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Rondo GFX 1-1GOAL

The Rondo : la percée de Harry Kane au Ballon d’Or, les arguments en faveur d’Alexia Putellas comme meilleure joueuse de tous les temps et une cérémonie interminable

Kane reçoit sa couronne, Putellas alimente le débat sur le statut de GOAT et la cérémonie s’éternise. Les journalistes de GOAL donnent leur avis et livrent leurs premiers pronostics pour 2027.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Félicitations !

    Si vous lisez ces lignes, vous avez survécu à 700 minutes éreintantes de faste et de cérémonies destinées à couronner les meilleurs joueurs du football. Non, cela n’a pas duré aussi longtemps. Mais c’est l’impression que cela a donnée.

    Pourtant, entre les numéros musicaux, les apparitions de célébrités et les tentatives de transformer le Ballon d’Or en cérémonie des Oscars, il y avait de vraies histoires à raconter.

    Harry Kane est devenu le premier Anglais depuis Michael Owen en 2001 à remporter la récompense individuelle la plus convoitée du football. Alexia Putellas a renforcé sa candidature au statut de meilleure joueuse de tous les temps en remportant un troisième Ballon d’Or féminin, égalant ainsi le record. Et l’Espagne a visiblement eu besoin d’une valise supplémentaire pour rentrer.

    Les surprises ont été rares, mais il y a beaucoup à analyser. En l’absence de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, la soirée a rappelé une nouvelle fois que le football change de génération. Qui sont les nouvelles icônes de cette époque ?

    Alors, sans plus attendre, voici la dernière édition de… The Rondo.

  • Que pensez-vous des chances de Harry Kane de remporter le Ballon d’Or ?

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    PRESSE SPORTS

    Le premier Ballon d’Or de Kane récompense sa régularité devant le but et met fin à 25 ans d’attente pour l’Angleterre.

    Ryan Tolmich : C’est le bon choix. Aucun candidat ne se détachait vraiment dans une course très ouverte, mais la victoire de Kane s’explique simplement : il a été le joueur le plus régulier du football. En réalité, c’est le cas depuis un bon moment. Même si vous estimez qu’il ne méritait pas tout à fait ce prix cette année, son CV mérite bien de comporter une ligne consacrée au Ballon d’Or.  

    Celia Balf : Oserais-je dire que, pour une cérémonie dominée par l’Espagne, voir le prix revenir à Kane est plutôt rafraîchissant ? C’est tout de même un peu étrange : l’Espagne a remporté la Coupe du monde et comptait plusieurs joueurs susceptibles de décrocher la plus haute distinction, mais c’est finalement Kane qui l’a obtenue. Je ne célèbre pas vraiment sa victoire : quel genre de fan d’Arsenal serais-je ? Mais je suis sûre que l’Angleterre est plutôt contente du résultat.

    Alex Labidou : C’est amplement mérité. Harry Kane est sans doute le meilleur atout offensif du football actuel, un joueur dont on attend un but chaque fois qu’il entre sur le terrain. Compte tenu des talents produits par l’Angleterre, il est remarquable qu’il soit le premier joueur du pays à remporter ce prix depuis Michael Owen en 2001. Pour Kane, cette récompense valide aussi sa décision d’aller se mesurer au football allemand il y a quelques années.

    L’aurait-il remportée s’il était resté à Tottenham ? Probablement pas. Les exigences et les attentes du Bayern Munich sont immenses, mais Kane a accepté cette pression. Ce transfert lui a donné l’occasion d’ajouter des trophées majeurs à ses buts, et il a relevé le défi.

  • Alexia Putellas méritait-elle le Ballon d’Or ?

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    PRESSE SPORTS

    Ce troisième Ballon d’Or renforce la place de Putellas parmi les plus grandes joueuses de l’histoire du football féminin.

    RT: Tout à fait. Elle était la favorite pour cette raison et, même si d’autres joueuses méritaient cette distinction, c’est Putellas qui a été la vedette de cette grande équipe du Barça. Sa place parmi les plus grandes est désormais encore plus solidement établie, et son retour après sa blessure au ligament croisé antérieur est une sacrée histoire. 

    CB: Il fallait que ce soit elle. Encore une récompense pour l’Espagne, mais Aitana Bonmatí ne pouvait pas l’emporter à nouveau à cause de ses blessures. C’est mérité et, après l’avoir vue marquer lors de sa 150e sélection avec l’Espagne face aux États-Unis, il est clair que Putellas domine toujours autant.

    AL: Oui, et elle se situe désormais au niveau de Marta dans le débat sur la meilleure joueuse de tous les temps. La Brésilienne garde l’avantage, mais un troisième Ballon d’Or ne fait que renforcer les arguments en faveur de Putellas. Après tout ce qu’elle a accompli à Barcelone, peut-elle en décrocher un quatrième avec London City Lionesses ?

  • De grosses surprises parmi les vainqueurs ?

