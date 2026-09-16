Avec le départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City, De Lange a gagné une place dans la hiérarchie à l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais de 28 ans est désormais le numéro un dans les buts sous les ordres du nouvel entraîneur Bruno Genesio.

De Lange n’a pas connu un grand début de saison, avec trois défaites lors des quatre premières journées de championnat, même si on ne peut guère lui en faire le reproche. Koeman a longtemps misé sur un groupe de gardiens fixe, composé de Bart Verbruggen, Mark Flekken et Robin Roefs. Il n’est pas vraiment attendu que De Lange soit déjà convoqué vendredi, mais il pourrait être récompensé plus tard dans la saison en cas de bonnes performances.



