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Hashtag United Spencer FC GFX 1:1GOAL

Spencer FC et Hashtag United : comment un YouTubeur a bâti un empire du football

Pour certaines personnes, jouer à Ultimate Team et au mode Carrière ne suffit pas, elles ont besoin de mettre davantage la main à la pâte alors que les frontières entre le fantasme et la réalité deviennent de plus en plus floues

Chris Burton
Traduit par

  • Le nom de Spencer Carmichael-Brown vous dit-il quelque chose ? Peut-être pas, mais Spencer FC vous parle probablement davantage. Et, même si vous n’avez pas vu grand-chose ni entendu beaucoup plus que ce nom de franchise décalé, Hashtag United a sans doute déjà traversé votre fil sur les réseaux sociaux à un moment ou à un autre.

    Vous feriez mieux de vous y habituer, car ces nouveaux venus qui bousculent l’ordre établi ne sont pas près de disparaître. Ces dix dernières années ont été un véritable tourbillon, avec des hauts et des bas, bien sûr tous filmés, qui font pleinement partie de ce qui est désormais un phénomène moderne.

    Le football n’est plus monopolisé par des institutions historiques enracinées dans le XIXe siècle, qui ont été contraintes d’évoluer et de répondre aux exigences d’une société en perpétuel changement. Il y aura toujours une place pour ces institutions prestigieuses, mais pour d’autres, leur heure a clairement sonné.

    Le public interagit avec le sport de manière totalement différente, ouvrant des perspectives passionnantes à explorer pour ceux qui possèdent l’ambition, les ressources et le goût de l’aventure nécessaires. C’est en s’engageant sur ces voies que de nouveaux empires se construisent.

  • Les origines

    Spencer Owen
    Hashtag United/LiveScore

    L’intention était de rendre Hashtag United aussi unique que possible


    Au printemps 2016, Spencer Owen avait un rêve. Il n’était pas particulièrement élaboré à l’époque, mais il allait rapidement prendre sa propre ampleur. Ce qui devait être un simple amusement, avec des amis embarqués dans l’aventure, alors que l’univers virtuel de FIFA en streaming sur YouTube se mêlait à son équivalent dans la vie réelle, taper dans un ballon sur un terrain, s’est vite transformé en les racines d’un club qui compte désormais des sections masculine, féminine et eSports.

    Présent à l’inauguration du LiveScore Lounge dans le nouveau stade de Hashtag United, Spencer a raconté à GOAL comment cette aventure assez remarquable avait commencé : « Le concept de départ, c’était vraiment moi qui essayais de trouver un moyen d’avoir un travail où je peux faire des vidéos sur le football, mais en jouant réellement au football. Comme j’avais déjà fait un peu de YouTube auparavant, j’avais une petite base de fans, et eux, pour une raison ou une autre, que je ne comprends toujours pas totalement, voulaient me regarder, avec mes potes, jouer à un niveau de football assez bas.

    « Ce qu’on a ensuite pu faire, c’est ajouter ce en quoi je suis bon. Dans une autre vie, j’aurais probablement été créateur d’émissions de télévision, non ? Je suis bon pour inventer des formats et ce genre de choses. Donc j’ai pu trouver un moyen de rendre les matches intéressants, d’avoir un bon adversaire et de jouer dans des endroits intéressants, pour que les gens regardent. Et ensuite, c’était : “Est-ce qu’on peut faire ça pour créer un club, vraiment créer une marque, un club et une base de supporters à partir de ce départ assez inhabituel ?” »

    L’année de fondation de Manchester United ? 1878. Arsenal remonte à 1886. Hashtag United ? 2016. Cela semble un peu bizarre à dire à voix haute. « Je ne pense pas vraiment que ce soit si inhabituel. Les gens nous comparent à ces clubs de football vieux de 150 ans, mais s’ils avaient été fondés en 2016, ils auraient eu une présence sur internet. Ils auraient fait les choses différemment de ce qu’ils ont fait lorsqu’ils ont été fondés dans les années 1800. Donc c’est simplement de son époque.

