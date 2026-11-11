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Stephen Constantine Brits Abroad Rwanda 1:1GOAL

Stephen Constantine : de Londres à Kigali, sa vie d’entraîneur de football professionnel au Rwanda

Dans le dernier volet de la série « Brits Abroad » de GOAL, un entraîneur qui a exercé à travers le monde, de l’Amérique du Nord à l’Afrique, raconte avoir vendu des fleurs dans le métro de New York et craint pour sa vie lors d’une mission de repérage. Il évoque aussi les activités à faire au Rwanda.

Chris Burton
Traduit par

  • Il n’y a pas si longtemps, les acteurs du football britannique qui exerçaient à l’étranger étaient extrêmement rares. La réticence de chacun à quitter son environnement familier freinait l’élan collectif.

    Mais les temps ont changé. Grâce à l’évolution culturelle, aucun coin de la planète ne devrait plus être considéré comme trop éloigné. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est désormais une expérience à accueillir avec enthousiasme plutôt qu’à redouter.

    Bien sûr, des défis se présentent, avec des obstacles professionnels et personnels à surmonter en chemin. Mais pourquoi ne pas les relever au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs et d’entraîneurs adoptent cet état d’esprit.

    Dans cette optique, et puisqu’on nous répète sans cesse que les voyages ouvrent l’esprit, GOAL racontera le parcours de certains de ces explorateurs intrépides qui ont franchi les frontières et peuvent aujourd’hui partager leur expérience du sport comme des vacances.

    Place maintenant à Stephen Constantine, un homme qui a emprunté un itinéraire riche en détours pour aller de Londres à Kigali, la capitale du Rwanda, en passant par les États-Unis, Chypre, le Népal, le Malawi, le Soudan, l’Inde et le Pakistan…

  • Le début d’un parcours sportif remarquable

    Stephen Constantine Arsenal
    Instagram/@stephenconstantine

    Constantine est un fervent supporter d’Arsenal et de la franchise NFL des Raiders de Las Vegas.

    « Mon histoire d’amour avec le football a commencé au début des années 70. Le premier match auquel j’ai assisté opposait Tottenham à Arsenal. Mon père était supporter de Tottenham, et c’est lors de ce match que Ray Kennedy a inscrit de la tête le but de la victoire à la 97e minute. Il avait 18 ou 19 ans à l’époque, et ce but nous a offert le championnat. Le faire sur le terrain de Tottenham, c’était encore mieux. Puis, cinq jours plus tard, Charlie George a décoché une frappe magistrale de l’extérieur de la surface contre Liverpool pendant la prolongation, et nous avons remporté la Coupe d’Angleterre 2-1 ! Arsenal jusqu’à la mort ! »

  • Des rêves d’entraîneur nés à Chypre et en Amérique

    New York subway Brooklyn
    Getty

    Des petits boulots trouvés à ses débuts comme entraîneur de football, dont un à New York

    « Depuis aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu devenir footballeur professionnel, comme la plupart d’entre nous. J’ai fait un essai à Chelsea : j’ai inscrit un triplé lors d’un match d’essai à l’Uxbridge Stadium et, six semaines plus tard, j’ai reçu une lettre me disant que je n’étais pas assez bon ! J’ai aussi disputé un match d’essai pour Millwall. Nous étions 30 ou 40 à l’ancien Den. J’ai été choisi comme joueur à l’essai pour affronter Fulham la semaine suivante, puis on m’a dit : ‹ Nous avons cinq gardiens, mais tu t’es bien débrouillé pendant les essais et nous voulions te voir jouer. › Je pense que j’aurais été trop petit pour être gardien.

    « Nous avons ensuite déménagé à Chypre. J’ai joué pour l’AEL Limassol. J’avais 17 ans, je m’entraînais avec l’équipe première et j’ai fait quelques apparitions. Puis je suis retourné en Angleterre avant de partir aux États-Unis. J’ai joué un an dans une équipe universitaire là-bas, puis j’ai signé un contrat professionnel. Mon premier et unique contrat professionnel était avec les Pennsylvania Stoners, en American Soccer League. J’avais 20 ou 21 ans à l’époque, mais seuls quatre joueurs étrangers étaient autorisés. Je n’ai pas beaucoup joué et, avant la fin de la saison, l’équipe a fermé ses portes. Nous étions sponsorisés par Alpo, une entreprise d’aliments pour chiens. J’ai ensuite joué à New York pour les New York Freedoms. C’était un club assez important à New York à l’époque. J’étais capitaine, puis je me suis blessé au ligament croisé antérieur. J’avais compris assez tôt que je n’irais pas à la Coupe du monde et que je ne jouerais pas non plus en Premier League de sitôt. Je me suis dit que les seules choses que j’avais toujours voulu faire dans la vie, c’étaient entraîner ou jouer au football. Alors je me suis dit : ‹ Bon, autant passer mes diplômes d’entraîneur pendant que je suis aux États-Unis. ›

    « J’ai passé dix ans aux États-Unis, de 1982 à 1992. J’y ai obtenu toutes mes qualifications, puis je suis rentré en Angleterre et j’y ai de nouveau passé tous mes diplômes. J’ai obtenu les diplômes préliminaire, intermédiaire et complet, puis l’équivalence UEFA, avant la licence professionnelle en 2003-04. Je ne vois rien de mieux à faire après avoir joué. Pour moi, c’est entraîner et être sur le terrain avec les joueurs. Quand on y pense, j’ai de la chance, car j’ai toujours su ce que je voulais faire. J’ai fait la plonge dans des restaurants en Pennsylvanie. J’ai travaillé sur des chantiers à Chypre et aux États-Unis. J’ai fait toutes sortes de métiers pour essayer de rester dans le football. J’avais même un stand de fleurs dans le métro, à Brooklyn ! Pour moi, devenir entraîneur était une évidence, et j’étais prêt à tout pour y parvenir. »

