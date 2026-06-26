Pronostic Afrique du Sud vs Canada 28/06/2026 : les Bafana Bafana visent les huitièmes de finale

Notre spécialiste en paris sportifs s'attend à voir l'Afrique du Sud surfer sur sa qualification historique pour accrocher le Canada, décrocher le nul et pousser la rencontre jusqu'aux tirs au but.

Les meilleurs paris pour Afrique du Sud vs Canada

Total de buts (plus/moins) : moins de 2,5 buts à une cote de 1,61 sur Betclic

Double chance : Afrique du Sud ou nul à une cote de 2,00 sur Betclic

Séance de tirs au but : oui à une cote de 6,20 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Afrique du Sud 1-1 Canada

Pronostic des buteurs : Afrique du Sud – Oswin Appollis ; Canada – Jonathan David

La Coupe du monde 2026 a déjà livré son lot d'histoire, l'Afrique du Sud ayant validé son billet pour la phase à élimination directe pour la toute première fois de son existence. À leur quatrième tentative, les Sud-Africains ont prouvé à la planète du football qu'ils avaient totalement leur place dans ce tournoi planétaire en déjouant tous les pronostics lors du dernier match de poule. Les bookmakers ne donnaient pourtant pas cher de la peau des Bafana Bafana avant leur duel face à la Corée du Sud à Monterrey.

Clairement outsiders pour cette rencontre, ils ont pourtant fait preuve d'un réalisme clinique pour s'imposer 1-0 et arracher la deuxième place du groupe. Hugo Broos attend désormais de ses hommes qu'ils s'appuient sur ce boost de confiance pour aborder ce 16e de finale face au co-organisateur canadien. Le match se disputant en Californie, une grande partie du public américain présent au SoFi Stadium pourrait bien prendre fait et cause pour la sélection sud-africaine.

De leur côté, les Canadiens ont concédé une défaite 2-1 face à la Suisse lors de l'ultime journée, ce qui a relégué les co-hôtes à la deuxième place de leur groupe. Un faux pas lourd de conséquences, puisqu'ils ont ainsi manqué l'opportunité de disputer ce 16e de finale à la maison, au BC Place de Vancouver. Les hommes de Jesse Marsch affichent un bilan hétérogène dans ce tournoi, avec trois résultats différents en trois matchs.

Bien qu'affichés favoris par les parieurs pour ce choc de dimanche soir, les Canadiens devront se méfier comme de la peste d'une équipe sud-africaine gonflée à bloc. Pendant ce temps, les supporters de la nation arc-en-ciel espèrent que Broos saura remobiliser ses troupes pour retrouver le niveau affiché lors des qualifications. Si tel est le cas, ce tout premier 16e de finale du tournoi s'annonce mémorable.

Les effectifs probables pour Afrique du Sud vs Canada

Composition attendue de l’Afrique du Sud : Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mafokeng, Appollis, Makgopa

Composition attendue du Canada : Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed, David, Larin

Un match fermé et peu prolifique en buts

Avec un ticket pour les huitièmes de finale de la compétition au bout de la nuit, il ne faut pas s'attendre à un football total et ultra-offensif de part et d'autre. L'Afrique du Sud a prouvé qu'elle savait fermer la boutique pour arracher un résultat quand le scénario l'exigeait. Il est bon de noter que les Bafana n'ont inscrit que trois petits buts lors de leurs cinq dernières sorties, ce qui tend à prouver qu'ils ne chercheront pas à prendre le Canada à la gorge.

Le pays co-organisateur a certes eu le bonheur d'en passer six au Qatar pendant la phase de groupes. En revanche, leurs deux autres rencontres se sont soldées par un seul but inscrit à chaque fois. Le bloc sud-africain s'annonçant beaucoup plus compact et rigoureux que la défense qatarie, la tâche s'annonce ardue pour les attaquants canadiens.

Notons également que la sélection africaine reste sur une série de cinq matchs consécutifs se terminant sous la barre des trois buts. De surcroît, trois des cinq derniers matchs du Canada ont également validé le "Moins de 2,5 buts". Face à une opposition qui s'annonce particulièrement tactique et disputée en Californie, nous ne voyons pas ces deux équipes marquer plus d'une fois chacune.

Pronostic 1 Afrique du Sud vs Canada : total de buts (plus/moins) - moins de 2,5 buts à une cote de 1,61 sur Betclic

Pas de réel avantage à domicile pour Les Rouges

Nous allons ici à contre-courant des tendances du marché en misant sur la capacité de l'Afrique du Sud à faire déjouer l'équipe "locale". Ce succès historique pour la confiance pourrait être le véritable déclic qui lancera définitivement le Mondial des visiteurs. Cette victoire a mis fin à une série de sept matchs sans succès, mais un détail saute aux yeux : ils ont concédé trois matchs nuls lors de leurs cinq dernières confrontations.

Les Rouges sont passés par tous les états d'esprit durant les poules. Ils savent pertinemment que rien ne leur sera donné sur un plateau dans ce match couperet. Le Canada ayant été tenu en échec lors de deux de ses quatre derniers matchs internationaux, l'équipe visiteuse a toutes les raisons de croire qu'elle peut au moins préserver le score de parité au terme du temps réglementaire.

Malheureusement pour le Canada, l'avantage de jouer à la maison sera grandement atténué puisque la rencontre est délocalisée aux États-Unis. Un contexte nettement moins hostile pour les Sud-Africains, qui aborderont ce rendez-vous sans complexe. Même si les Bafana avaient remporté leur unique confrontation (2-0) il y a 19 ans, ce match de 2026 s'annonce infiniment plus serré.

Pronostic 2 Afrique du Sud vs Canada : double chance - Afrique du Sud ou nul à une cote de 2,00 sur Betclic

Le dénouement au bout du suspense

C'est ici que réside la véritable "Value" de ce match d'un point de vue "betting" : miser sur une issue aux tirs au but. En terminant quatre de leurs sept derniers matchs sur un score de parité, les Sud-Africains ont prouvé qu'ils étaient un os très dur à croquer. À l'inverse, ils éprouvent aussi de grandes difficultés à faire sauter les verrous adverses.

Au cours de leurs deux dernières sorties, ils ont eu besoin d'un penalty pour recoller face à la République tchèque, tandis qu'un exploit individuel de Thapelo Maseko a fait la différence contre la Corée. Pourtant, ce dernier match s'est avéré particulièrement équilibré malgré les 35 places d’écart au classement FIFA. Le Canada compte 30 rangs d'avance sur l'Afrique du Sud, mais cette hiérarchie sur le papier ne pèsera pas bien lourd au coup d'envoi sur la pelouse du SoFi Stadium.

Les Bafana ont largement les armes pour tenir le choc pendant 120 minutes et s'offrir la loterie des tirs au but. Le Canada fera tout pour s'éviter un tel scénario, qui pourrait être synonyme d'élimination prématurée dans "sa" Coupe du monde. Cependant, au vu de l'enjeu dramatique de la rencontre, la frilosité tactique risque de prendre le dessus, guidant tout droit les deux nations vers le point de penalty.

Pronostic 3 Afrique du Sud vs Canada : séance de tirs au but - oui à une cote de 6,20 sur Betclic

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