Après la défaite surprise du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Vinicius Junior aurait subi une harmonisation du menton afin de remodeler sa mâchoire inférieure. La première apparition publique du joueur de 26 ans après ce traitement esthétique non chirurgical a déclenché une frénésie sur internet, beaucoup affirmant qu’il était méconnaissable, ce qui n’était pas totalement exagéré : la partie inférieure de son visage est désormais plus projetée et plus anguleuse, et les contours de sa mâchoire sont bien plus marqués qu’auparavant.
L’apparence naturelle de Vinicius était une composante essentielle de son identité de superstar mondiale du football, et cette transformation soudaine demandera un temps d’adaptation. Peut-être voulait-il faire table rase mentalement et esthétiquement après la plus grande déception de sa carrière à ce jour, ou peut-être estimait-il simplement qu’une mâchoire plus sculptée lui irait mieux. Quoi qu’il en soit, c’est son corps et son choix, mais cette décision l’a exposé à un tout nouveau degré de scrutiny.
Après un début de saison 2026-2027 largement morose en club comme en sélection, certains supporters n’ont pas tardé à se moquer de l’apparence de Vinicius, allant même jusqu’à affirmer qu’il avait été cloné. Bien sûr, ces théories sont absolument ridicules, mais l’ailier du Real Madrid n’est plus que l’ombre de celui qui était autrefois un favori pour le Ballon d’Or, et il reste à voir s’il peut retrouver ce niveau.