  • Un appel à 3 heures du matin débouche sur un transfert précipité en Asie

    Everest Nepal
    Getty

    En quelques jours bien remplis, la vie aux États-Unis a laissé place à la vie à l’ombre du mont Everest

    « Partir au Népal, ça s’est fait assez simplement, en réalité. Au début de ma carrière, j’ai obtenu tous mes diplômes d’entraîneur, puis nous nous sommes installés à Chypre. J’ai commencé avec une équipe masculine de quatrième division. J’avais travaillé dans les centres de formation de quelques clubs. Je travaillais pour des amis, Nick et Demetris Gregoriou, qui possèdent la grammar school de Limassol. Nous sommes très proches depuis l’époque où je fréquentais cette école, quand j’étais à Chypre. Je crois que nous avions environ 11 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. Ils essayaient de développer le programme de football de l’école, alors ils m’ont demandé de venir. J’avais deux cours par jour. J’entraînais les enfants le matin, puis je rejoignais l’équipe de quatrième division qui m’avait recruté alors que je travaillais à l’école.

    « L’un des enfants de l’école jouait sous mes ordres. Il a dit à son père que j’étais bon. Son père a répondu : « Nous avons besoin d’aide. » L’équipe était donc avant-dernière de quatrième division, à 12 points du maintien, alors qu’il restait environ neuf ou 10 matches à jouer. La plupart des joueurs étaient plus âgés que moi. J’avais 29 ans à l’époque. Nous avons gagné les quatre premiers matches et le président m’a invité à dîner. J’étais célibataire à ce moment-là, alors un dîner, ça ne se refuse pas ! Il m’a dit : « Coach, vous m’avez mis dans une situation délicate. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a répondu : « Je sais que je vous ai proposé le poste, mais j’essayais d’éviter de débourser 250 000 », ce qui représentait leur budget pour l’année, « et maintenant que vous avez gagné quatre matches, on dirait que nous avons une chance de nous maintenir. » Il a ajouté : « Maintenant, c’est comme ça. Je ne vais pas vous jeter en pâture. Voyons ce que nous pouvons faire. » Nous avons finalement remporté nos neuf premiers matches. Nous avons réussi à nous maintenir avec un point d’avance lors de l’avant-dernière semaine de la saison. Ma carrière a décollé à partir de là.

    « J’ai entraîné quelques équipes à Chypre, mais l’occasion de partir au Népal s’est présentée parce que, lorsque je travaillais à la grammar school, j’envoyais mon CV par fax à tous ceux qui avaient un fax ! Peu m’importait où ils se trouvaient. La seule chose qui m’intéressait, c’était le football. L’un de ces fax était lié à quelque chose que nous avions reçu de la LMA. Cela s’appelait à l’époque la FACA, pour Football Association Coaches Association. Dans l’un de leurs e-mails, il était écrit : « Êtes-vous intéressé par un poste d’entraîneur en Asie ? » Je suis sûr qu’ils avaient envoyé ce message à des centaines d’autres personnes. Il y avait une liste d’environ 35 ou 40 pays. J’ai coché toutes les cases !

    « J’ai décidé de retourner aux États-Unis pour passer ma licence A. Alors que j’étais chez un ami, là-bas, j’ai reçu un appel vers trois heures du matin d’un certain Ganesh Thapa. Je lui ai dit : « Je peux vous aider ? Il est trois heures du matin ! » Il a répondu : « Oui, je suis le président de la All Nepal Football Association, nous voulons que vous veniez entraîner l’équipe. » Je lui ai demandé si c’était sérieux. Il m’a dit : « Oui, quand pouvez-vous venir ? » Je lui ai répondu que j’étais aux États-Unis et que l’on venait de me proposer un poste de responsable d’un centre de formation en Virginie, même si, soit dit en passant, je n’envisageais pas de m’y installer. Il m’a redemandé : « Quand pouvez-vous venir ? » Je lui ai dit : « Il faut que je réserve mon billet, et tout le reste. » Il a répondu : « Écoutez, venez demain. » J’étais aux États-Unis, je ne pouvais pas venir le lendemain ! Il fallait que je retourne à Londres, où j’avais désormais une femme et une fille. Il m’a dit : « D’accord, nous vous enverrons le billet. » Le lendemain, j’ai donc réservé mon billet. Le jour d’après, je suis rentré en Angleterre par avion. C’était en juillet, la haute saison pour les Sherpas. Il n’y aurait pas de vols pour le Népal. Tout le monde veut aller à l’Everest !

    « Je rentre chez moi et je vais voir ma femme, qui travaillait au supermarché, c’est dire à quel point notre situation était difficile. Je lui dis : « Je suis rentré. » Elle me répond : « Ah, super, pour combien de temps ? » Je lui dis : « Une semaine, 10 jours au moins, normalement. On se voit plus tard. » Je suis donc rentré m’occuper de la petite. Nous logions chez la mère de ma femme. Vers cinq heures, le téléphone sonne et mon beau-père me dit : « Stephen, quelqu’un vous demande au téléphone. Je n’ai pas bien compris ce qu’il disait, mais c’est Ganesh Thapa. » Il me dit : « Bonjour, comment allez-vous ? » Je lui réponds que je vais bien. Il me dit : « Bonne nouvelle. » Je lui demande laquelle. Il répond : « Nous vous avons trouvé un vol. » Et moi, je pense à la semaine prochaine, ou à un jour de cette semaine. Il me dit : « Non, c’est aujourd’hui. » Aujourd’hui ? Oui, le départ est à 21 heures, heure britannique. Et il était deux heures de l’après-midi ! Vraiment ? Je n’avais atterri que tôt ce matin-là. À 22 heures, j’étais à l’aéroport d’Heathrow. On ne voulait pas me laisser passer parce qu’il y avait une erreur dans mon nom. Ils avaient mis Stephen comme nom de famille, et je leur disais : « Non, non, non, ce n’est pas ça. » Pour faire court, j’ai embarqué et je me suis envolé pour Katmandou. »

