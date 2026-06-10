Michael Olise : la nouvelle étoile des Bleus prête à illuminer la Coupe du monde

Le vivier offensif de l'équipe de France est un luxe absolu. Pourtant, un homme a totalement éclipsé la concurrence lors de l'ultime répétition générale. Olise est fin prêt à faire des étincelles face au Sénégal.

France - Sénégal Cote Olise buteur ou passeur décisif 3,20 Olise buteur 3,15

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Une armada offensive tricolore terrifiante

La France possède sans doute la meilleure attaque du monde. Avec 56 buts, Kylian Mbappé n'est plus qu'à une longueur du record d’Olivier Giroud. Le Ballon d’Or Ousmane Dembélé reste un poison constant, bien épaulé par son coéquipier du PSG Désiré Doué, tandis que Rayan Cherki a lui aussi franchi un cap.

Pourtant, c'est bien Michael Olise qui a fait la une des journaux après le dernier match de préparation pour la Coupe du monde. Devant le public lillois, le feu follet du Bayern Munich a claqué un triplé magistral pour sceller la victoire 3-1 face à l'Irlande du Nord.

Il a ouvert son compteur à deux minutes de la pause, convertissant de près une frappe contrée de Dembélé. Son deuxième but est intervenu dès le retour des vestiaires, trouvant la faille à bout portant après un ballon bafouillé dans la surface de réparation.

Si Patrick Kelly a brièvement réduit l'écart pour les visiteurs, Olise a immédiatement répliqué par un chef-d'œuvre. À 15 minutes du coup de sifflet final, l'ancien ailier de Crystal Palace a décoché une merveille de frappe enroulée des 23 mètres en pleine lucarne opposée, s'offrant ainsi son tout premier triplé sous le maillot de l'équipe de France A.

Didier Deschamps s'est montré particulièrement élogieux lors de son analyse d'après-match : « Nous aurons besoin d'un Michael Olise à ce niveau-là », a-t-il confié. « Michael sort du lot grâce à la saison qu'il a réalisée avec le Bayern et avec nous. Il a accompli de très grandes choses, il est plein de confiance. Il a aussi cette capacité à répéter les efforts, ce qui est tout à fait remarquable. »

Les statistiques d'Olise avec le Bayern Munich sur la saison 2025/2026 justifient amplement cette effervescence. Avec 22 buts et 31 passes décisives en 52 apparitions, il s'est imposé comme l'un des créateurs les plus prolifiques d'Europe.

Maître à jouer de l'attaque bavaroise, il a parfaitement transposé cette forme étincelante sur la scène internationale. Olise compte désormais 7 buts en 17 sélections, et les parieurs comme les observateurs s'accordent à dire qu'il sera l'une des révélations majeures de cette Coupe du monde 2026.

Le défi pour Deschamps ? Intégrer Olise dans une attaque blindée de talents. Avec Doué, Cherki ou Thuram sur le banc, déloger des cadres comme Dembélé et Mbappé est un sacré casse-tête. Pourtant, Olise devrait débuter à leurs côtés, comme face à l'Irlande du Nord. Le couloir droit est désormais sa chasse gardée.

Olise pour faire dérailler les Lions de la Téranga

Le Sénégal aborde ce tournoi avec un fort sentiment de motivation et un désir de rédemption. Après avoir dû abandonner de manière controversée le titre de la CAN au Maroc en raison de litiges extrasportifs, les Lions de la Téranga seront motivés à prouver leur valeur.

Le Sénégal est un adversaire redoutable. L’équipe de Pape Thiaw évolue dans un 4-3-3 basé sur un pressing haut et défend de manière proactive. Ils s'appuient sur une colonne vertébrale expérimentée qui comprend Kalidou Koulibaly, le défenseur Mamadou Sarr et le gardien de but Édouard Mendy.

Physiquement fort, tactiquement discipliné et techniquement brillant, le Sénégal vise à frustrer la France en resserrant les zones centrales. Pourtant, le duel critique se jouera sur le flanc droit, où Olise fera face au côté gauche sénégalais.

Si les pistons du Sénégal décrochent profondément pour suivre les courses d'Olise, la France obtiendra la supériorité numérique dans les couloirs. S'ils pressent Olise haut, ils risquent de laisser les canaux centraux exposés à la vitesse fulgurante de Mbappé et Dembélé.

Le mélange unique de dribbles, de vision du jeu et de frappes lointaines d'Olise cible exactement les espaces dans le dos. Ce sont les zones qu'une défense basse et compacte comme celle du Sénégal laisse souvent vulnérables.

Deschamps a accordé toute sa confiance à Olise ces derniers mois. Contre l'Irlande du Nord, la France a débloqué la situation grâce à une action construite spécifiquement en pensant au Sénégal. Dembélé a repiqué vers l'intérieur depuis une position plus excentrée pour créer de l'espace pour l'ailier du Bayern, ce qui pourrait facilement se répéter au MetLife Stadium.

Cependant, l'évolution tactique de Deschamps comporte également un risque défensif. Par moments, l'écart entre le milieu de terrain et l'attaque a semblé trop large, et l'Armée Verte et Blanche a tout de même réussi à se créer plusieurs occasions. Cette vulnérabilité pourrait encourager le Sénégal à projeter plus de joueurs vers l'avant.

Si le match venait à s'ouvrir, la capacité d'Olise à délivrer des passes rapides et à frapper de loin deviendrait encore plus précieuse.

La valeur d'un pari sur Olise est évidente compte tenu de sa forme actuelle. Il arrive dans le tournoi avec un triplé à son actif, un sélectionneur qui le soutient publiquement et une configuration tactique conçue pour maximiser ses forces.

Olise est certain de trouver des poches d'espace face au Sénégal, Mbappé et Dembélé attirant l'attention de la défense. Son style nonchalant et sa capacité à offrir des moments de génie pourraient faire la différence face aux géants africains.

La France est en confiance, tandis que le Sénégal est dangereux. Le joueur le plus susceptible de débloquer cette rencontre pour les Bleus est Michael Olise. Miser sur un but ou une passe décisive de sa part semble particulièrement attrayant.

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