    « Et les gens nous regardaient. Nous avons eu un petit début de base de supporters. Et au bout de deux ans, nous vieillissions un peu et nous ne savions pas vraiment combien de temps nous pourrions continuer. Et j’avais toujours voulu entrer dans le football non professionnel parce que mon père y était impliqué comme kiné quand j’étais enfant. J’ai toujours aimé l’idée d’avoir un club. Donc nous nous sommes dit : “Attendez, on a peut-être vraiment un dossier pour entrer dans le football non professionnel ici et devenir véritablement un vrai club.”

    « Je pense qu’à partir de là, tout s’est un peu emballé, avec beaucoup de petites décisions, des choses prises en cours de route qui nous ont aidés. Et au final, cela a abouti à ce qui est désormais notre domicile permanent ici à Londres. Nous avons une très forte équipe féminine, la meilleure du comté d’Essex, qui joue au troisième échelon. Et une équipe masculine qui a connu un vrai succès et qui entre maintenant dans un nouveau chapitre en step four. L’idée, c’est d’essayer de rendre le football amusant à nouveau et de devenir un club de football unique au monde et, j’imagine, en ce qui concerne le club, de finir par rejoindre le système de ligue. »

  • Une légende de Chelsea embarque dans le projet

    Spencer Owen Cesar Azpilicueta
    Getty

    L’ancien international espagnol Azpilicueta est devenu copropriétaire en 2018

    Hashtag, c’est avant tout faire du bruit de manière positive et rompre avec la tradition. Le club en avait déjà suffisamment fait avant de devenir une équipe compétitive pour attirer l’attention de Cesar Azpilicueta, double vainqueur de la Premier League, la légende de Chelsea devenant copropriétaire du club au début de l’année 2018.

    L’ancien international espagnol, qui a disputé 508 matches avec Chelsea au cours de 11 années mémorables à Stamford Bridge, est bien plus qu’une simple figure de proue célèbre et partage la vision collective ainsi que l’ambition qui ont permis à Hashtag de prospérer.

    Spencer a déclaré : « Azpi s’est impliqué très tôt, pour lui rendre justice. C’était bien avant que nous arrivions en non-league. Nous avions une forte présence dans l’eSport à l’époque et il a lui-même de grands intérêts dans l’eSport. Donc nous avons été mis en contact et il était assez enthousiaste à l’idée de faire partie de notre projet.

    « C’est un type adorable, il a compris l’idée du club, il n’essayait pas d’en faire quelque chose que ce n’était pas. Et oui, il a investi un peu d’argent, mais il y a aussi eu ses contacts, ses mises en relation et tout ce genre de choses, qui ont été inestimables. Il s’intéresse énormément au côté business du football. Maintenant qu’il a pris sa retraite, je pense qu’on va voir davantage cela chez lui. Et il est aussi venu cette saison pour notre premier match à domicile. On adore ça. »

  • Ambition ultime

    Hashtag United goal
    Hashtag United/LiveScore

    Jusqu’où Hashtag pourra-t-il grimper dans la hiérarchie de la Football League ?


    Après avoir lancé sa dynamique dans le football à 11, la cote de Hashtag a grimpé en flèche, une série de 21 victoires consécutives durant la saison 2022-2023 lui ayant permis d’obtenir la montée en Isthmian League Premier Division.

    Une relégation volontaire a été demandée et acceptée en 2025-2026, un pas en arrière ouvrant la voie à deux autres vers l’avant, mais quel est l’objectif ultime ? Spencer rêve-t-il de guider le club jusqu’au sommet de la célèbre pyramide du football anglais ?

    L’intéressé a déclaré : « La pyramide en Angleterre vous permet d’atteindre la Premier League, mais ce n’est pas aussi simple que cela. Il faut beaucoup d’argent et il faut vraiment avoir un modèle économique. Parce que, pour moi, je n’ai jamais vraiment été intéressé par l’idée de diriger un club qui n’a pas de sens.

