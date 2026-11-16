MIAMI : Le temps d’un instant, le chagrin d’Auston Trusty s’est estompé et son esprit de compétition a pris le dessus. En courant vers le poteau de corner après avoir inscrit son deuxième but avec l’équipe nationale masculine des États-Unis, Trusty s’est laissé emporter. Il a porté les mains à ses oreilles et fixé les tribunes remplies de supporters haïtiens, quelques secondes après avoir donné l’avantage aux siens (1-0).

Puis, en regagnant sa place sur le terrain, il s’est souvenu. La joie du but s’est dissipée et la réalité l’a rattrapé. Aussi heureux qu’il ait été de marquer, Trusty s’adaptait encore à une nouvelle vie, sans l’homme qu’il admirait le plus.

Le match de samedi était le premier de Trusty depuis la mort de son père, Walt, le 19 octobre. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles, c’est le moins que l’on puisse dire. Le Celtic lui a accordé du temps pour faire son deuil et il a rejoint directement le rassemblement de l’USMNT après avoir assisté aux funérailles de son père. Samedi marquait son retour à la compétition.

Il était donc tout à fait approprié que Trusty soit le premier joueur de l’USMNT à connaître un moment de joie face à Haïti. Cela n’a rien réparé, et ne réparera rien, mais son but précoce a apporté un peu de paix et de réconfort à un homme qui les cherchait depuis plusieurs semaines.

« Je suis simplement honoré de le représenter, a déclaré Trusty après le match, de jouer en portant son nom et de montrer ce que je sais faire pour lui. Je veux montrer au monde ce que je peux accomplir pour lui et pour sa gloire. Je suis vraiment très fier d’avoir marqué aujourd’hui et d’avoir fait un bon match. »

Même dans une victoire 6-0 où les buts finissent par se confondre, celui de Trusty s’est distingué. C’était, comme il l’a dit, un hommage à quelque chose de plus grand. Plus précisément, un hommage à quelqu’un qui comptait énormément pour lui.