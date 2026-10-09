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Vincius Junior Real Madrid 1:1Getty/GOAL

Vinicius Junior n’a pas de sosie, mais la superstar du Real Madrid est plus loin que jamais de sa forme de lauréat du Ballon d’Or

L’ailier véloce affiche un nouveau look cette saison, mais son niveau de performance s’est effondré, suscitant des théories folles sur les réseaux sociaux

James Westwood
Traduit par

  • Après la défaite surprise du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Vinicius Junior aurait subi une harmonisation du menton afin de remodeler sa mâchoire inférieure. La première apparition publique du joueur de 26 ans après ce traitement esthétique non chirurgical a déclenché une frénésie sur internet, beaucoup affirmant qu’il était méconnaissable, ce qui n’était pas totalement exagéré : la partie inférieure de son visage est désormais plus projetée et plus anguleuse, et les contours de sa mâchoire sont bien plus marqués qu’auparavant.

    L’apparence naturelle de Vinicius était une composante essentielle de son identité de superstar mondiale du football, et cette transformation soudaine demandera un temps d’adaptation. Peut-être voulait-il faire table rase mentalement et esthétiquement après la plus grande déception de sa carrière à ce jour, ou peut-être estimait-il simplement qu’une mâchoire plus sculptée lui irait mieux. Quoi qu’il en soit, c’est son corps et son choix, mais cette décision l’a exposé à un tout nouveau degré de scrutiny.

    Après un début de saison 2026-2027 largement morose en club comme en sélection, certains supporters n’ont pas tardé à se moquer de l’apparence de Vinicius, allant même jusqu’à affirmer qu’il avait été cloné. Bien sûr, ces théories sont absolument ridicules, mais l’ailier du Real Madrid n’est plus que l’ombre de celui qui était autrefois un favori pour le Ballon d’Or, et il reste à voir s’il peut retrouver ce niveau.

  • L’énigme du Brésil

    Australia v Brazil
    Getty Images Sport

    La dernière trêve internationale a été à oublier pour Vinicius, qui a largement soufflé le chaud et le froid sous le maillot du Brésil.

    Vinicius a en réalité été l’un des rares joueurs du Brésil à sortir de la Coupe du monde avec un certain crédit. Il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en cinq apparitions, sa prestation la plus marquante étant survenue lors de la large victoire 3-0 contre l’Écosse en phase de groupes.

    Il est toutefois juste de dire que Vinicius n’a jamais atteint avec sa sélection les mêmes sommets qu’en club. Au-delà de son bilan modeste de 14 buts en 57 sélections, le joueur du Real Madrid n’a pas encore réussi à s’imposer comme le talisman incontesté du Brésil de la même manière que Neymar, Ronaldinho et Ronaldo avant lui.

    Ses difficultés se sont poursuivies lors de la dernière trêve internationale, notamment lors du match nul 1-1 contre l’Australie à Townsville. En 65 minutes sur le terrain, Vinicius n’a touché le ballon qu’à 36 reprises, n’a réussi qu’un seul dribble et n’a enregistré aucune contribution défensive.

    Le Brésil a eu l’occasion de prendre sa revanche à domicile quatre jours plus tard, et l’a saisie en s’imposant 4-2, avec une prestation nettement meilleure de Vinicius. Il a joué un rôle clé dans la construction du troisième but capital de Bruno Guimaraes pour le Brésil, avant d’inscrire lui-même le quatrième sur penalty.

    L’équipe de Carlo Ancelotti a ensuite bouclé son programme par une victoire 4-0 contre l’Inde lors de la toute première confrontation entre les deux sélections, mais il n’y avait pourtant rien à célébrer. L’Inde occupe la 138e place du classement mondial de la FIFA, et le Brésil a peiné dans cette rencontre, s’attirant de vives critiques dans les médias.

    « L’équipe du Brésil a commencé le match de manière endormie, lente et sans inspiration », peut-on lire dans un article du média brésilien UOL. « Vini Jr avait beaucoup d’espace sur le côté gauche, mais n’a pas su en profiter et a commis des erreurs dans son jeu de création. » Il n’était pas sévère de pointer du doigt Vinicius, remplacé à la mi-temps avec un terrible taux de passes réussies de 54 %, et même Ancelotti a reconnu que « il n’est pas au mieux de sa forme ».