    « Cela n’a jamais été une affaire d’ego pour moi. La question a toujours été : pouvons-nous réellement créer un club au sein d’un système de football qui est aujourd’hui fondamentalement défaillant, à mon avis ? Pouvons-nous trouver un moyen de faire quelque chose qui ait vraiment du sens, au service de cette communauté comme un club de football le fait et doit le faire, à la fois en ligne et dans la vraie vie ? Et nous commençons à mieux réussir la partie réelle, mais nous avons été plutôt bons sur la partie en ligne, en offrant réellement quelque chose à nos supporters qui nous regardent en ligne, quelque chose à soutenir, quelque chose dont ils peuvent se sentir partie prenante. »

    À propos de la mise en place d’un concept unique, il a déclaré : « Ce qui est formidable avec Hashtag, c’est que vous n’avez pas besoin d’être de notre ville pour nous soutenir. Vous pouvez nous regarder de n’importe où. Et nous avons des gens partout dans le monde qui nous regardent et qui, parfois, se déplacent pour assister à nos matches. Et c’est bien davantage une question philosophique. Si vous avez un certain âge, que vous avez grandi avec internet, en regardant certains contenus, vous comprenez en quelque sorte pourquoi Hashtag existe. Il y a évidemment beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Mais, en réalité, ils ne constituent pas notre marché cible. De la même manière qu’à l’époque, un club de Manchester ne se serait pas inquiété du fait que des gens venus d’Écosse le soutiennent.

    « La Premier League serait incroyable, mais pour moi, la question est de savoir si nous pouvons devenir un club de football vraiment unique. Pouvons-nous être une sorte de phare en mettant les supporters au premier plan, en faisant les choses correctement, en traitant les gens correctement ? Parce qu’il y a beaucoup de pratiques douteuses, particulièrement dans le football non professionnel. Et être une véritable, véritable entreprise qui respecte les gens. Et cela signifie-t-il qu’un jour nous nous stabiliserons comme club de football professionnel ? J’aime à penser que c’est un objectif réaliste. Je ne mettrais pas forcément une division précise dessus. Mais j’aimerais que nous devenions un club à plein temps, avec des athlètes à plein temps, qui fasse tout ce que je viens de décrire, et que cela ait aussi du sens, sans avoir besoin d’être constamment soutenu artificiellement, sans être miné par les dettes, quelque chose qui ait réellement du sens. »

  • Les plus grands défis

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    Créer une équipe de football à partir de zéro n’est pas facile et n’est jamais bon marché

    L’idée de créer son propre club de football peut sembler séduisante, mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement, et qu’est-ce que l’on ressent en pratique ? Troquer les manettes contre des drapeaux de corner est un concept intrigant, mais comment lancer un tel projet et le faire fonctionner le plus harmonieusement possible alors qu’il y a tant de facteurs à prendre en compte ?

    Interrogé sur les plus grands défis, Spencer a déclaré : « Je pense que c’est simplement l’argent. Parce que tout peut être surmonté quand on a des ressources. Les gens parlent beaucoup des déplacements. En réalité, c’est juste le coût, non ? C’est le coût. Ce sont les entraîneurs, ce sont les hôtels si vous en avez besoin. Ce n’est pas donné. Mais, au final, c’est pour ça que je parle de modèle économique, de durabilité, de raisons d’exister. Plus vous êtes solide sur ce dernier point, plus vous avez de chances d’attirer des supporters, des sponsors et ce genre de choses. Parce que vous êtes une entité unique que les gens ont envie de soutenir.

    « Et maintenant, nous avons notamment LiveScore qui nous soutient. Et tout à leur honneur, parce qu’ils nous ont soutenus dans ce qui, de l’extérieur, était probablement une période assez sombre. Pas seulement une relégation, mais une demande de relégation. Beaucoup de critiques. Beaucoup de mauvaises interprétations de ce qui se passait au club. Mais ils ont cru en la vision que nous leur avons exposée de ce que nous construisons ici. Et c’est crucial. Je pense que c’est un excellent partenariat. Et c’est un partenariat qui a du sens. Parce qu’ils nous ont soutenus parce que ce que nous faisions était différent, et non malgré cela. Je dirais à toute autre personne qui se dit : “Oh, c’est difficile de créer un club.” Eh bien, votre club est-il unique ? Y a-t-il une raison pour que quelqu’un vous donne de l’argent ? Si vous n’avez pas ça, il existe déjà assez de clubs. »

  • Recruter des joueurs

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    Les joueurs savent qu’ils seront davantage observés chez Hashtag

    Les échelons inférieurs du football anglais sont à des années-lumière des contrats de 10 ans vertigineux mis en place par des clubs comme Manchester City et Chelsea, alors que l’argent est dépensé de manière toujours plus élaborée.

