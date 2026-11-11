« Partir au Népal, ça s’est fait assez simplement, en réalité. Au début de ma carrière, j’ai obtenu tous mes diplômes d’entraîneur, puis nous nous sommes installés à Chypre. J’ai commencé avec une équipe masculine de quatrième division. J’avais travaillé dans les centres de formation de quelques clubs. Je travaillais pour des amis, Nick et Demetris Gregoriou, qui possèdent la grammar school de Limassol. Nous sommes très proches depuis l’époque où je fréquentais cette école, quand j’étais à Chypre. Je crois que nous avions environ 11 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. Ils essayaient de développer le programme de football de l’école, alors ils m’ont demandé de venir. J’avais deux cours par jour. J’entraînais les enfants le matin, puis je rejoignais l’équipe de quatrième division qui m’avait recruté alors que je travaillais à l’école.

« L’un des enfants de l’école jouait sous mes ordres. Il a dit à son père que j’étais bon. Son père a répondu : « Nous avons besoin d’aide. » L’équipe était donc avant-dernière de quatrième division, à 12 points du maintien, alors qu’il restait environ neuf ou 10 matches à jouer. La plupart des joueurs étaient plus âgés que moi. J’avais 29 ans à l’époque. Nous avons gagné les quatre premiers matches et le président m’a invité à dîner. J’étais célibataire à ce moment-là, alors un dîner, ça ne se refuse pas ! Il m’a dit : « Coach, vous m’avez mis dans une situation délicate. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a répondu : « Je sais que je vous ai proposé le poste, mais j’essayais d’éviter de débourser 250 000 », ce qui représentait leur budget pour l’année, « et maintenant que vous avez gagné quatre matches, on dirait que nous avons une chance de nous maintenir. » Il a ajouté : « Maintenant, c’est comme ça. Je ne vais pas vous jeter en pâture. Voyons ce que nous pouvons faire. » Nous avons finalement remporté nos neuf premiers matches. Nous avons réussi à nous maintenir avec un point d’avance lors de l’avant-dernière semaine de la saison. Ma carrière a décollé à partir de là.

« J’ai entraîné quelques équipes à Chypre, mais l’occasion de partir au Népal s’est présentée parce que, lorsque je travaillais à la grammar school, j’envoyais mon CV par fax à tous ceux qui avaient un fax ! Peu m’importait où ils se trouvaient. La seule chose qui m’intéressait, c’était le football. L’un de ces fax était lié à quelque chose que nous avions reçu de la LMA. Cela s’appelait à l’époque la FACA, pour Football Association Coaches Association. Dans l’un de leurs e-mails, il était écrit : « Êtes-vous intéressé par un poste d’entraîneur en Asie ? » Je suis sûr qu’ils avaient envoyé ce message à des centaines d’autres personnes. Il y avait une liste d’environ 35 ou 40 pays. J’ai coché toutes les cases !

« J’ai décidé de retourner aux États-Unis pour passer ma licence A. Alors que j’étais chez un ami, là-bas, j’ai reçu un appel vers trois heures du matin d’un certain Ganesh Thapa. Je lui ai dit : « Je peux vous aider ? Il est trois heures du matin ! » Il a répondu : « Oui, je suis le président de la All Nepal Football Association, nous voulons que vous veniez entraîner l’équipe. » Je lui ai demandé si c’était sérieux. Il m’a dit : « Oui, quand pouvez-vous venir ? » Je lui ai répondu que j’étais aux États-Unis et que l’on venait de me proposer un poste de responsable d’un centre de formation en Virginie, même si, soit dit en passant, je n’envisageais pas de m’y installer. Il m’a redemandé : « Quand pouvez-vous venir ? » Je lui ai dit : « Il faut que je réserve mon billet, et tout le reste. » Il a répondu : « Écoutez, venez demain. » J’étais aux États-Unis, je ne pouvais pas venir le lendemain ! Il fallait que je retourne à Londres, où j’avais désormais une femme et une fille. Il m’a dit : « D’accord, nous vous enverrons le billet. » Le lendemain, j’ai donc réservé mon billet. Le jour d’après, je suis rentré en Angleterre par avion. C’était en juillet, la haute saison pour les Sherpas. Il n’y aurait pas de vols pour le Népal. Tout le monde veut aller à l’Everest !

« Je rentre chez moi et je vais voir ma femme, qui travaillait au supermarché, c’est dire à quel point notre situation était difficile. Je lui dis : « Je suis rentré. » Elle me répond : « Ah, super, pour combien de temps ? » Je lui dis : « Une semaine, 10 jours au moins, normalement. On se voit plus tard. » Je suis donc rentré m’occuper de la petite. Nous logions chez la mère de ma femme. Vers cinq heures, le téléphone sonne et mon beau-père me dit : « Stephen, quelqu’un vous demande au téléphone. Je n’ai pas bien compris ce qu’il disait, mais c’est Ganesh Thapa. » Il me dit : « Bonjour, comment allez-vous ? » Je lui réponds que je vais bien. Il me dit : « Bonne nouvelle. » Je lui demande laquelle. Il répond : « Nous vous avons trouvé un vol. » Et moi, je pense à la semaine prochaine, ou à un jour de cette semaine. Il me dit : « Non, c’est aujourd’hui. » Aujourd’hui ? Oui, le départ est à 21 heures, heure britannique. Et il était deux heures de l’après-midi ! Vraiment ? Je n’avais atterri que tôt ce matin-là. À 22 heures, j’étais à l’aéroport d’Heathrow. On ne voulait pas me laisser passer parce qu’il y avait une erreur dans mon nom. Ils avaient mis Stephen comme nom de famille, et je leur disais : « Non, non, non, ce n’est pas ça. » Pour faire court, j’ai embarqué et je me suis envolé pour Katmandou. »