Félicitations !

Si vous lisez ces lignes, vous avez survécu à 700 minutes éreintantes de faste et de cérémonies destinées à couronner les meilleurs joueurs du football. Non, cela n’a pas duré aussi longtemps. Mais c’est l’impression que cela a donnée.

Pourtant, entre les numéros musicaux, les apparitions de célébrités et les tentatives de transformer le Ballon d’Or en cérémonie des Oscars, il y avait de vraies histoires à raconter.

Harry Kane est devenu le premier Anglais depuis Michael Owen en 2001 à remporter la récompense individuelle la plus convoitée du football. Alexia Putellas a renforcé sa candidature au statut de meilleure joueuse de tous les temps en remportant un troisième Ballon d’Or féminin, égalant ainsi le record. Et l’Espagne a visiblement eu besoin d’une valise supplémentaire pour rentrer.

Les surprises ont été rares, mais il y a beaucoup à analyser. En l’absence de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, la soirée a rappelé une nouvelle fois que le football change de génération. Qui sont les nouvelles icônes de cette époque ?

Alors, sans plus attendre, voici la dernière édition de… The Rondo.