    Dans les rangs amateurs, les contrats sont courts et cela entraîne un renouvellement inévitable des joueurs chaque année. Comment Hashtag s’y est-il pris pour constituer un effectif et dénicher des joueurs capables de maintenir un niveau collectif élevé ?

    Spencer a déclaré : « Le football non professionnel se professionnalise à un rythme assez alarmant. À l’époque, c’était surtout un carnet d’adresses, quelques recruteurs, quelques personnes bien informées. Vous pouviez sortir un joueur pour un centre de formation de temps en temps, mais de façon réaliste, tout reposait sur ces connexions. Maintenant, vous avez des choses comme la couverture traçable par l’IA, les données, la vidéo. Vous pouvez aller voir n’importe quel match, à peu près à n’importe quel niveau, jusqu’au nôtre désormais. Donc, vous pouvez superviser de manière bien plus détaillée.

    « Je pense qu’avec Hashtag, nous avons toujours eu un avantage en matière de recrutement. Je dirais qu’on est probablement mal compris en ce qui concerne le budget. Les gens pensent que nous avons plus d’argent que nous n’en avons, ou ils pensent que nous dépensons plus que nous ne le faisons. Ce n’est pas le cas. Mais nous avons un avantage en matière de recrutement, c’est indéniable. Nous avons une plateforme incroyable. Un jeune joueur, en particulier, peut choisir de venir à Hashtag, même pour être moins payé, parce qu’il sait que cela va lui permettre d’obtenir un transfert. Et c’est quelque chose dont nous sommes fiers. C’est pour cela que nous n’empêcherons jamais un joueur d’obtenir son transfert. En fait, nous les y encourageons. Nous les aidons à obtenir leurs transferts, parce que cela améliore tout notre concept.

    « Le prochain joueur qui ira de Hashtag vers la League Two, ou la National League, va probablement nous permettre d’en signer cinq de plus. Donc, nous pensons vraiment ce que nous disons. Il y a beaucoup de clubs qui piègent les joueurs avec des contrats qu’ils ne savent même pas ce qu’ils signent, et ils sont vraiment en train de ruiner leur carrière. Nous sommes l’opposé de cela. Nous voulons construire votre carrière. Et c’est pour cela que nous avons eu autant de succès. Donc même cette année, avec la relégation, nous avons conservé à peu près tous les joueurs que nous voulions conserver. Ils sont restés dans le projet. C’est extrêmement rare dans le football non professionnel de voir ça. »

  • À la poursuite de KSI

    KSI
    Getty

    Une autre star liée à YouTube est désormais impliquée avec Dagenham &amp; Redbridge

    Spencer n’est pas le seul ancien streamer FIFA à s’être aventuré dans la propriété d’un club non professionnel. KSI, un homme aux multiples talents, a fait de même à Dagenham & Redbridge, et de grands projets sont en train d’être élaborés pour une autre équipe de l’est de Londres.

    Hashtag n’est, même après sa descente en Isthmian League North Division, qu’à deux divisions des Daggers. Faire venir un juge de Britain’s Got Talent fait-il partie du grand plan de Spencer et de ses associés ?

    Il a répondu lorsqu’on lui a posé cette question : « Eh bien, si c’était l’objectif, nous n’aurions probablement pas demandé la relégation, parce que nous étions un niveau derrière eux l’an dernier. Nous les avons affrontés lors d’un match de pré-saison, et je salue JJ (KSI) et les gars d’être venus jouer contre nous. Nous avons livré une bonne performance ce jour-là. Nous avons juste perdu 2-1. Et ils sont évidemment du coin eux aussi. Donc, nous ne cherchons clairement pas à les rattraper. Ils ont plus d’argent que nous. Ils peuvent probablement viser le football de l’EFL de manière bien plus réaliste que nous.

    « Au contraire, ce que nous aimerions faire, c’est presque être le yin de leur yang. Ils vont jouer en National League à un moment donné. Donc, ils ont beaucoup de supporters qui ne peuvent pas aller aux matches. Nous pensons pouvoir être l’autre option. De la même manière que vous pouvez être abonné à West Ham et aller voir Hashtag quand West Ham joue à l’extérieur, ou Leyton Orient, ou quelle que soit l’équipe.