  • Revenant sur l’Inde à quelques reprises

    Stephen Constantine India
    Getty

    Des défis différents posés par des fonctions exigeantes aux niveaux national et international

    « J’ai effectué trois passages en Inde. La première fois que j’y suis allé, j’ai vu qu’il y avait du potentiel. À l’époque, ils n’avaient pas encore vraiment compris qu’il y avait de l’argent à gagner dans le football. Nous avons voyagé de New Delhi à Jamshedpur, juste à côté de Calcutta. Vingt-trois heures de train ! Sans climatisation, d’ailleurs. Nous avions un tournoi appelé la LG Cup. C’était notre préparation pour les Jeux asiatiques. Mon patron, Alberto Colaco, m’a donc dit : « Coach, je sais que nous n’avons pas beaucoup de temps. Vous aurez dix jours avec les joueurs avant de partir pour ce tournoi. Ne vous inquiétez pas pour le tournoi. Nous allons jouer deux matches, peut-être trois. Allez-y, évaluez le football sur place. Et nous attendons de vous que vous fassiez ce que vous avez fait au Népal », où les choses s’étaient plutôt bien passées.

    « Nous sommes donc allés disputer ce tournoi au Vietnam. Nous avons atteint la finale. Nous avions une équipe de moins de 23 ans, comme aux Jeux asiatiques. Nous n’avions droit qu’à trois joueurs de plus de 23 ans : Bhaichung Bhutia en faisait partie, tout comme IM Vijayan. Nous avons affronté le Vietnam en finale. Nous étions menés 2-0 après une vingtaine de minutes et je me suis dit : « Mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. » L’un des joueurs était jeune. La plupart avaient 19, 20 ou 21 ans, dans ces eaux-là, et ce garçon avait vraiment du mal à respirer. Je l’ai donc fait sortir, j’ai fait entrer un autre jeune et j’ai changé les joueurs de côté. Nous avons gagné 3-2 à la dernière minute, grâce au but décisif du garçon qui était entré en jeu et qui disputait seulement son deuxième match au poste d’avant-centre. Ensuite, nous sommes allés aux Jeux asiatiques. Nous avons aussi terminé deuxièmes des Jeux afro-asiatiques lors de ce premier passage. Nous avons vraiment fixé certaines exigences.

    « La deuxième fois, on m’a dit : « Coach, nous voulons aller à la Coupe du monde. » J’ai répondu : « Nous ne dominons même pas la zone Sud, avec le Bangladesh, les Maldives et le Pakistan, et nous n’irons pas à la Coupe du monde. Je pense pouvoir nous emmener à la Coupe d’Asie, mais j’ai besoin de ceci, de ceci, de ceci, de ceci, de ceci et de ceci. » Ils m’ont donné tout ce que je demandais en matière d’encadrement. J’ai pu m’entourer de personnes de qualité et nous avons défini notre façon de travailler. Grâce à ce que j’avais accompli dix ans plus tôt, les gens savaient à quoi s’attendre. Je ne transige pas : la discipline, le maillot rentré dans le short, une bonne conduite, ce genre de choses. Nous avons remporté le tournoi SAF. Nous avons remporté l’Intercontinental. Nous nous sommes qualifiés pour la Coupe d’Asie. Nous étions la deuxième équipe la plus jeune, avec une moyenne d’âge de 23 ans et six mois. Le Vietnam avait un mois de moins que nous. Au premier match, nous avons écrasé la Thaïlande. Au deuxième, nous avons dominé les Émirats arabes unis, mais nous avons perdu 2-0. Alberto Zaccheroni est venu me voir après le match, m’a pris le visage entre ses mains et m’a dit : « Je ne sais pas comment nous avons gagné. » Puis il a ajouté : « Mais ça ira pour vous, il vous suffit d’un point contre Bahreïn. » Nous avons donc disputé notre troisième match contre Bahreïn. Ce n’était pas notre meilleur match, mais nous ne méritions pas de perdre sur un penalty à la 93e ou à la 94e minute. Et voilà. Nous étions éliminés. Sinon, nous aurions atteint les huitièmes de finale.

    « Pour mon troisième passage, East Bengal, l’un des plus grands clubs du pays, m’a demandé de venir. C’était la pire période de son histoire. Le club n’avait pas d’argent et, à mon arrivée, il comptait 12 joueurs, dont un seul étranger. Mon travail consistait à poser les fondations. À mon départ, après la saison, le club avait obtenu son plus grand nombre de points en ISL. Nous avons terminé quatrièmes en partant de la fin, mais les fondations étaient posées. Ensuite, le directeur général ou le manager a voulu choisir les onze titulaires et prendre les décisions. Je n’allais pas accepter ça. C’est moi qui allais choisir les joueurs que je voulais faire venir. Nous sommes donc partis, mais c’est un club immense. Nous avons joué contre Mohun Bagan devant 90 000 personnes dans le stade. Alors, si quelqu’un dit qu’on ne joue pas au football en Inde, je ne peux qu’en douter. Voilà ce qu’a été mon aventure en Inde. »

  • Affronter de front les défis culturels et sociaux

    Coffee Rwanda
    Getty

    Les minerais et les produits agricoles, comme le café et le thé, figurent parmi les principales exportations du Rwanda.

    « On m’a traité de caméléon à plusieurs reprises, surtout parce que je sais m’adapter. Je prends des cours de kinyarwanda. “Mwaramutse” signifie bonjour, et “Mwiriwe” signifie bonsoir. C’est une langue assez difficile. Je ne peux pas dire que je me débrouille très bien, mais je n’ai suivi que quelques vrais cours depuis mon arrivée. Je vais apprendre la langue parce que je pense que je dois le faire. De la même manière, je pense que je ne peux pas être sélectionneur d’une équipe nationale si je ne vis pas dans le pays. Je sais que beaucoup de gens le font, mais ils disent : “La plupart de nos joueurs évoluent en Europe.” Et moi, je réponds : “Oui, mais votre présence dans le pays incite les joueurs locaux à partir jouer à un meilleur niveau.”

