemagne en Coupe du monde ont généré plus de 2,5 buts. Si le secteur offensif est prolifique, on ne peut pas en dire autant de l'arrière-garde.

Le Paraguay ne peut pas se targuer d'un tel bilan récent, avec une victoire, un nul et une défaite en poules. Seul leur revers 4-1 contre les États-Unis a vu les deux équipes trouver le chemin des filets.

Depuis, les Guaraníes ont enchaîné deux clean sheets. Ils possèdent les armes nécessaires pour piquer l'Allemagne en contre-attaque. On peut s'attendre à les voir faire trembler les filets dans une rencontre qui s'annonce très ouverte.

Pronostic 2 Allemagne vs Paraguay : plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent – Oui à une cote de 2,50 sur Winamax

Les Guaraníes pour frustrer la Mannschaft

Le Paraguay a reçu une véritable claque lors de son entrée en lice, encaissant quatre buts face aux États-Unis. Cette déroute a, semble-t-il, servi d'électrochoc aux hommes d'Alfaro. Ils ont parfaitement réagi en éliminant la Turquie (1-0), en jouant pourtant toute la seconde période à dix contre onze.

Un simple point leur suffisait ensuite contre l'Australie, qui visait le même objectif pour se qualifier. Une forme d'accord tacite s'est installée entre les deux formations, aucune n'obtenant la moindre grosse occasion lors de ce nul 0-0.

Tout reste possible pour leur première apparition en phase à élimination directe depuis 2010. L'Allemagne est une équipe bien huilée, mais le Paraguay va calquer son plan de jeu sur celui de l'Équateur pour s'en inspirer. Leur objectif principal sera de tenir le score de parité pendant 90 minutes.

En cas de prolongations, tout devient possible. L'Allemagne conserverait l'avantage de l'expérience en cas de séance de tirs au but. Cependant, dans le temps réglementaire, on peut s'attendre à voir le Paraguay frustrer les Allemands en bloquant bas et en exploitant la vitesse de ses attaquants en contre.

Pronostic 3 Allemagne vs Paraguay : le Paraguay gagne ou fait match nul (temps réglementaire) à une cote de 2,95 sur Winamax

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