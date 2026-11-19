Après une période sans club et des années très difficiles à Liverpool, Berlin et Newcastle, Loris Karius (33 ans) est redevenu numéro un au FC Schalke 04. Et ce n’est pas tout : il s’est imposé comme un héros de la montée et compte actuellement parmi les meilleurs gardiens de Bundesliga.

Oliver Baumann (36 ans), du TSG Hoffenheim, pourrait détrôner Karl-Heinz Körbel, figure emblématique de l’Eintracht Francfort, au rang de joueur ayant disputé le plus de matches en Bundesliga. Il lui manque encore 71 apparitions.

Bernd Leno (34 ans) est le gardien titulaire incontesté du FC Fulham, dans le meilleur championnat du monde et dans l’une des villes les plus passionnantes du monde. Il prolonge une série impressionnante : depuis désormais 160 matches de Premier League, Leno n’a pas manqué une seule seconde.

Grâce à ses bonnes performances récentes au FC Augsbourg, Finn Dahmen (28 ans) s’est hissé jusqu’en équipe nationale allemande.

Tous les quatre sont évoqués comme possibles nouveaux gardiens remplaçants au Bayern Munich . Le premier réflexe est évidemment de se demander : pourquoi diable l’un d’eux renoncerait-il à tout cela pour s’asseoir sur le banc à Munich ? Mais un rapide regard sur la riche histoire du club le plus titré d’Allemagne permet de trouver des arguments en faveur d’une telle décision, aussi discutable puisse-t-elle paraître.