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    AFP

    Vicky Lopez a été récompensée lors des cérémonies du Ballon d'Or, tout comme plusieurs autres Espagnols.

    RT : Pas particulièrement. Les meilleurs joueurs ont tous été récompensés, tout comme les meilleures équipes. Pas de véritable polémique cette année. 

    CB : Je dirais Kane. C’est amplement mérité, mais cela paraît aussi presque irréel, car cela fait 25 ans que l’Angleterre n’a pas eu de lauréat du Ballon d’Or.

    AL : Non, mais l’influence de l’Espagne était partout. Sur le terrain, on peut sérieusement défendre l’idée qu’elle est actuellement la nation dominante du football mondial, les hommes comme les femmes donnant le ton. Cette réussite n’efface pas les polémiques qui entourent la fédération, mais le talent est indéniable.

    Même le prix du club masculin de l’année décerné au PSG avait un lien avec l’Espagne, avec Luis Enrique aux commandes.

  • La cérémonie a duré plus de trois heures. Est-ce une durée appropriée ? Que changeriez-vous ?

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Le Ballon d’Or de cette année s’est clairement inspiré de la cérémonie des Oscars, mais les organisateurs ont-ils fait le bon choix ?

    RT: Il faut raccourcir ! La durée de cette cérémonie est absolument délirante. On entend partout que les gens n’arrivent plus à rester attentifs pendant un match, mais on devrait attendre deux fois plus longtemps pour un prix ? Faites tenir ça en une heure et qu’on en finisse. 

    CB: Non, c’est beaucoup trop long. En plus, ça a commencé en retard. Pour une cérémonie qui, presque chaque année, rappelle à tout le monde à quel point elle est « vieille », il serait bon de raccourcir franchement le début et la fin. Et toute la soirée a été retardée à cause des embouteillages, ce qui était… comique.

    AL: NON.

    La tentative de faire de cette cérémonie les Oscars du football semble malavisée. Dans leurs meilleures éditions, les Oscars donnent des raisons de regarder au-delà des trophées, du monologue d’ouverture d’un humoriste aux sketches mettant en scène de grands acteurs.

    Le principal attrait du football, c’est ce qui se passe sur le terrain. À moins que la cérémonie n’ait quelque chose de captivant à offrir par elle-même, il faut aller à l’essentiel : moins de numéros musicaux, des discours plus courts et davantage de place pour la remise des prix. Quatre-vingt-dix minutes maximum.

  • Donnez-nous vos pronostics sur les vainqueurs des Ballons d’Or masculin et féminin en 2027, même s’il est beaucoup trop tôt pour se prononcer.

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    Anadolu Agency

    Mbappe pourrait-il remporter le prix l’an prochain ?

    RT : Le sacre de Lamine Yamal est inévitable, mais aura-t-il lieu l’an prochain ? Tout dépendra évidemment de la Ligue des champions et, pour le moment, le PSG reste favori. Je vais donc miser sur Ousmane Dembele cette année, avant que Yamal ne remporte le Ballon d’Or grâce à une victoire à l’Euro 2028. 

    Pour le trophée féminin, ce sera une année de Coupe du monde : choisissez parmi les favorites du tournoi. Je penche pour l’Espagne, avec peut-être un retour de Bonmati sur le devant de la scène après une année marquée par une période d’absence. 

    CB : Ne me demandez pas de faire ça !!  Lamine Yamal, parce qu’il sera plus âgé l’an prochain et qu’il sera donc presque impossible de ne pas retourner en Espagne, où il raflerait toutes les récompenses. Et chez les femmes… Je choisis Ewa Pajor, qui fait partie de cette équipe de Barcelone inarrêtable, mais qui est aussi une joueuse intéressante et représente la Pologne.

    AL : Il affichait sa déception lors de la cérémonie de lundi, mais 2027 pourrait-elle enfin être l’année de Kylian Mbappé ? La forme récente du Real Madrid laisse penser que le club a peut-être passé un cap, et Mbappé a joué un rôle central dans ce renouveau, avec 11 buts inscrits en seulement 10 matches de championnat.

    Si le Real Madrid remporte la Ligue des champions sous l’impulsion de Mbappé, cela pourrait suffire à lui permettre de mettre enfin la main sur ce trophée. Affaire à suivre.

    Chez les femmes, je choisis Sophia Wilson. Oui, c’est un choix partisan, mais si l’équipe féminine des États-Unis remportait la Coupe du monde l’an prochain ?

    Ses statistiques en sélection cette année n’ont rien d’exceptionnel, mais elle s’est montrée dangereuse et sa production offensive en NWSL a été impressionnante. Cette année était celle de son retour. L’an prochain pourrait être celui où elle retrouvera son meilleur niveau de 2024. Si cela se traduit par un rôle majeur dans un sacre en Coupe du monde, elle aura de solides arguments pour le Ballon d’Or.