Spencer FC et Hashtag United : comment un YouTubeur a bâti un empire du football

Au printemps 2016, Spencer Owen avait un rêve. Il n’était pas particulièrement élaboré à l’époque, mais il allait rapidement prendre sa propre ampleur. Ce qui devait être un simple amusement, avec des amis embarqués dans l’aventure, alors que l’univers virtuel de FIFA en streaming sur YouTube se mêlait à son équivalent dans la vie réelle, taper dans un ballon sur un terrain, s’est vite transformé en les racines d’un club qui compte désormais des sections masculine, féminine et eSports.

Présent à l’inauguration du LiveScore Lounge dans le nouveau stade de Hashtag United, Spencer a raconté à GOAL comment cette aventure assez remarquable avait commencé : « Le concept de départ, c’était vraiment moi qui essayais de trouver un moyen d’avoir un travail où je peux faire des vidéos sur le football, mais en jouant réellement au football. Comme j’avais déjà fait un peu de YouTube auparavant, j’avais une petite base de fans, et eux, pour une raison ou une autre, que je ne comprends toujours pas totalement, voulaient me regarder, avec mes potes, jouer à un niveau de football assez bas.

« Ce qu’on a ensuite pu faire, c’est ajouter ce en quoi je suis bon. Dans une autre vie, j’aurais probablement été créateur d’émissions de télévision, non ? Je suis bon pour inventer des formats et ce genre de choses. Donc j’ai pu trouver un moyen de rendre les matches intéressants, d’avoir un bon adversaire et de jouer dans des endroits intéressants, pour que les gens regardent. Et ensuite, c’était : “Est-ce qu’on peut faire ça pour créer un club, vraiment créer une marque, un club et une base de supporters à partir de ce départ assez inhabituel ?” »

L’année de fondation de Manchester United ? 1878. Arsenal remonte à 1886. Hashtag United ? 2016. Cela semble un peu bizarre à dire à voix haute. « Je ne pense pas vraiment que ce soit si inhabituel. Les gens nous comparent à ces clubs de football vieux de 150 ans, mais s’ils avaient été fondés en 2016, ils auraient eu une présence sur internet. Ils auraient fait les choses différemment de ce qu’ils ont fait lorsqu’ils ont été fondés dans les années 1800. Donc c’est simplement de son époque.

« Et les gens nous regardaient. Nous avons eu un petit début de base de supporters. Et au bout de deux ans, nous vieillissions un peu et nous ne savions pas vraiment combien de temps nous pourrions continuer. Et j’avais toujours voulu entrer dans le football non professionnel parce que mon père y était impliqué comme kiné quand j’étais enfant. J’ai toujours aimé l’idée d’avoir un club. Donc nous nous sommes dit : “Attendez, on a peut-être vraiment un dossier pour entrer dans le football non professionnel ici et devenir véritablement un vrai club.”

« Je pense qu’à partir de là, tout s’est un peu emballé, avec beaucoup de petites décisions, des choses prises en cours de route qui nous ont aidés. Et au final, cela a abouti à ce qui est désormais notre domicile permanent ici à Londres. Nous avons une très forte équipe féminine, la meilleure du comté d’Essex, qui joue au troisième échelon. Et une équipe masculine qui a connu un vrai succès et qui entre maintenant dans un nouveau chapitre en step four. L’idée, c’est d’essayer de rendre le football amusant à nouveau et de devenir un club de football unique au monde et, j’imagine, en ce qui concerne le club, de finir par rejoindre le système de ligue. »