    « Je suis responsable de toutes les catégories d’âge, à partir des moins de 15 ans. Nous cherchons évidemment de nouveaux joueurs parce que, ces dernières années, je ne dirai pas que les autres entraîneurs n’ont pas fait du bon travail, mais il n’y a pas eu de véritable développement. Sans football de base, il n’y a pas de haut niveau et il n’y a aucune chance de réussir. J’ai donc fait venir un responsable du développement des jeunes, un garçon qui s’appelle Nicholas de-Long. Il va prendre en charge toutes les catégories de jeunes. Pour moi, le plus important, quand on se trouve dans un pays, c’est de respecter l’endroit où l’on est. Je ne vais pas changer les gens. Je ne vais pas changer la culture. Et arriver en retard à l’entraînement, ce n’est pas une question de culture. Aller à l’aéroport en tongs, ce n’est pas une question de culture. C’est simplement un manque de savoir-vivre. La culture, la nourriture, la langue, les vêtements que portent les gens, leur manière de prier : je ne me mêle jamais de tout cela. Je suis ici pour améliorer votre culture footballistique, si vous me le permettez. J’essaie d’en apprendre le plus possible sur les gens, la langue et ce qui les motive.

    « C’est parfois très, très difficile à bien des égards. Nous n’avons même pas parlé des sacrifices sur le plan familial et de tout le reste. Mais si je fais quelque chose, je m’y consacre à 100 %. Et, de manière générale, je n’ai pas eu de problèmes personnels de ce genre. Les problèmes ont toujours été : pourquoi es-tu en retard ? Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait ? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ceci ou cela ? L’équipement n’est pas bon. Il nous a fallu 72 heures pour revenir du Cap-Vert. Nous avons passé deux jours au Sénégal à ne rien faire du tout. Alors, évidemment, je suis entré dans une colère noire. Et quand je me mets en colère, il ne fait pas bon être près de moi. Je dis des choses, il m’arrive de lâcher un juron, mais pourquoi a-t-on laissé cela se produire ? Pourquoi ne m’a-t-on pas parlé de ces choses ? Voilà donc les problèmes. Nous sommes arrivés à l’aéroport au Pakistan après un match nul 0-0 contre le Cambodge, et ils sont venus avec deux minibus. J’ai dit : “Il y a 35 personnes et tous les bagages, à quoi pensez-vous ?” Il y a donc beaucoup de problèmes de ce genre dont je ne devrais vraiment pas avoir à m’occuper.

    « J’ai mis en place un réseau de recrutement. Nous avons un homme qui s’appelle Derek Bragg et qui vient d’Angleterre. Il repère des joueurs dans le monde entier. Il fait partie des recruteurs qui ont lancé la plateforme Wyscout. Il faut régler les urgences, essayer de convaincre les gens. Nos moins de 17 ans se sont récemment qualifiés pour la CAN pour la première fois de leur histoire. Et ce programme est supervisé par Nicholas de-Long. Nous avons maintenant les moins de 15 ans, qui disputent la Coupe du monde de la FIFA. Je leur ai dit : “Voilà qui vous représentez. Que je ne vous voie pas en tongs, pas de casquettes”, ce genre de choses. Nous essayons donc de fixer des règles ici. Et cette victoire des moins de 17 ans contre l’Éthiopie a été énorme. La révolution a commencé. Elle a débuté quand nous avons remporté les FIFA Series. En mars, nous avons battu la Grenade et l’Estonie. On pourrait dire qu’à Chypre, le niveau de football est bon. Ils limogent leurs entraîneurs tous les quelques mois. Et malheureusement, je ne pense pas qu’ils aiment les gens comme moi : même quand cela me porte parfois préjudice, je vous dirai exactement ce que je pense. Cela ne veut pas dire que j’ai raison. Cela ne veut pas dire que vous avez tort. Je le ferai de la manière la plus polie possible, sauf si je perds mon sang-froid, ce qui ne prend pas longtemps.

    « J’aime mon travail, les bons comme les mauvais côtés. Je suis le seul Anglais, vivant ou mort, à avoir entraîné huit équipes nationales. Je vais viser les dix à un moment donné, ou peut-être resterai-je quelques années au Rwanda. Nous verrons. Il nous faut environ quatre points pour nous qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Nous devons affronter le Mali à domicile et à l’extérieur. Puis nous jouerons au Liberia et contre le Cap-Vert, que nous avons battu à domicile il y a quelques semaines. Des matches cauchemardesques. J’espère seulement que nous pourrons prendre quelque chose au Mali. Et nous voulons que le Liberia et le Cap-Vert fassent match nul lors de leurs deux confrontations. Comme ça, ça ira. »

  • Un passage au Soudan a donné lieu à une expérience surréaliste

    Kamal Shaddad
    Getty

    Kamal Shaddad a présidé la Fédération soudanaise de football pendant plus de 20 ans.

    « J’ai vécu pas mal de moments surréalistes. Mais il y en a un qui me revient particulièrement. J’étais en voiture, au départ de Khartoum, quand j’étais au Soudan. Mon patron, Kamal Shaddad, ressemblait à Don King. Il avait la coiffure, tout ! Quand on entrait dans son bureau, il était assis entre deux climatiseurs sur pied. Moi, j’étais là et je gelais ! Je lui ai dit : ‹ Monsieur, vous n’avez pas froid ? › Il m’a répondu : ‹ Vous me voyez, dans l’état où je suis ? Si je peux rester comme ça, c’est grâce au froid, je suis conservé ! › J’avais vu un arrière gauche jouer pour l’un des clubs soudanais contre Merrikh. Je m’étais dit : un grand arrière gauche, costaud, avec une longue touche. J’irai le voir la semaine prochaine.

