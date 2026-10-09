Vinicius a en réalité été l’un des rares joueurs du Brésil à sortir de la Coupe du monde avec un certain crédit. Il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en cinq apparitions, sa prestation la plus marquante étant survenue lors de la large victoire 3-0 contre l’Écosse en phase de groupes.

Il est toutefois juste de dire que Vinicius n’a jamais atteint avec sa sélection les mêmes sommets qu’en club. Au-delà de son bilan modeste de 14 buts en 57 sélections, le joueur du Real Madrid n’a pas encore réussi à s’imposer comme le talisman incontesté du Brésil de la même manière que Neymar, Ronaldinho et Ronaldo avant lui.

Ses difficultés se sont poursuivies lors de la dernière trêve internationale, notamment lors du match nul 1-1 contre l’Australie à Townsville. En 65 minutes sur le terrain, Vinicius n’a touché le ballon qu’à 36 reprises, n’a réussi qu’un seul dribble et n’a enregistré aucune contribution défensive.

Le Brésil a eu l’occasion de prendre sa revanche à domicile quatre jours plus tard, et l’a saisie en s’imposant 4-2, avec une prestation nettement meilleure de Vinicius. Il a joué un rôle clé dans la construction du troisième but capital de Bruno Guimaraes pour le Brésil, avant d’inscrire lui-même le quatrième sur penalty.

L’équipe de Carlo Ancelotti a ensuite bouclé son programme par une victoire 4-0 contre l’Inde lors de la toute première confrontation entre les deux sélections, mais il n’y avait pourtant rien à célébrer. L’Inde occupe la 138e place du classement mondial de la FIFA, et le Brésil a peiné dans cette rencontre, s’attirant de vives critiques dans les médias.

« L’équipe du Brésil a commencé le match de manière endormie, lente et sans inspiration », peut-on lire dans un article du média brésilien UOL. « Vini Jr avait beaucoup d’espace sur le côté gauche, mais n’a pas su en profiter et a commis des erreurs dans son jeu de création. » Il n’était pas sévère de pointer du doigt Vinicius, remplacé à la mi-temps avec un terrible taux de passes réussies de 54 %, et même Ancelotti a reconnu que « il n’est pas au mieux de sa forme ».