Xavi va-t-il surprendre avec sa première liste des Pays-Bas ? 16 candidats marquants qu’il peut sélectionner à la suite
Xavi donnera-t-il leur chance aux jeunes talents, s’en tiendra-t-il aux noms de confiance ou, au contraire, des joueurs qui n’étaient guère pris en compte sous son prédécesseur Ronald Koeman peuvent-ils espérer une convocation ? Voetbalzone passe en revue seize noms qui attirent l’attention. La plupart peuvent peut-être déjà prétendre à une place dans la sélection, tandis qu’une poignée de joueurs pourraient devenir des candidats plus tard dans la saison.
Jeffrey de Lange (Olympique de Marseille)
Avec le départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City, De Lange a gagné une place dans la hiérarchie à l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais de 28 ans est désormais le numéro un dans les buts sous les ordres du nouvel entraîneur Bruno Genesio.
De Lange n’a pas connu un grand début de saison, avec trois défaites lors des quatre premières journées de championnat, même si on ne peut guère lui en faire le reproche. Koeman a longtemps misé sur un groupe de gardiens fixe, composé de Bart Verbruggen, Mark Flekken et Robin Roefs. Il n’est pas vraiment attendu que De Lange soit déjà convoqué vendredi, mais il pourrait être récompensé plus tard dans la saison en cas de bonnes performances.
Givairo Read (Feyenoord)
Peu de joueurs néerlandais ont rejoint un grand championnat européen lors du dernier mercato. Read en a toutefois été tout proche. Le latéral droit faisait l’objet d’un intérêt concret de la part, entre autres, de l’AS Roma et de Nottingham Forest, mais Feyenoord n’a pas souhaité collaborer à un départ.
Read lui-même ne voyait pas d’inconvénient à rester plus longtemps à De Kuip. À Feyenoord, le défenseur de vingt ans est indiscutable au poste de latéral droit. Lors de l’écrasante victoire du week-end dernier contre le PEC Zwolle (0-7), il s’est illustré avec pas moins de trois passes décisives. La concurrence chez les Pays-Bas est toutefois rude. Comme Jurriën Timber vient tout juste de se remettre d’une blessure à l’aine, Read peut rêver d’une convocation, même si Denzel Dumfries restera sans aucun doute le premier choix.
Youri Baas (Ajax)
Les perspectives peuvent changer à une vitesse folle, comme Baas l’a lui-même vécu. Le défenseur avait encore été élu joueur de l’année à l’Ajax après la saison 2025/26, mais il s’est retrouvé sur le banc au début de cette saison après l’arrivée de Daley Blind.
Un transfert au FC Porto ne s’est pas concrétisé dans les derniers jours du mercato et, désormais, Baas est de nouveau titulaire à l’Ajax, notamment en raison d’une blessure de Blind. Xavi a l’embarras du choix dans l’axe de la défense. Pourtant, une sélection du défenseur central de 23 ans ne serait pas illogique dans une optique d’avenir.
Wouter Goes (AZ)
S’il y a bien quelqu’un qui a parfaitement lancé sa saison en Eredivisie, c’est Goes. Le défenseur a régulièrement fait les gros titres ces dernières années en raison de son comportement sur le terrain, mais depuis quelque temps déjà, il laisse parler ses pieds. Goes continue d’aller au duel avec agressivité, sans pour autant en faire trop.
Pour le défenseur d’AZ, beaucoup dépendra de la question de savoir si Van Dijk continue. Jurriën Timber vient seulement de retrouver la forme, tandis que Jan Paul van Hecke a encore une longueur d’avance. Tôt ou tard, il fera sans aucun doute ses débuts. Sera-t-il déjà dans le groupe vendredi ? Cela reste à voir.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots a vu son excellente saison au FC Twente récompensée plus tôt cet été par un transfert record à Hoffenheim. Le latéral gauche a rejoint la Bundesliga pour seize millions d’euros, devenant ainsi le transfert sortant le plus cher de l’histoire du club des Tukkers.