    « J’ai donc décidé d’y aller. J’ai appelé le chauffeur et je lui ai dit : ‹ Allez, on y va. Hasahisa, c’est à combien de temps ? › Il m’a répondu : ‹ Environ quatre heures. › Il fallait se mettre en route ! On devait avoir fait deux heures de trajet quand le président a appelé. Pour une raison qui m’échappe, il m’appelait Stephenson. ‹ Stephenson, m’a-t-il dit, où êtes-vous ? › Et je lui ai répondu : ‹ Monsieur, je vois du sable devant moi, du sable de chaque côté et du sable derrière moi. Nous sommes en voiture et nous allons à Hasahisa. Il y a un joueur que je dois voir. › Il a commencé à s’agacer un peu. ‹ Qui vous a donné la permission d’aller à Hasahisa ? › J’ai répondu : ‹ Je ne savais pas qu’il m’en fallait une. Je suis le sélectionneur national et je vais voir un arrière gauche. › Il m’a dit : ‹ Stephenson, c’est un territoire d’Al-Qaïda. Ce n’est vraiment pas une bonne idée d’aller là-bas. › Je lui ai répondu : ‹ Oui, mais ça fait trois heures maintenant, il ne nous reste qu’une heure. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. › Il s’est vraiment énervé, s’est mis à crier sur le chauffeur, puis il a raccroché !

    « On continuait donc vers cet endroit perdu au milieu de nulle part. Au bout d’une demi-heure, peut-être 40 minutes, j’ai vu arriver une Jeep. Je ne la voyais pas de face, mais c’était une Jeep. J’ai aperçu quatre ou cinq hommes à l’arrière. Je ne distinguais pas qui ils étaient, mais ils sont arrivés à notre hauteur et nous ont obligés à arrêter la voiture. Deux hommes en sont alors descendus et ont ouvert ma portière. Ils m’ont tiré hors de la voiture. Ils parlaient tous en soudanais et je me demandais : ‹ Mais qu’est-ce qui se passe, p*tain ? › Ils m’ont mis à l’arrière de leur véhicule et m’ont fait asseoir là. C’est à ce moment-là que je me suis dit : ça y est, on retrouvera ma dépouille quelque part dans le désert entre Khartoum et Hasahisa, et personne ne saura ce qui s’est passé ! Pendant les 15 minutes suivantes, je n’arrêtais pas de demander si quelqu’un pouvait me dire quelque chose. Ils ne disaient rien. Puis, peut-être 10 minutes plus tard, j’ai regardé autour de moi et j’ai aperçu le stade de football au loin. En fait, M. Shaddad avait demandé aux agents de sécurité sur place de venir me chercher là où je me trouvais. Il leur avait donné le numéro du chauffeur et leur avait dit de m’emmener au stade le plus vite possible, sous étroite escorte. À ce moment-là, je m’étais déjà fait dessus !

    « Bref, ils m’ont emmené au stade. Je suis entré, il y avait des gens qui allaient et venaient. Je ne voyais rien. J’ai dit : ‹ Il faut que je voie le match, je suis venu voir ce gamin. › Ils m’ont répondu : ‹ D’accord, venez avec nous. › Ils m’ont emmené en bas et m’ont installé à côté du quatrième arbitre. Il faisait 48 degrés en plein soleil, j’ai tenu 15 minutes ! J’ai vu l’arrière gauche, puis je suis rentré à Hasahisa en voiture. Et oui, je l’ai sélectionné en équipe nationale ! C’était mon expérience la plus surréaliste, mais j’en ai vécu beaucoup d’autres. »

  • Comment un sélectionneur national occupe son temps

    Stephen Constantine
    Getty

    Des ateliers de détection aux réunions avec les joueurs, Constantine ne déconnecte que rarement

    « Je dois avouer que j’ai du mal à ne pas avoir quelque chose à faire tous les jours. Avec une sélection nationale, on dispose de cinq fenêtres internationales, mais il y a quelque chose de particulier dans le fait qu’on vous demande d’en devenir le sélectionneur. Si vous m’aviez posé la question il y a quelques années, j’aurais répondu : “D’accord, je veux bien ne vivre que jusqu’à 65 ans, mais je veux être sélectionneur de l’Angleterre pendant un an ou deux.” J’aurais accepté. Quand j’étais enfant, ou jeune homme, si vous m’aviez dit : “Tu peux vivre jusqu’à 65 ans et jouer pour l’Angleterre, ou vivre jusqu’à 75 ans”, j’aurais choisi de vivre jusqu’à 65 ans et de jouer pour l’Angleterre.

    « Ne pas être impliqué au quotidien me pèse un peu. J’organise des ateliers de détection. Nous avons parcouru tout le Rwanda pour expliquer aux gens comment nous jouons, quelle est notre philosophie, et pourquoi nous avons besoin de recruteurs qui commencent à travailler avec les moins de 15 ans et les moins de 17 ans pour mettre en place une certaine façon de jouer. Pour ces postes de recruteurs généralistes, que recherchons-nous ? D’abord, quels joueurs cherchez-vous et quelle est la philosophie de l’entraîneur ? Ensuite, il faut essayer de repérer des joueurs capables d’évoluer dans ce système. Nous avons mis en place quelques réseaux de détection. J’ai un bureau à une dizaine de minutes de mon appartement et j’y vais tous les matins. J’y suis entre 9 h et 9 h 15, alors que le bureau n’ouvre qu’à 9 h 30 ! L’autre jour, j’ai eu une réunion avec un joueur qui se trouvait dans le pays, une autre avec la personne responsable des finances, puis encore une avec un autre joueur, sur un sujet différent. Si vous allez au bureau, il se passera quelque chose et quelqu’un vous verra.