  • Tempête sur les réseaux sociaux

    Vinicius Junior Brazil 2026
    Getty Images

    Des affirmations sans fondement sur l’ailier ont circulé en ligne, mais il ne fait aucun doute qu’il n’est pas à la hauteur de ses standards habituellement élevés

    Vinicius a été si nonchalant et si loin de son niveau qu’un compte X portant le nom d’utilisateur « @The HateCentral2 » s’est senti obligé de compiler tous ses pires moments dans une vidéo de deux minutes et 21 secondes. La vidéo a été vue plus de 25 millions de fois et a récolté plus de 234 000 likes, tandis que dans les commentaires, plusieurs supporters ont avancé que Vinicius n’avait même pas joué et que le Brésil avait plutôt aligné une doublure à sa place.

    Certains ont souligné que ses tatouages emblématiques n’étaient pas visibles sur les vidéos, ce qui s’explique simplement par les angles et l’éclairage d’images de match non officielles, tandis que d’autres ont mis en avant son manque de définition musculaire par rapport à la Coupe du monde. Pour être à nouveau parfaitement clair avec tous ceux qui adhèrent encore à ces théories du complot, c’était bien le vrai Vinicius, mais il n’est clairement pas dans une forme optimale en ce moment.

    On a bien vu quelques gestes soignés et des appels intelligents dans la profondeur, mais l’exécution de Vinicius a globalement été mauvaise, et on a peu retrouvé son explosivité caractéristique. Cela n’augure rien de bon pour le Real Madrid, qui a désespérément besoin que le joueur formé à Flamengo tourne à plein régime lors de son retour en Liga contre Villarreal samedi.

    De son propre aveu, Vinicius souffre aussi sur le plan mental. « L’impact de la Coupe du monde est toujours énorme, et revenir est toujours difficile », a-t-il déclaré après la victoire du Brésil contre l’Australie.

  • N’est plus décisif

    FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRID
    AFP

    Le retour de Jose Mourinho à Madrid n’a pas encore inspiré à Vinicius un retour à sa meilleure forme, lui qui se montre inhabituellement peu prolifique devant le but

    Il a clairement semblé que Vinicius jouait avec un poids supplémentaire sur les épaules lors des deux premiers mois de la nouvelle saison en club. Mis à part une prestation de très haut niveau lors du large succès 4-1 contre la Real Sociedad en Liga le 28 août, au cours duquel il a marqué et délivré une passe décisive brillante à Kylian Mbappe pour lui permettre de compléter son triplé, l’international brésilien s’est montré étrangement discret.

    Vinicius n’a plus trouvé le chemin des filets lors de six matches toutes compétitions confondues depuis, et il a régulièrement été sifflé par ses propres supporters, notamment lors de la courte victoire 2-1 du Real contre l’Inter au Bernabéu, le soir de l’ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le sentiment général est que Vinicius ne fait pas assez d’efforts sans le ballon pour compenser ses problèmes actuels dans le dernier geste, mais le maager Jose Mourinho a fermement défendu l’attaquant.

    « Il travaille dur pour redevenir le Vinicius qui fait basculer les matches. Sans être à son meilleur niveau, il travaille plus que jamais, a déclaré Mourinho en conférence de presse d’après-match. Dans les moments où il n’a pas pu redescendre pour défendre, c’était à cause de la fatigue. Je dois énormément valoriser cela. J’ai beaucoup de respect pour ce Vinicius. Le moment viendra où il fera basculer des matches, et nous fera gagner des matches. S’il travaille, il aura toujours mon soutien. »

    Le coach du Real a ajouté : « Évidemment, avec les un-contre-un qu’il a eus sur le côté gauche, avec un Vini à son meilleur niveau, il tuerait le match. C’est ce qu’on attend de lui. Mais il a tout donné. » Ce n’est toutefois pas nouveau, car Vinicius n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes depuis 2024.

  • Le problème Mbappe

    Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Vinicius n’a jusqu’à présent pas été compatible avec Mbappe, et il reste à voir si une solution peut être trouvée

    Il avait juré de revenir 10 fois plus fort après avoir été devancé par Rodri lors du vote du Ballon d'Or cette année-là, après avoir mené le Real vers un doublé national et européen avec 35 implications sur des buts en 39 apparitions, dont un but en finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Mais on a l'impression que cette campagne pourrait être considérée avec le recul comme le moment où il a atteint son sommet.

    Malgré encore 22 buts inscrits lors de chacune des deux dernières saisons avec le Real Madrid, la régularité a échappé à Vinicius. Il a traversé une série de 14 matches sans marquer en Liga entre fin octobre de l'an dernier et la mi-février, et n'a inscrit que trois buts en championnat lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025.

