Manchester City, Chelsea, Arsenal et Manchester United ont occupé les quatre premières places de la Women’s Super League lors de sept des huit dernières saisons. Mais avant chaque nouvelle saison, la même question revient : quelle équipe pourrait bousculer cette hiérarchie ? L’été dernier, beaucoup citaient Tottenham.

Alors que London City Lionesses menait une campagne de recrutement impossible à ignorer, Tottenham renforçait discrètement une équipe qui avait terminé cinquième la saison précédente, avec au moins neuf points d’avance sur chacun des clubs hors de ce quatuor de tête. Avec, entre autres, l’arrivée des attaquantes prolifiques Shekiera Martinez et Kirsty Hanson, de la talentueuse meneuse de jeu Victoria Pelova et de la défenseure internationale française Alice Sombath, son été a été impressionnant.

Mais après un début de saison sans défaite, marqué par 15 buts inscrits, seulement deux encaissés et 10 points pris en quatre matches, une question familière refait surface à la suite de deux revers : 6-1 contre London City et 6-2 contre Chelsea. C’est la première fois que Tottenham encaisse six buts lors de deux matches consécutifs en WSL.

Tottenham a réalisé d’énormes progrès ces dernières années, sur le terrain comme en dehors, et sa première saison sous la direction de Martin Ho, l’an dernier, a suscité encore davantage d’enthousiasme. Mais son bilan face aux meilleures équipes, parmi lesquelles London City pourrait figurer cette saison, laisse beaucoup à désirer. Depuis sa promotion il y a sept ans, Tottenham ne compte que deux victoires, six matches nuls et 46 défaites face à Chelsea, Arsenal et aux clubs de Manchester en WSL.

Samedi, Tottenham reçoit Arsenal pour le derby du nord de Londres, alors que son rival traverse actuellement une véritable mauvaise passe. C’est une excellente occasion pour l’équipe de Ho de montrer qu’elle sait tirer les leçons de lourdes défaites et décrocher une victoire retentissante, preuve qu’elle peut franchir un cap.