    « Je rentre généralement chez moi vers 13 h ou 14 h. Je ne suis pas allé à la salle de sport autant que je l’aurais voulu. Il faut que je m’y remette. Mais j’ai des réunions. Maintenant, j’ai des cours de kinyarwanda deux fois par semaine. Je suis en plein devoir et je dois le terminer, sinon je vais me faire taper sur les doigts ! Nous avons accès à tous les matches de football d’Angleterre et d’Europe [à la télévision]. Et il y a ce sport appelé pickleball : nous y jouons un peu le week-end. J’essaie de remplir mes journées autant que possible, mais je ne suis pas du genre à rester assis sans rien faire. Je ne supporte pas de ne rien faire. J’essaie de rester occupé. »

  • À quoi ressemble la vie quotidienne en Afrique de l’Est ?

    Rwanda streets bike
    Getty

    L’Umuganda est une journée de travaux d’intérêt collectif obligatoire qui allie culture traditionnelle et développement national moderne.

    « Le Rwanda doit être le pays le plus propre que j’aie jamais visité. Il existe une pratique appelée Umuganda, qui a lieu le dernier samedi de chaque mois. Les habitants sont tenus de ramasser tous les déchets qu’ils trouvent dehors, dans leur propre quartier. Et cela concerne tout le monde. Les gens ont aussi la discipline de ne pas jeter de gobelets en papier ou de plastique n’importe où. Honnêtement, on ne voit aucun déchet. L’autre jour, nous avons roulé pendant trois heures depuis Kigali pour nous rendre dans l’un des parcs nationaux. Sur le trajet, que ce soit sur la grande route ou sur les autres routes, aucun déchet. Dans les villages que nous avons traversés, aucun déchet non plus. C’est tout simplement incroyable. »

    « Kigali est une très jolie ville. On l’appelle la ville aux mille collines. Il ne faut donc pas vouloir aller trop loin à pied, car on finit forcément par tomber sur une colline ! Mais c’est très agréable. Dans l’ensemble, les gens sont très prévenants, très gentils et polis. Évidemment, tout le monde n’est pas comme ça, mais c’est un endroit agréable où vivre. C’est mon deuxième séjour ici. Je dirais qu’une serveuse, ou quelqu’un qui exerce un métier comparable, gagne en moyenne environ 300 $ par mois. Ce n’est donc pas énorme. Mais les produits de première nécessité ne coûtent pas très cher ici. Ce n’est pas comme chez nous. Kigali est vraiment une ville assez agréable par la façon dont elle est construite. Il y a de très belles vues et de très beaux paysages. Et puis, bien sûr, dès qu’on sort du centre-ville, on découvre de très beaux endroits. »

  • Comment le coût de la vie se compare-t-il à celui des autres pays ?

    Rwanda food
    Getty

    Au Rwanda, il y en a pour tous les goûts et tous les appétits.

    « L’appartement que j’occupe me coûte 1 500 $ par mois. On peut en trouver un à 200 $ par mois. Je ne trouve pas ça cher. Je pense que la nourriture est un peu moins chère ici. On trouve toutes sortes de cuisines et on peut aller au restaurant. Si vous alliez dans un restaurant de gamme moyenne à Nottingham, par exemple, l’addition pourrait s’élever à environ 80 £ pour deux personnes. Ici, elle serait d’environ 40 ou 45 $. Et ce pourrait être pour trois personnes, selon l’endroit où vous allez. Ce n’est pas non plus un mauvais endroit où vivre sur le plan financier, surtout si vous gagnez bien votre vie. »

  • Aider davantage de joueurs à prendre leur envol

    Africa Cup of Nations trophy
    Getty

    La qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2027 reste l’objectif ultime pour le moment.

    « Je pense que, malheureusement, nous n’avons pas fait grand-chose dans la région ces 20 dernières années. Quand j’étais ici en 2014, nous nous étions qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations et nous occupions la 64e place mondiale à mon départ. À mon retour, nous étions 132es. Aujourd’hui, nous sommes 119es. Ici, le basket et le volley sont très populaires. Mais je dirais que le football est de loin le sport le plus populaire. Et bien sûr, tout le monde ici est devenu fou de joie quand les moins de 17 ans se sont qualifiés pour la CAN.

    « Il nous manque quatre points pour nous qualifier pour la phase finale de la CAN. Ce serait la première fois que nous y participerions depuis 22 ou 23 ans. J’espère que nous y parviendrons. Mais il nous reste quatre matches très difficiles. Nous n’avons encore rien accompli. Après le match au Cap-Vert, des journalistes rwandais m’ont interviewé et certains me disaient : “Coach, c’est génial, on va aller à la CAN.” Je leur ai répondu : “doza”, ce qui signifie “calmez-vous” en kinyarwanda. C’était le titre le lendemain ! Si nous parvenons à nous qualifier, ce sera absolument énorme pour nous. Alors, on croise les doigts. »

  • Comment vivre pleinement l’expérience rwandaise

    Gorilla Rwanda
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    Les visiteurs de cette région unique au monde sont invités à découvrir la faune locale

    « Je dirais qu’il faut absolument aller voir les gorilles. Les paysages du Kivu sont magnifiques. Il y a un grand lac où l’on peut se baigner. C’est près du Congo. Je pense qu’il y a énormément de possibilités de faire des treks et des randonnées pour découvrir le pays. Je conseillerais aussi de prendre le temps de goûter à la cuisine locale. À mon avis, il ne faut pas venir ici sans aller voir les gorilles, ni sans visiter le parc national. Comparée à ce que l’on peut vivre dans certains endroits du monde, l’expérience ici sera incroyable. Les gens sont incroyables, très accueillants, très gentils et chaleureux. »

  • Attirer davantage l’attention sur le football au Rwanda

    Rwanda football team
    Rwanda FA @@ferwafa

    Une identité de jeu commune à tout le football rwandais contribue aux succès dans différentes catégories d’âge.