    « Nous choisissons délibérément de nous exposer et d’être différents. Toute personne présente au match a pu voter pour un remplacement à la 60e minute. Cela ne se fait nulle part ailleurs en Angleterre. C’est un exemple du genre de choses auxquelles LiveScore a adhéré et que nous voulons faire, que nous sommes capables de faire maintenant que nous avons notre propre stade. Nous étions vraiment limités dans ce que nous pouvions faire lors de nos précédents partages de stade.

    « Les prochaines années diront si la demande de relégation était une bonne décision, parce qu’en théorie, nous devrions avoir un argument de vente unique pour inciter les gens à venir à ces matches, à développer notre base de supporters, et, espérons-le, à nous stabiliser aussi à un niveau plus élevé. Mais ce n’est pas comme si nous existions seulement pour monter. Nous existons aussi pour servir la communauté et raconter notre histoire à travers le contenu, ce qui est une partie vraiment importante de ce que nous faisons. Et ici, le contenu ne passe pas au second plan. Ce n’est pas du genre : “Oh, nous avons perdu le match, mieux vaut ne rien filmer cette semaine, parce que le manager n’aimera pas ça.” Tout est sur un pied d’égalité. Le football et le contenu sont complètement symbiotiques. Et ils doivent l’être, parce que nous ne serions pas là sans cela. Ce n’est pas comme si nous étions un club bidon. Je pense que nous avons accompli des choses assez impressionnantes, personne ne peut le nier, parce que nous avons mis le contenu au premier plan et raconté une histoire. »

  • Investissement de célébrités

    Hugh Jackman Ryan Reynolds Rob Mac Tom Brady
    Getty/GOAL

    Hugh Jackman, Ryan Reynolds et Tom Brady font partie des investisseurs de premier plan dans le football britannique

    Alors que Spencer va à contre-courant, dans le sens où il a lancé sa propre équipe, des visages célèbres continuent d’affluer vers le football britannique. Le succès de Ryan Reynolds et Rob Mac à Wrexham, avec une série documentaire primée qui a ouvert une fenêtre sur le monde, a fait les gros titres à travers la planète.

    Des personnalités comme Tom Brady, Michael B Jordan, Snoop Dogg, Hugh Jackman et Will Ferrell sont désormais tous impliqués dans des clubs professionnels, l’attention qu’ils apportent permettant d’élargir les bases de supporters en séduisant un tout autre groupe de suiveurs.

    Interrogé sur les avantages de cela, Spencer a déclaré : « Je pense que cela dépend de qui investit. On peut être très impliqué ou rester assez en retrait, dans l’ombre. Avec Cesar [Azpilicueta], par exemple, nous avons pu obtenir le prêt d’un très bon gardien de Chelsea, et je pense que le fait d’avoir Azpi au conseil d’administration a probablement aidé. Je pense que cela a apporté à Hashtag un niveau d’intégrité et de sérieux que nous n’avions probablement pas à l’époque, parce que lorsqu’il a investi, nous n’avions même pas encore disputé un match officiel, nous jouions seulement des matches amicaux. Donc je pense que cela nous a donné un peu de crédibilité, puis nous avons ajouté à cela avec les promotions et tout le reste.

    « Mais à l’inverse, on peut avoir un inconnu, quelqu’un qui n’a pas de nom dans le football, qui investit et fait des choses incroyables, et aide vraiment ce club. Je pense que tout est vraiment une question de l’énergie que quelqu’un apporte à un rôle, et les finances font évidemment aussi une grande différence. »

  • Hashtag United FC Women

    Hashtag United Women Cup win 2024
    Getty

    La finale de la FA Women's National League Cup a été remportée en 2024


    Hashtag United est une entité à plusieurs têtes, où les contenus vidéo et sur les réseaux sociaux s’intègrent parfaitement à la quête de points précieux. Aucun secteur de l’activité n’est prioritaire, avec un terrain de jeu égalitaire qui permet à chacun de prospérer et de grandir à son propre rythme.