Rots a énormément de coffre, il est à l’aise avec le ballon et peut donc apporter beaucoup à Xavi. Il peut par exemple dédoubler avec un joueur comme Cody Gakpo, ou au contraire se rendre disponible comme milieu supplémentaire dans l’axe du terrain. Le latéral est promis, dans les années à venir, à une rude concurrence avec des joueurs comme Micky van de Ven, Jorrel Hato et éventuellement Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots n’est pas le seul Néerlandais sous contrat à Hoffenheim. Burger a déjà fait forte impression la saison dernière sous le maillot bleu et blanc. En Bundesliga, il a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives, contribuant ainsi largement à la cinquième place finale de Hoffenheim.
L’époque où l’équipe des Pays-Bas manquait de milieux de terrain de grande qualité est révolue depuis un bon moment. Il ne sera donc pas facile pour Burger de se faire une place dans la sélection néerlandaise. S’il continue toutefois à se développer à une vitesse fulgurante, Xavi devra envisager de l’appeler à l’avenir.
Peer Koopmeiners (AZ)
L’AZ a réalisé un début de rêve dans cette nouvelle saison d’Eredivisie en restant irréprochable lors de ses cinq premiers matches de championnat. Peer Koopmeiners y a joué un rôle important en tant que maître à jouer au milieu de terrain. Un adjoint espagnol du staff de Xavi s’est rendu plus tôt ce mois-ci au match de championnat entre le sc Heerenveen et l’AZ afin, entre autres, d’observer Peer Koopmeiners à l’œuvre.
Si Xavi cherche un véritable milieu sentinelle pour le poste de numéro 6, il est alors tout à fait logique que Peer Koopmeiners figure sur ses radars. La concurrence de son grand frère Teun Koopmeiners, de Joey Veerman et de Ryan Gravenberch, entre autres, est cependant énorme, tandis que Frenkie de Jong, s’il est en forme, est appelé à être indiscutable à l’avenir.
Sean Steur (Newcastle United)
L’Ajax a décidé de vendre Steur à Newcastle United lors du mercato estival pour un montant pouvant atteindre 27 millions d’euros. Le milieu de terrain, qui n’a toujours que dix-huit ans, a immédiatement récolté de nombreux éloges durant la préparation des Magpies et a gagné une place de titulaire, avant de se retrouver assez vite de nouveau sur le banc.
Lundi, il a joué comme remplaçant et a tenu un rôle négatif dans la défaite 4-1 sur la pelouse de Leeds United. Steur dispose d’un énorme potentiel et il est encore très jeune. La probabilité qu’il soit déjà convoqué vendredi n’est pas très élevée. Le natif de Volendam reste toutefois un talent à surveiller.
Kenneth Taylor (Lazio)
La Lazio a parfaitement lancé sa saison en Serie A grâce aux Néerlandais Kenneth Taylor, Danilho Doekhi et Tijjani Noslin. Taylor s’est immédiatement imposé dans le onze de départ au début de cette année sous Maurizio Sarri et reste également un élément indispensable de l’équipe de la Lazio sous son successeur, Gennaro Gattuso.
Taylor figure sans aucun doute sur les radars de Xavi, mais reste à voir s’il sera effectivement convoqué. Tijjani Reijnders semble assuré d’une place dans la sélection malgré son transfert en Arabie saoudite, tandis que Justin Kluivert, Quinten Timber et Teun Koopmeiners ont eux aussi été régulièrement appelés par Koeman ces dernières années. Luciano Valente et Guus Til sont par ailleurs d’autres concurrents pour les deux postes de milieu les plus offensifs.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman fait partie des meilleurs passeurs d’Europe. Pourtant, Koeman, en tant que sélectionneur des Pays-Bas, l’a laissé de côté ces deux dernières années en raison de sa prestation catastrophique lors du match de l’Euro face à l’Autriche.
Sous Xavi, tout le monde repart de zéro. Cela signifie aussi que Veerman peut espérer un retour chez les Pays-Bas. Le milieu créatif a réalisé un transfert de rêve au Borussia Dortmund, où il a immédiatement su faire très forte impression. En raison de la blessure de Frenkie de Jong et du début de saison compliqué de Ryan Gravenberch à Liverpool, Veerman semble avoir de solides arguments pour être convoqué.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Fin août, Zechiël a suscité l’intérêt appuyé de Lille OSC, mais un transfert vers le club français ne s’est finalement pas concrétisé. Avec le recul, le milieu de terrain de 22 ans se réjouit d’être resté à Feyenoord.