    « J’ai joué un rôle déterminant dans le lancement de Hudl.com. C’est une plateforme sur laquelle on peut mettre des vidéos en ligne. C’est une immense entreprise américaine. Hudl a racheté Wyscout. Si vous connaissez la plateforme Wyscout, avec Hudl, vous pouvez aussi mettre en ligne des rapports médicaux, des bilans physiques, tout centraliser sur une plateforme, ou dans le cloud, si vous préférez. Vous avez en plus accès à Wyscout, où vous pouvez observer les joueurs, les équipes et tout le reste. Comme je connais Wyscout et Hudl depuis un certain temps, je les ai aidés à entrer en contact avec la BK League et notre directeur général Jules Karangwa, qui la dirige. Ils ont conclu un accord et, désormais, tous les matchs au Rwanda, c’est-à-dire tous ceux des équipes de première division, sont télévisés et visibles sur Wyscout. Cela donne plus de visibilité à nos joueurs. »

    « Ces sept derniers mois environ, nous avons remporté les FIFA Series. C’était important, car nous n’avions pas gagné de trophée depuis plus de 40 ans. Alors, quand un trophée se présente, on le prend. Ce n’est peut-être pas le plus grand trophée au monde, mais, symboliquement, il l’est pour nous. Et c’était devant notre président, M. Paul Kagame. C’était donc énorme. Ensuite, nous sommes tombés dans un groupe avec le Mali et le Cap-Vert, et personne ne nous donnait la moindre chance. On pouvait peut-être gagner à domicile et à l’extérieur contre le Liberia, mais rien n’était sûr : c’est aussi une bonne équipe. »

    « À l’issue de la période internationale de septembre et octobre, nous étions premiers du groupe : deux matchs joués, deux victoires. Si l’on ajoute nos deux matchs des FIFA Series, cela fait quatre matchs et quatre victoires. Nous avons disputé un match amical contre le Kenya et j’ai changé toute l’équipe. Dans le onze de départ, un seul joueur avait participé au match contre le Cap-Vert. Nous essayons donc de donner des possibilités aux jeunes. Nos U23 viennent de se qualifier pour le deuxième tour des qualifications olympiques. Ils affronteront le Cameroun. Ce sera un match difficile. Nous avions un joueur qui évoluait avec les U23 et qui n’a que 19 ans. Il avait l’air plutôt bon, jouait sur le côté gauche, un petit teigneux, vous voyez, agressif, ce que j’aime bien. Je l’ai retiré des U23 et il a été titulaire contre le Liberia. Je lui ai donné sa première sélection face au Liberia. Il s’en est assez bien sorti. Je l’ai écarté du onze de départ contre le Cap-Vert, car nous avions besoin d’un peu plus d’expérience. Je l’ai fait entrer au début de la seconde période. Qui a marqué le but de la victoire ? Ce joueur de 19 ans. Maintenant, les gens se disent : « Ah, attendez une minute. » Nous avons deux joueurs chez les U17 à propos desquels je me dis : « S’ils sont assez bons, ils sont assez âgés. » »

    « Tout le monde joue dans le même système. Nous évoluons tous en 4-4-2, à tous les niveaux. Parfois en 3-5-2, selon le match, mais la philosophie reste la même : deux lignes de quatre, fermer les espaces, etc. Tout est pareil, parce que Nicholas applique cela avec les U17 et les U15. Nous essayons donc de construire notre propre identité. Cela fait très, très longtemps que je procède ainsi. Ça marche. Cette méthode m’a permis de réussir. Mais cela dépend de l’endroit où l’on se trouve. Ça peut prendre du temps. S’il n’y a pas de formation des jeunes, un problème auquel nous essayons malheureusement de remédier maintenant, nous aurons ici des joueurs que l’on pourra voir partout sur Wyscout. Les U15 vont maintenant en Azerbaïdjan, les U17 vont disputer la CAN. Ce que j’essaie de dire, au fond, c’est que la révolution est en marche. »

  • Quel avenir pour un nomade du football ?

    Stephen Constantine
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    Constantine a traversé 93 pays, mais n’a pas encore visité l’Amérique du Sud.

    « À titre personnel, peu m’importe où je me trouve, du moment que je travaille dans le football. Jusqu’ici, je suis passé par 93 pays. Je ne suis jamais allé en Amérique du Sud. Mon entraîneur des gardiens, Rogelio Ramos dal Solio, et encore, ce n’est que la moitié de son nom !, est originaire du Brésil. Il faut vraiment que j’y aille. Mon préparateur en sciences du sport s’appelle Claudio Altieri. Il est à moitié vénézuélien et à moitié australien. Enfin, il a vécu quelque temps en Australie. Je suis entouré d’une équipe assez internationale, et j’adore ça : ils me poussent à rester sur mes gardes. Dans ce métier, on ne sait jamais ce qui va se passer ni combien de temps on va garder son poste. J’aimerais vraiment emmener le Rwanda à la CAN. J’aimerais bien aussi l’emmener à une Coupe du monde. Ce sera peut-être pour dans quelques années. »

    « La Tunisie s’est intéressée à moi environ deux mois avant la Coupe du monde. Elle a choisi un francophone. On ne sait donc jamais où l’on va se retrouver. Je pense que ce qui se passe au Rwanda suscite de l’intérêt. C’est forcément une bonne chose pour moi. Si une offre arrive, à ce moment-là, il faut prendre une décision. J’aime les projets. Je dirais que mes huit sélections nationales et 70 % des clubs où j’ai travaillé étaient des projets. On me demande soit de les aider à ne pas être relégués, soit de les aider à se qualifier. Je pense avoir plutôt bien réussi, dans l’ensemble. On me demande souvent si j’aimerais travailler en Angleterre. Oui, bien sûr, je suis anglais. Pourquoi n’aurais-je pas envie de travailler en Angleterre ? Mais je ne sais pas si cela arrivera un jour. Si ça arrive, tant mieux. Sinon, je ne me plains pas. »

  • Un homme fait chevalier au Népal décrochera-t-il un poste de premier plan en Angleterre ?