    Cela inclut l’équipe féminine, qui est devenue une formation extrêmement compétitive en FA Women’s National League Southern Premier. Une forme de plafond sportif a été atteinte, mais il pourrait être brisé si les bons outils sont finalement trouvés.

    Interrogé sur les progrès réalisés à ce niveau, Spencer a déclaré : « La réalité de l’équipe féminine, c’est que nous sommes à un niveau incroyable. Nous sommes cinq divisions au-dessus de notre équipe masculine. Nous affrontons des noms connus de tous. Nous avons Fulham et Portsmouth dans les prochaines semaines. Nous avons terminé deux fois deuxièmes du troisième échelon, en luttant avec des équipes comme Ipswich et Portsmouth pour des promotions vers une ligue entièrement professionnelle.

    « La réalité de notre structure, c’est que nous ne sommes pas prêts à monter et je ne pense même pas que nous serions autorisés à monter, personnellement, parce qu’il faut obtenir une licence. Ce n’est pas aussi simple que d’être promu. Et nous n’avons probablement pas la structure nécessaire pour le Championship à l’heure actuelle. Mais il n’y a absolument aucune honte à être une solide équipe de troisième division. Comme je l’ai dit, vu les noms contre lesquels nous rivalisons, il ne reste qu’une poignée de clubs indépendants à notre niveau ou au-dessus. Et nous nous en sortons bien. Nous rivalisons avec les grandes, si l’on peut dire. Donc si nous pouvons continuer à le faire, c’est formidable. Nous visons toujours un beau parcours en FA Cup chaque année, parce que nous pouvons vraiment aller loin. Nous avons déjà atteint le quatrième tour proprement dit, nous aurions pu affronter Manchester City ou Arsenal. Nous aurions pu tomber sur n’importe qui. Nous aimerions beaucoup revivre un parcours de ce genre.

    « Alors que notre équipe masculine est un peu plus disruptive et un peu plus axée sur le divertissement, je dirais que notre équipe féminine est ce que nous appelons notre équipe d’élite. Donc, bien sûr, nous voulons toujours prendre du plaisir et nous pratiquerons un style de football qui va dans ce sens, mais elle a aussi pour mission d’être la meilleure équipe de football possible. Et, par exemple, nous ne voyons pas le remplacement de la 60e minute décidé par les supporters lors des matches de l’équipe féminine. Nous ne pensons pas que cela serait nécessairement avantageux à ce niveau, mais nous pensons que cela fonctionne pour notre équipe masculine. »

  • Le succès de l’eSport

    eSports Premier League
    Getty

    Deux titres d’ePremier League ont été remportés par une équipe aux racines dans le gaming

    Sans surprise, au vu de ses débuts, Spencer a veillé à placer le gaming au tout premier plan lorsque le concept Hashtag a pris vie. L’évolution du monde a fait que davantage d’obstacles sont apparus dans ce domaine, mais des titres en ePremier League ont été remportés en chemin et la frontière entre fantasme et réalité restera toujours floue.

    « Quand nous avons lancé le club, nous nous définissions à la fois comme un club de football et un club d’eSports, ce qui, à mon avis, nous distingue des clubs plus traditionnels qui ont ajouté l’eSports à leurs activités », a déclaré Spencer.

    « En réalité, l’eSports représentait le plus haut niveau. Nous avons vendu certaines joueuses dans le football féminin, mais le premier joueur que nous ayons jamais vendu, et pour la valeur la plus élevée, était un joueur eSports. Nous avons remporté à plusieurs reprises les tournois du plus haut niveau en eSports. Il n’y a rien de plus prestigieux à gagner. Nous avons donc été, pendant un temps, l’équipe d’élite sur FIFA, et certainement l’équipe la plus soutenue pendant de nombreuses années.