Après une solide saison en prêt au FC Utrecht, Zechiël a immédiatement réussi à décrocher une place de titulaire à Feyenoord sous les ordres du nouvel entraîneur Giovanni van Bronckhorst. Semaine après semaine, Zechiël montre, avec ses buts et ses passes décisives, à quel point il est important pour le club de Rotterdam. Après six matches de championnat, il affiche déjà cinq buts et trois passes décisives, ce qui en fait l’un des grands animateurs de l’Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Si Xavi décidait de convoquer Van Bommel, cela ne serait pas forcément surprenant au vu de ses performances. Une sélection avec les Pays-Bas resterait toutefois notable, puisqu’il n’a encore jamais été appelé.
Van Bommel a déjà pris le PSV par la main en inscrivant des buts importants contre l’Excelsior et le FC Utrecht. Avec les Pays-Bas, Cody Gakpo est intouchable au poste d’ailier gauche, mais les possibilités ne manquent pas en tant que doublure. D’autant plus que Crysencio Summerville est aussi une option sur l’aile droite.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel n’est pas le seul ailier gauche à s’être fait un nom lors des premières semaines de la nouvelle saison d’Eredivisie. Âgé de 22 ans, Daal allie un rendement en hausse à sa technique et s’est ainsi imposé comme un candidat à l’équipe des Pays-Bas.
L’attaquant se développe de manière spectaculaire à l’AZ sous les ordres de l’entraîneur Leeroy Echteld et a déjà inscrit cinq buts, chacun plus beau que le précédent. Si Xavi Daal ne devait pas encore être convoqué lors de la prochaine trêve internationale, il y a de fortes chances que cela arrive plus tard. Surtout si l’homme en forme de l’AZ continue, semaine après semaine, à faire la différence pour son équipe.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
Le 7 juillet 2024 est la date à laquelle Steven Bergwijn a disputé son dernier match avec l’équipe des Pays-Bas. Lors de l’Euro, l’attaquant désormais âgé de 28 ans a eu droit à quelques entrées en jeu de la part de Ronald Koeman, mais après son transfert en Arabie saoudite, il a complètement disparu des radars du sélectionneur de l’époque.
Xavi a déjà laissé entendre que les joueurs de Saudi Pro League entrent « normalement » en ligne de compte pour une place chez les Oranje. Tijjani Reijnders et Crysencio Summerville sont les noms les plus évidents, mais Bergwijn peut-il lui aussi rêver d’une convocation ? L’international aux 35 sélections compte jusqu’ici quatre buts et deux passes décisives cette saison. En plus, il peut évoluer à tous les postes de l’attaque, ce qui fait de lui une option intéressante pour Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
Le poste d’avant-centre chez les Pays-Bas sera peut-être le plus intéressant lors de la prochaine période internationale. Xavi va-t-il continuer à renouveler sa sélection ou non ? Si c’est le cas, Wout Weghorst et Memphis Depay devront craindre pour leur place dans la liste. Si Xavi fait de la place à un jeune avant-centre talentueux, Meerdink est un candidat potentiel.
L’attaquant de 23 ans est le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque de l’AZ depuis le départ de Troy Parrott. Si l’on se projette sur le long terme chez les Pays-Bas, Donyell Malen, Brian Brobbey et Emmanuel Emegha sont ses principaux concurrents.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Une autre option pour le poste d’avant-centre est Flemming. À 28 ans, le Néerlandais possède déjà davantage d’expérience que, par exemple, Meerdink. L’ancien joueur de l’Ajax a aussi prouvé la saison dernière qu’il était largement capable de tirer son épingle du jeu en Premier League. Sous le maillot de Burnley, relégué, il a inscrit pas moins de onze buts en championnat.
Flemming a rejoint Ipswich Town plus tôt cet été et, samedi dernier, il a encore été précieux pour le promu en inscrivant le but du 2-3 tardif contre Crystal Palace.