    Stephen Constantine Millwall
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    Constantine est passé par Millwall et Bournemouth, mais ne se presse pas de retourner au Royaume-Uni.

    « Quand j’étais à Millwall, ils ont licencié Colin Lee et j’étais le seul titulaire d’une licence Pro dans les locaux. Ils ont confié le poste à Dave Tuttle : un type adorable, doté de grandes connaissances, mais je ne le qualifierais pas d’entraîneur, et encore moins d’entraîneur principal. Il s’en est plutôt bien sorti, mais moi, je n’avais pas le nom qu’il fallait. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu’il faut pour accomplir certaines des choses que j’ai faites. D’autres entraîneurs pourraient raconter des histoires semblables, mais je n’ai pas obtenu de poste parce que j’avais joué en Angleterre ou à Chypre. J’ai obtenu un poste parce que j’avais bien travaillé dans le précédent. On ne m’a pas recruté en Inde parce que j’avais été mauvais au Népal. Pour la troisième fois, on m’avait proposé le poste en Inde trois mois avant que j’obtienne celui que j’occupe ici.

    « C’est la deuxième fois que je suis au Rwanda. J’ai été en Inde à trois reprises, dont deux comme sélectionneur national. Je ne dis pas que je suis le meilleur entraîneur du monde, loin de là, mais je pense que je méritais une occasion d’entraîner dans mon propre pays. À Chypre, chaque fois que le poste de sélectionneur national se libère, je figure sur la liste restreinte des candidats, mais on ne me le donne pas parce que je ne suis pas assez connu ou parce que je ne ferai pas certaines choses qu’ils veulent. Si j’ai évoqué Millwall, c’est parce que j’y entraînais l’équipe première, dirigeais la réserve et allais voir des matches. Je quittais mon domicile à Brighton à 6 h 30 pour rejoindre The Den en voiture, et je rentrais vers 23 h ou 23 h 30. Je ne voyais pas les enfants, je ne voyais pas ma femme. Je mangeais, je dormais, je prenais une tasse de thé avec un scone ou un crumpet, et je repartais. On ne pense à rien d’autre qu’à ce qu’on fait, croyez-moi, on n’en a pas le temps. Alors je comprends : quand on est plongé dans cette bulle du football en Angleterre, il est très difficile de penser à autre chose. Mais je ne crois pas que les gens comprennent ce que vous faites ou ce que vous avez fait, ni qu’ils vous en donnent le mérite.

    « Les Reed a écrit un témoignage à mon sujet et, je vous le dis, c’était extraordinaire. J’ai été fait chevalier au Népal, mais je ne reçois aucune reconnaissance en Angleterre. À Chypre, j’ai reçu le prix Stelios Kyriakidis. Ils me considèrent comme Chypriote quand tout va bien, mais ils m’ont décerné ce prix en tant qu’entraîneur ayant obtenu les meilleurs résultats à l’étranger. Et en Angleterre, c’est comme si je n’existais même pas. Pour être juste, je n’ai pas vécu en Angleterre en permanence, j’y ai vécu par intermittence, mais j’attends que Sa Majesté me fasse signe. Je risque d’attendre longtemps ! »

  • S’investir pleinement dans des projets partout dans le monde

    Stephen Constantine
    Instagram/@stephenconstantine

    Rien n’indique que ce vétéran de 64 ans, fort d’une immense expérience, ralentira de sitôt

    « Depuis que je suis entraîneur, je vais là où la vie me mène. Je ne suis pas un grand nom. Je ne me considère pas comme tel. Je ne fais pas partie de ceux qui obtiennent un poste grâce au nombre de matches qu’ils ont disputés avec Arsenal. D’ailleurs, ces entraîneurs-là ne restent généralement pas très longtemps en poste. C’est un métier difficile, qui exige beaucoup de sacrifices. Je ne fais pas partie de ces entraîneurs qui disent : “Je viens d’Angleterre et nous allons jouer de cette façon.” Non, il faut jouer comme on joue dans le pays où l’on se trouve. Votre travail consiste à essayer de changer cette façon de jouer. Mais il faut comprendre comment les gens pensent dans le pays où vous êtes, ce qui les contrarie ou non, ce qu’ils tolèrent et ce qu’ils ne tolèrent pas. »

    « Je pense y être assez bien parvenu dans tous les pays. Je ne suis pas entièrement satisfait de la façon dont les choses se sont passées dans certains d’entre eux : nous aurions pu faire mieux si telle ou telle chose s’était produite. Mais on n’obtient jamais tout ce que l’on veut à 100 %. Je vais essayer d’y parvenir. Alors, si vous travaillez pour moi, je vous pousserai à vous dépasser ! »

  • Indice de qualité de vie

    Rwanda flag
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    La vie au Rwanda : où se situe-t-elle dans cinq domaines importants ?

    Climat : 9/10

    Nourriture : 7/10

    Habitants : 9/10

    Activités : 6/10

    Coût de la vie : 8/10

    Total : 39/50

  • Rattrapez les épisodes de la série « Brits Abroad »

    Adam Przybek Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Découvrez les expériences de joueurs britanniques évoluant à l’étranger grâce aux liens ci-dessous.

    Joueur

    Pays

    Score de qualité de vie

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Cambodge

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Croatie

    40,5/50

    4

    Stephen Constantine

    Rwanda

    39/50

    5

    Ademola Ola-Adebomi

    Belgique

    39/50

    6

    Oakley Cannonier

    Singapour

    36/50

    7

    Ayo Obileye

    Finlande

    29/50

    8

    Tyler Fredricson

    Suisse

    29/50