    « L’écosystème a énormément changé au cours des cinq ou six dernières années. Nous avons dû faire un peu marche arrière sur le plan de la compétition. Car non seulement la barrière à l’entrée était très élevée financièrement, mais c’était aussi devenu un système franchisé dans le sens où, si vous n’étiez pas un club de football professionnel évoluant en Premier League, vous ne pouviez pas vraiment participer à la plupart des événements. La décision a donc été prise pour nous par les dirigeants au-dessus. En revanche, nous avons toujours un excellent historique sur le volet contenu du gaming. Donc même si je ne produis peut-être plus ce contenu aujourd’hui, nous avons des gars comme la Hashtag House, qui font du contenu FIFA depuis tout le temps qu’ils sont avec nous, qu’ils aient été joueurs compétitifs, simples créateurs de contenu, ou les deux. Nous avons toujours considéré cela comme une énorme partie du projet.

    « L’expérience du football est désormais intrinsèquement liée au gaming, et elle le sera toujours, d’une manière qui, évidemment, n’existait pas pour les gens qui ont grandi dans les années 50, 60, 70 ou 80. Tous ceux qui ont grandi dans les générations les plus récentes savent que cela fait partie de leur vie de foot. C’est incroyable de pouvoir continuer à jouer au football quand il n’y a pas de terrain et qu’il n’y a pas d’amis avec qui jouer. Vous pouvez aller en ligne et continuer, ou le faire hors ligne. Donc, que ce soit FIFA, UFL, Football Manager, Top Eleven, ou les nombreuses marques et les nombreux jeux avec lesquels nous avons travaillé au fil des ans, nous ne regardons pas ça de haut. Je pense que cela doit s’inscrire dans un mode de vie équilibré, mais je ne serais pas ici à la tête de ce club de football si je n’aimais pas jouer à Football Manager et à FIFA. Cela n’arriverait pas. »

  • Quelle est la suite ?

    Hashtag United stadium
    Hashtag United/LiveScore

    Hashtag a son propre stade et prévoit une légère modification de nom


    Parti de débuts modestes, Hashtag a parcouru beaucoup de chemin en relativement peu de temps. Peu de gens auraient pu prédire une ascension aussi fulgurante, avec des matches amicaux et des rencontres d’exhibition qui sont devenus quelque chose d’entièrement plus sérieux.

    La grande question désormais est la suivante : où le club va-t-il à partir d’ici ? Après avoir trouvé un endroit qu’il peut appeler chez lui, un ajustement de nom est envisagé. Reste à déterminer à quoi cela ressemblera, mais on peut supposer sans risque que toute décision prise bénéficiera à un club qui est bien plus qu’un gimmick YouTube.

    Interrogé sur les projets à venir, Spencer a conclu en déclarant : « Nous avons toujours nos objectifs footballistiques. Nous essayons de remonter en step three avec l’équipe masculine. Chez les femmes, évidemment, l’objectif est d’être compétitives. Il y a encore la FA Cup à venir, dans laquelle nous ne sommes pas encore entrés, mais nous espérons y réaliser un bon parcours. Et puis en dehors du football, ce stade, cette communauté, cette zone locale représentent un énorme intérêt pour nous. Pouvons-nous faire en sorte qu’ils viennent et qu’ils soient fiers de cette équipe que nous avons amenée dans leur secteur ? Nous avons amené la meilleure équipe d’Essex dans leur secteur, l’équipe la mieux classée. Championnes d’Essex huit des 12 dernières années, finalistes lors de 11 d’entre elles. Ils ont désormais la meilleure équipe du comté. Nous devons nous assurer qu’ils en soient fiers et qu’ils viennent nous soutenir, en proposant du spectacle ici.

    « Et puis avec le club lui-même, je pense qu’il y a de grandes questions auxquelles nous devons probablement répondre plus tôt que tard autour de la marque, autour du nom, de la question de savoir si nous y ajoutons un lieu, et de la manière dont nous permettons aux supporters de faire partie de cette décision. Parce que nous sommes vraiment le seul club qui peut choisir d’où il vient. Nous avons choisi ce stade. C’est désormais notre domicile permanent. Nous sommes un club de football de l’est de Londres, et nous le serons toujours désormais. Mais quel va être notre nom ? Et c’est à nous de le choisir. Personne ne nous l’impose. Je pense que Hashtag en fera toujours partie. C’est ce qui a le plus de sens. Mais que pouvons-nous mettre à côté ? »

    Spencer Owen s’exprimait lors du lancement du nouveau LiveScore Lounge à Hashtag United, et c’est une histoire qui est très loin d’être terminée…