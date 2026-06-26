Mbappé et Dembélé guident les Bleus vers un nouveau sacre mondial

Dans la poule la plus relevée de cette Coupe du monde 2026, la France s'est montrée d'un réalisme clinique. Alors qu'ils s'apprêtent à défier la Norvège, les Bleus s'appuient sur un secteur offensif XXL qui fait toute la différence.

Coupe du monde 2026 Cotes La France remporte son 3e titre 5,00 Mbappé buteur face à la Norvège 1,93 Dembélé buteur face à la Norvège 2,77

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Une armada offensive qui fait basculer les rencontres

La France s’impose comme l’épouvantail de cette Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement négocié leurs deux premiers matchs de poule, inscrivant six buts pour un seul encaissé. Un début de tournoi marqué par l’efficacité de Kylian Mbappé, déjà auteur de quatre réalisations.

La profondeur de banc de cette équipe est tout simplement phénoménale, en particulier. Le réservoir offensif déborde de talents de classe mondiale : Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche et Jean-Philippe Mateta.

Depuis la fin de l'Euro 2024, un seul de ces neuf attaquants sélectionnés pour le Mondial a inscrit 63 % des buts tricolores. Une statistique XXL qui justifie pleinement leur statut de grands favoris.

À l’approche du choc face à la Norvège, même Erling Haaland a dû se rendre à l’évidence : « Ils vont probablement nous battre. Et ils vont probablement gagner tout le tournoi. »

Solides, les Bleus n’ont concédé qu’un petit but en 180 minutes de jeu. Ils possèdent la rotation nécessaire pour tenir la distance dans un calendrier international ultra-chargé. Ce groupe connaît la recette des sommets, fort de ses deux finales consécutives (sacré en 2018, finaliste en 2022). De plus, avec le départ programmé de Deschamps à l’issue de la compétition, le supplément d’âme et la motivation sont tous trouvés.

Chez les bookmakers, la France mène la danse en tête des pronostics, devant des cadors comme l'Espagne et l'Argentine. Derrière, le Brésil, l'Angleterre, l'Allemagne et les Pays-Bas affichent tous des cotes bien plus élevées.

Déjà qualifiés pour la phase à élimination directe, les Bleus valident leur billet pour les huitièmes pour la huitième fois consécutive dans un tournoi majeur. Seule l'Argentine fait mieux dans l’histoire.

Invaincue lors de ses six derniers matchs de Coupe du monde, la sélection française n'est plus très loin de son record de neuf matchs sans défaite, établi entre le 16 juin 2018 et le 26 novembre 2022. Si les cotes globales restent logiquement basses, la valeur sur ce pari est bien réelle. La France est l’équipe à battre, et son attaque en est la cause principale.

De son côté, la Norvège a elle aussi validé son ticket pour les huitièmes. Si sa base défensive reste solide, elle a tout de même craqué à deux reprises face au Sénégal. Face à un tel adversaire, les Bleus ne devraient pas lever le pied.

Mbappé et Dembélé prêts à terrasser les Vikings

Mbappé enchaîne les masterclasses dans ce Mondial. Avec deux doublés consécutifs et quatre buts pour seulement huit tirs cadrés, l'attaquant affole les compteurs. Il totalise désormais 16 réalisations en Coupe du monde, effaçant des tablettes la légende Just Fontaine (13 buts). Le voilà à hauteur de Miroslav Klose, à seulement deux longueurs du record absolu de Lionel Messi.

Contre le Sénégal, il a débloqué la situation d’une frappe chirurgicale à ras de terre, avant de nettoyer la lucarne dans le temps additionnel d'un missile de 22 mètres.

Face à l'Irak, le numéro 10 tricolore a frappé une fois par mi-temps. D'abord sur une superbe inspiration lointaine du pied gauche en pleine lucarne, puis en s'offrant un but facile, reprenant une offrande d'un Dembélé altruiste qui avait parfaitement profité d'une bévue défensive.

C’est la sixième fois de sa carrière que le crack de Bondy inscrit au moins un doublé dans un match de Coupe du monde, un record absolu dans l’histoire de la compétition. Le buteur du Real Madrid tourne à une moyenne stratosphérique de 1,03 but par 90 minutes dans l’épreuve reine. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il porte son total à 60 réalisations, loin devant Olivier Giroud (57).

La Norvège, qui a concédé deux buts face au Sénégal, va passer un terrible test face à l'attaque la plus tranchante du tournoi, même si les Scandinaves comptent sur le génie de Haaland pour répliquer.

Pour épauler Mbappé, la France aligne un Ousmane Dembélé désormais auréolé du Ballon d’Or. Le virevoltant ailier a brisé le signe indien lors du deuxième match face à l'Irak en inscrivant son tout premier but en Coupe du monde, après 13 tentatives. À la réception d'une passe millimétrée de Michael Olise qui a transpercé la défense, « Dembouz » a décoché une frappe pure à ras de terre pour sceller un cinglant 3-0.

Fait notable pour les parieurs : quatre des cinq dernières passes décisives de Dembélé en sélection ont profité à Mbappé. Une complicité technique dans la zone de vérité qui s'avère redoutable.

Avant ce match contre l'Irak, il détenait le record du joueur offensif européen comptant le plus de sélections en tournois majeurs (Euro et Coupe du monde) sans avoir trouvé la faille. Un compteur débloqué lors de sa 20e apparition dans ces compétitions.

Face aux Irakiens, Dembélé ne s’est pas arrêté là : passeur décisif, il a également délivré trois passes clés et tenté six dribbles. L’ailier est en train de monter en puissance sous la tunique bleue.

Le double vainqueur de la Ligue des champions sort d'une saison 2025/26 pleine avec 2 198 minutes disputées toutes compétitions confondues. Des statistiques folles puisqu'il s’est montré décisif (but ou passe) toutes les 71 minutes, soit le meilleur ratio en Europe juste derrière Harry Kane.

Autant dire que l'arrière-garde norvégienne risque de passer une soirée très compliquée face au duo de feu Dembélé - Mbappé, soutenu par le maestro Michael Olise.

Alors que la phase finale monte en intensité, la France confirme son statut de patron. Mbappé est en mission pour marquer l'histoire, tandis que Dembélé a trouvé son rythme de croisière. Tous les voyants sont au vert pour les Bleus.

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