    Il n'est pas difficile de comprendre ce qui a changé. L'arrivée de Mbappe a créé un déséquilibre tactique, puisque le capitaine de l'équipe de France a instantanément remplacé Vinicius comme tête d'affiche de l'équipe. Vinicius a dû s'adapter à un rôle davantage tourné vers la création avec Mbappe à la pointe de l'attaque, et le Français a récupéré le rôle de premier tireur de penalty.

    Mbappe n'est toutefois pas un véritable numéro 9. Il évoluait principalement comme ailier gauche au Paris Saint-Germain, et repique encore constamment de ce côté, empiétant sur l'espace de Vinicius et réduisant les occasions du Brésilien de se retrouver en un contre un face aux latéraux adverses. De plus, le faible apport défensif de Mbappe impose une charge physique plus importante au milieu de terrain et sur les ailes, Vinicius étant attiré plus loin du but qu'il ne le souhaiterait idéalement.

    Si les deux hommes sont des joueurs de classe mondiale chacun dans leur registre, ils n'ont tout simplement pas trouvé la bonne alchimie en tant que partenaires, et cela freine Madrid. Vinicius est plus vulnérable que Mbappe si cette tendance se poursuit ; la recrue record de l'été Yan Diomande est un ailier gauche de formation qui figurait dans le top 10 des joueurs en Europe pour les ballons récupérés dans le dernier tiers du terrain avec le RB Leipzig la saison dernière. Il se peut que Diomande soit plus disposé à faire le sale boulot et à faire en sorte que les projecteurs soient braqués avant tout sur Mbappe, au lieu de chercher à les partager avec lui.

  • Une opportunité manquée ?

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    AFP

    Vinicius a engagé son avenir avec le Real Madrid en août au lieu de relever un nouveau défi en Premier League, et cette décision vieillit mal

    Vinicius a fait l’objet d’un intérêt d’Arsenal, champion de Premier League, durant l’été, et il a brièvement semblé qu’un accord allait être trouvé. Pendant plusieurs mois, le Real Madrid s’est évertué en vain à s’entendre avec Vinicius sur une prolongation de contrat, et le risque était grand de le voir partir gratuitement en juin 2027 s’il ne le vendait pas.

    Cependant, le feuilleton s’est terminé sur une déception pour Arsenal, puisque Vinicius a signé un nouveau contrat de six ans au Bernabéu au début du mois d’août. « Vinicius est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’une des périodes les plus fructueuses de notre histoire », a indiqué le Real dans un communiqué officiel.

    Mourinho a ensuite révélé le conseil qu’il avait donné à Vinicius alors que l’avenir de l’attaquant était encore incertain, en déclarant à Diario AS : « La seule chose que je lui ai dite, c’est : “Vini, où veux-tu aller ? Tu n’as connu que le Brésil et tu ne connais que le Real Madrid. Tu ne comprends le Real Madrid que quand tu le quittes, quand tu le quittes, c’est là que tu réalises ce qu’est le Real Madrid : ne pars pas. Ça n’en vaut pas la peine.” »

    Le technicien portugais parlait d’expérience : il n’a remporté qu’un seul titre de champion depuis la fin de son premier passage à Madrid en 2013. Il n’existe pas de plus grand club au monde, mais à l’heure actuelle, il est difficile d’imaginer Vinicius ajouter à son total de deux sacres en Ligue des champions sous le maillot madrilène, et décrocher un quatrième titre en Liga dans un futur proche ne sera pas simple non plus, tant Barcelone paraît dominant.

    On peut soutenir que ce transfert à Arsenal aurait été la meilleure solution pour toutes les parties concernées. Madrid aurait pu en tirer un bénéfice sur le plan structurel, et Vinicius aurait pu redevenir un prétendant au Ballon d’Or en étant le leader du club n°1 dans le championnat le plus compétitif d’Europe. Réussir en Premier League peut apporter un tout autre niveau de prestige.

    Un nouveau défi à l’Emirates aurait peut-être libéré Vinicius. Il joue avec trop de prudence au Real aujourd’hui, et les statistiques le confirment : il n’a tenté que 4,6 dribbles cette saison, contre 5,6 en 2025-2026, et son total d’expected goals (xG) s’élève à 0,59, une énorme baisse par rapport à 1,05.

    Les tactiques pragmatiques de Mourinho ne conviennent pas non plus à Vinicius. En tant que l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, il retrouvera une forme de rythme et regagnera bientôt les supporters, mais répéter les succès de ses premières années à Madrid pourrait relever de l’impossible.